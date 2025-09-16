Quân đội Israel tấn công trên bộ vào thành phố Gaza

{title}
Hai quan chức Israel nói với CNN vào sáng 16/9 rằng nước này đã phát động tấn công trên bộ vào thành phố Gaza của người Palestine.
Cuộc tấn công bắt đầu ở ngoại ô Gaza, nơi quân đội Israel đã leo thang các cuộc không kích và đẩy nhanh phá hủy các tòa nhà cao tầng trong tuần qua. Một trong những quan chức cho biết cuộc tấn công trên bộ sẽ được thực hiện “theo từng giai đoạn và dần dần” lúc đầu.
Gaza bốc cháy. Ảnh: Reuters
“Gaza đang bốc cháy”, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết hôm 16/9, đồng thời nhấn mạnh Lực lượng phòng vệ Israel (IDF, tức quân đội Israel) đang tiến đánh cái mà ông gọi là “các cơ sở hạ tầng khủng bố", đồng thời nỗ lực đảm bảo “giải thoát các con tin và đánh bại Hamas”.
Hồi tháng 8, Israel đã phê duyệt kế hoạch tiếp quản và chiếm đóng thành phố bị ném bom dữ dội này, nơi mà họ coi là một trong những thành trì cuối cùng còn sót lại của Hamas.
Cuộc tấn công trên bộ được cho là chỉ xúc tiến sau khi quân đội Israel buộc dân cư tại thành phố Gaza phải sơ tán nhưng cho đến nay mới chỉ có một phần nhỏ dân số rời đi.
Tháng trước, Liên Hợp Quốc cảnh báo kế hoạch của Israel chiếm thành phố Gaza sẽ khiến khoảng 1 triệu người Palestine sống ở đó có nguy cơ bị buộc phải di dời. Hôm 15/9, một quan chức quân sự Israel cho biết, ước tính 320.000 người Palestine đã rời khỏi khu vực cho đến nay.
Nguồn vov.vn
