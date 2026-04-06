Quan tâm hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng

Cùng với việc triển khai đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, những năm qua, tỉnh Phú Thọ chú trọng thực hiện hiệu quả các chương trình trợ giúp người khuyết tật (NKT), từng bước tạo điều kiện để NKT phát huy khả năng, vươn lên trong cuộc sống và hòa nhập cộng đồng. Những kết quả đạt được đã phản ánh sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với nhóm đối tượng yếu thế này.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 148.565 đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 1/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác NKT, công tác hỗ trợ NKT trên địa bàn tỉnh 5 năm qua đạt nhiều kết quả tích cực với hệ thống chính sách được triển khai tương đối đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, việc làm, văn hóa và tiếp cận hạ tầng.

Khoảng 85% NKT được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe dưới nhiều hình thức. Đến nay, 100% trạm y tế cấp xã lập hồ sơ quản lý và tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho NKT. Đặc biệt, NKT nặng và đặc biệt nặng được cấp thẻ BHYT với mức hỗ trợ 100%, qua đó giảm đáng kể gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh.

Công tác sàng lọc, phát hiện sớm và can thiệp khuyết tật ở trẻ em cũng được quan tâm với 75% trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, can thiệp kịp thời.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao quà cho người khuyết tật là nạn nhân chất độc da cam ở xã Đoan Hùng.

Ở lĩnh vực giáo dục đào tạo, 95% trẻ khuyết tật trong độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận học tập. Các cơ sở giáo dục thực hiện tốt chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ đồ dùng học tập, tạo điều kiện để học sinh khuyết tật học hòa nhập.

Cùng với chính sách chung, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình hỗ trợ NKT thiết thực, hiệu quả, trong đó có các trung tâm giáo dục hòa nhập dành cho trẻ khuyết tật. Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hướng Dương ở xã Thanh Sơn là một trong những địa chỉ tin cậy của nhiều gia đình có con em là trẻ khuyết tật.

Chị Trần Mỹ Lệ - Giám đốc Trung tâm cho biết: “Trung tâm được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2021, hiện đang hỗ trợ gần 40 trẻ, chủ yếu là trẻ chậm nói, chậm phát triển. Các con đến đây được học theo giờ hoặc học cả ngày tùy theo mức độ khuyết tật. Với những trẻ gặp khó khăn về tương tác, vận động, kỹ năng tự phục vụ, trung tâm tổ chức học chuyên sâu cả ngày. Chúng tôi phân nhóm theo khả năng của từng trẻ để có phương pháp chăm sóc, giáo dục phù hợp, giúp các con từng bước cải thiện kỹ năng và hòa nhập với môi trường xung quanh”.

Mô hình này không chỉ giúp trẻ khuyết tật được can thiệp sớm, nâng cao khả năng phát triển, mà còn giảm áp lực cho gia đình, đồng thời góp phần lan tỏa nhận thức đúng đắn về giáo dục hòa nhập trong cộng đồng.

Giáo viên Trường giáo dục chuyên biệt Phú Thọ thường xuyên quan tâm chăm sóc đến từng học sinh khuyết tật.

Nhằm hỗ trợ NKT hoà nhập cộng đồng, công tác dạy nghề, tạo việc làm cho NKT từng bước được cải thiện. Giai đoạn 2020-2025, các trung tâm dịch vụ việc làm đã tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho hơn 69.000 lượt người, trong đó có khoảng 1.235 lượt là NKT. Hơn 100 NKT được vay vốn ưu đãi với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ NKT tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch cũng được quan tâm. Các hoạt động thể thao dành cho NKT được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường khả năng hòa nhập.

Tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá du lịch, giúp NKT dễ dàng tiếp cận thông tin, dịch vụ. Hạ tầng kỹ thuật phục vụ NKT từng bước được cải thiện. 100% công trình xây mới của cơ quan Nhà nước cơ bản đáp ứng điều kiện tiếp cận; các công trình giao thông, công cộng được bổ sung lối đi, đường dốc, khu vệ sinh phù hợp.

Các phương tiện vận tải thực hiện chính sách miễn, giảm giá vé, bố trí chỗ ngồi ưu tiên cho NKT, góp phần xóa bỏ rào cản trong cộng đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên thường xuyên đổi mới các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, hỗ trợ NKT thông qua các phong trào “Ngày vì người nghèo”, “Chung tay xóa nhà tạm”, tôn vinh NKT vượt khó, trợ giúp sinh kế để NKT, góp phần đảm bảo quyền lợi và sự bình đẳng của NKT trong các hoạt động cộng đồng.

Việc triển khai đồng bộ công tác chăm sóc NKT đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng. Đời sống vật chất và tinh thần của NKT được cải thiện đáng kể. Nhiều rào cản về môi trường và xã hội đối với NKT trên địa bàn tỉnh đang từng bước được gỡ bỏ, tạo cơ hội bình đẳng cho NKT tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tự lực trong cuộc sống, tự tin hòa nhập, đóng góp tích cực cho xã hội.

Hồng Nhung