Cà Mau sẵn sàng cho Ngày Du lịch Thế giới 2025

Quảng bá điểm đến xanh, an lành, bền vững

Với chủ đề “Cà Mau – Địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi hội tụ thiên nhiên và sự an lành”, từ ngày 26-30/9, tỉnh Cà Mau tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới (27/9), tạo dấu ấn trong chiến lược quảng bá hình ảnh và phát triển du lịch bền vững.

Sự kiện diễn ra tại 4 địa điểm: phường Bạc Liêu, phường Hiệp Thành, xã Vĩnh Hậu và xã Đất Mũi, với nhiều hoạt động phong phú: đoàn Famtrip khảo sát điểm đến; lễ trồng rừng; Ngày hội “Tinh hoa Ẩm thực Cà Mau”; cuộc thi đầu bếp tài năng; hội thảo khoa học “Định vị thương hiệu du lịch Cà Mau trong tổng thể phát triển du lịch quốc gia”.

Thông qua chuỗi hoạt động, Cà Mau kỳ vọng khẳng định thương hiệu điểm đến du lịch sinh thái - văn hoá - ẩm thực - cộng đồng, gắn với thông điệp xanh, an toàn, thân thiện, bền vững. Đây cũng là cơ hội để kết nối doanh nghiệp, nghệ nhân, cộng đồng du lịch trong và ngoài tỉnh; đồng thời quảng bá đặc sản OCOP, nâng cao ý thức bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát huy giá trị văn hoá - ẩm thực trong phát triển du lịch.

Nhà Công tử Bạc Liêu đã sẵn sàng đón khách đến tham quan.

Kỳ vọng đưa du lịch Cà Mau “cất cánh”

Theo Hiệp hội Du lịch tỉnh Cà Mau, điểm nhấn năm nay là sự kết hợp hài hòa giữa ẩm thực, du lịch sinh thái, hội thảo khoa học và Famtrip, vừa quảng bá hình ảnh địa phương, vừa thúc đẩy liên kết phát triển du lịch.

Ông Trần Văn Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Cà Mau, khẳng định: “Sự kiện lần này là bước đi chiến lược, phát huy tiềm năng, tạo sức mạnh tổng hợp “xanh - khí - lực” hướng đến phát triển bền vững. Chúng tôi kỳ vọng lần quảng bá này sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp, đồng thời mở rộng kết nối, nhất là với các đối tác quốc tế”.

Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, một trong những điểm khảo sát của đoàn Famtrip tại sự kiện.

Ông Trần Xuân Trường, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh, cho biết, điểm mới của sự kiện là hoạt động khảo sát và ký kết hợp tác của đoàn Famtrip: “Sau khảo sát, các chuyên gia sẽ giúp Cà Mau định hướng, khai thác thêm tiềm năng, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm mới, phù hợp xu hướng du lịch tương lai. Hoạt động ký kết cũng mở ra cơ hội để các đơn vị tìm kiếm đối tác, ký hợp đồng lớn, tạo đà cho du lịch Cà Mau cất cánh.”

Đưa đặc sản Cà Mau vươn xa

Ngày hội “Tinh hoa Ẩm thực Cà Mau” là một trong những hoạt động được chờ đợi nhất, đặc biệt đối với các chủ thể OCOP. Sự kiện khai mạc lúc 19 giờ ngày 27/9, kéo dài đến 30/9 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu), với khoảng 100 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản, nông sản địa phương.

Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu, nơi diễn ra Ngày hội “Tinh hoa ẩm thực Cà Mau”.

Anh Khưu Văn Chương, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại SK NONI, cho biết: “Chúng tôi mang đến khoảng 1.000 sản phẩm nước cốt trái nhàu SK NONI OCOP 4 sao của tỉnh. Với chủ đề Cà Mau - Địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi hội tụ thiên nhiên và sự an lành, chúng tôi kỳ vọng sẽ góp phần nâng tầm giá trị văn hoá - ẩm thực địa phương và mở rộng thị trường”.

Dự kiến lễ khai mạc đón hơn 500 đại biểu cùng nhiều đơn vị du lịch lớn như Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long... Đây là cơ hội quảng bá mạnh mẽ đặc sản Cà Mau đến du khách và đối tác.

Chị Trương Ngọc Ánh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TA, chia sẻ: “Sản phẩm mắm tôm chua OCOP 3 sao của chúng tôi kỳ vọng sẽ tìm được hướng đi mới. Đây không chỉ là dịp mở rộng thị trường mà còn là sân chơi bổ ích để các chủ thể OCOP giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm”.

Công tác chuẩn bị Ngày hội “Tinh hoa Ẩm thực Cà Mau” khẩn trương, sẵn sàng đón khách.

Ngoài trưng bày sản phẩm, Ngày hội còn có không gian trình diễn - trải nghiệm ẩm thực, hướng dẫn nấu ăn, trải nghiệm ẩm thực quốc tế, hứa hẹn thu hút đông đảo khách du lịch.

