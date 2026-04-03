Quốc hội khóa XVI sẽ bầu và phê chuẩn 39 chức danh tại Kỳ họp thứ Nhất

Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ bầu, phê chuẩn 39 chức danh liên quan đến toàn bộ vị trí lãnh đạo của Nhà nước.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Tạ Thị Yên cho biết, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 chức danh.

Chiều 3.4, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo thông tin về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tại họp báo, bà Tạ Thị Yên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội - cho biết, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ thực hiện bầu, phê chuẩn số lượng lớn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Quốc hội cũng phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm đối với các chức danh như Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ cùng một số chức danh khác thuộc thẩm quyền.

Tổng thể, số lượng nhân sự được Quốc hội bầu và phê chuẩn tại Kỳ họp thứ Nhất là 39 chức danh liên quan đến toàn bộ các vị trí lãnh đạo cấp cao của Nhà nước ở Trung ương và bảo đảm kiện toàn đồng bộ các thiết chế theo nhiệm kỳ mới. Đây là một trong những nội dung trọng tâm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của kỳ họp thứ Nhất.

“Việc kiện toàn này nhằm hoàn thành đầy đủ bộ máy lãnh đạo Nhà nước để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn 2026-2031”, bà Tạ Thị Yên nêu rõ.

Trả lời báo chí về số lượng Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ được bầu/phê chuẩn tại Kỳ họp thứ Nhất, bà Tạ Thị Yên khẳng định, việc xác định số lượng các chức danh này đã được thực hiện trên cơ sở bám sát thực tiễn về tổ chức bộ máy và khối lượng công việc, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng thời tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, định hướng của Trung ương.

Phương án cụ thể về số lượng các chức danh này đã được các cấp có thẩm quyền xem xét trong tổng thể đề án về tổ chức bộ máy và phương án nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất.

Quốc hội sẽ căn cứ vào yêu cầu thực tiễn, tính chất công việc trên nguyên tắc tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả để quyết định số lượng cho phù hợp. Tinh thần chung là đảm bảo bộ máy vừa ổn định, vừa có sự kế thừa, sự điều chỉnh hợp lý để đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

