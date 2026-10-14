Y tế
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Quan tâm chăm sóc sức khỏe học đường

Chăm sóc sức khỏe học sinh ngay từ đầu năm học là giải pháp quan trọng nhằm phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, tư vấn điều trị kịp thời, góp phần nâng cao thể chất và bảo đảm điều kiện học tập, phát triển toàn diện cho trẻ em. Do vậy, ngay đầu năm học, hoạt động kiểm tra, khám sức khỏe định kỳ cho học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh đã và đang được triển khai trong khuôn khổ chương trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân với sự phối hợp giữa ngành Y tế, ngành Giáo dục và chính quyền các địa phương.

Quan tâm chăm sóc sức khỏe học đường

Toàn tỉnh hiện có 650 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông với hơn 894.200 trẻ em, học sinh.

Quan tâm chăm sóc sức khỏe học đường

Theo thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến hết ngày 7/10/2026 đã có 620 cơ sở tổ chức kiểm tra, khám sức khỏe đầu năm học cho học sinh, đạt 95,3%.

Quan tâm chăm sóc sức khỏe học đườngTrong số gần 697.100 trẻ em, học sinh được khám có gần 82.100 trường hợp đã được cập nhật dữ liệu khám sức khỏe lên hệ thống.

Quan tâm chăm sóc sức khỏe học đườngKhám sức khỏe đầu năm học nhằm theo dõi thể trạng, phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe của học sinh ở xã Tiên Lữ.

Quan tâm chăm sóc sức khỏe học đườngNhân viên y tế xã Chí Đám thực hiện kiểm tra sức khỏe cho học sinh theo kế hoạch đầu năm học.

Quan tâm chăm sóc sức khỏe học đườngKhám sức khỏe định kỳ cho học sinh Trường Mầm non Đại Đồng giúp phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường trong quá trình phát triển của trẻ.

Quan tâm chăm sóc sức khỏe học đườngKiểm tra tật khúc xạ cho học sinh Trường THCS Hải Lựu.

Quan tâm chăm sóc sức khỏe học đườngKhám sức khoẻ cho học sinh Trung tâm GDNN-GDTX Bình Xuyên, phường Phúc Yên.

Quan tâm chăm sóc sức khỏe học đườngKiểm tra sức khoẻ cho học sinh Trường Mầm non Tiên Lương.

Quan tâm chăm sóc sức khỏe học đườngCán bộ Trạm Y tế xã Võ Miếu thăm khám sức khoẻ răng miệng cho học sinh trong xã.

Hồng Nhung


Hồng Nhung

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Chăm sóc sức khỏe khám sức khỏe định kỳ Học sinh Vấn đề sức khỏe Ngành giáo dục Chương trình Chính quyền Phát triển Ngành y tế Trường học
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