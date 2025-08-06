Quốc tế lo ngại trước kế hoạch Israel chiếm đóng toàn bộ Dải Gaza

Trước thông tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang cân nhắc kế hoạch chiếm đóng toàn bộ Dải Gaza, dư luận quốc tế đã đồng loạt lên tiếng bày tỏ lo ngại sâu sắc.

Những diễn biến mới nhất này tại Gaza đang đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm một giải pháp lâu dài, bền vững cho xung đột Israel – Palestine.

Người dân Palestine nhận hàng viện trợ nhân đạo tại Beit Lahia, phía Bắc Dải Gaza, ngày 1/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tại phiên họp ngày 5/8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thảo luận khẩn cấp về tình hình tại Dải Gaza. Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Miroslav Jenca cảnh báo, nếu thông tin Israel mở rộng hoạt động quân sự trên toàn bộ Gaza là chính xác, thì đây sẽ là một động thái “vô cùng đáng báo động”, có thể gây hậu quả thảm khốc cho hàng triệu người Palestine và đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của các con tin đang bị giam giữ.

"Những báo cáo mới nhất liên quan đến quyết định có thể mở rộng hoạt động quân sự của Israel trên toàn bộ Dải Gaza của Thủ tướng Netanyahu, nếu đúng sự thật, là hết sức đáng báo động. Điều này sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho hàng triệu người Palestine và có thể gây nguy hiểm hơn nữa đến tính mạng của những con tin còn lại ở Gaza. Luật pháp quốc tế đã nêu rõ ràng về vấn đề này, Gaza là và phải là một phần không thể thiếu của một nhà nước Palestine trong tương lai", Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Miroslav Jenca nói.

Phó Đại diện Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Cảnh Sảng, kêu gọi Israel chấm dứt ngay các hành động quân sự nguy hiểm, đồng thời thúc giục các bên liên quan, đặc biệt là các quốc gia có ảnh hưởng – nhanh chóng thúc đẩy một lệnh ngừng bắn bền vững.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối trả lời liệu ông có ủng hộ hay phản đối kế hoạch quân sự của Israel tại Gaza. Ông chỉ cho biết, ưu tiên hiện nay của chính quyền Mỹ là tăng cường khả năng tiếp cận lương thực và viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza.

"Tôi không biết đề xuất đó là gì. Tôi chỉ biết rằng hiện tại chúng tôi đang cố gắng cung cấp lương thực cho người dân Gaza. Mỹ gần đây đã viện trợ 60 triệu đô la để cung cấp rất nhiều lương thực, cho người dân Gaza, những người rõ ràng đang gặp khó khăn về lương thực. Và tôi biết Israel sẽ giúp chúng tôi về mặt phân phối và cả tiền bạc nữa. Chúng tôi cũng có các quốc gia Arab sẽ giúp chúng tôi về mặt tài chính và có thể là cả việc phân phối. Đó là điều tôi đang tập trung vào. Về phần còn lại, tôi thực sự không thể nói trước được, điều đó sẽ phụ thuộc khá nhiều vào Israel", ông Trump nói.

Dự kiến, nội các Israel sẽ nhóm họp vào ngày 7/8 để quyết định về kế hoạch trên. Trước đó, Thủ tướng Netanyahu từng nhấn mạnh khả năng chiếm đóng toàn bộ Dải Gaza, trong đó bao gồm cả những khu vực được cho là nơi Hamas đang giam giữ các con tin Israel.

Tuy nhiên, ngay trong nội bộ Israel cũng đang có nhiều ý kiến trái chiều. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) – hiện đang kiểm soát khoảng 75% Dải Gaza, đã bày tỏ sự phản đối đối với kế hoạch mở rộng chiếm đóng. Theo đánh giá từ Lực lượng Phòng vệ Israel, việc kiểm soát toàn bộ cơ sở hạ tầng của Hamas có thể kéo dài nhiều năm, đồng thời làm gia tăng rủi ro khiến các con tin có thể bị hành quyết nếu quân đội tiếp cận những địa điểm nhạy cảm.

Phản ứng trước những đe dọa từ phía Israel, phong trào Hồi giáo Hamas cho rằng đây chỉ là “những tuyên bố sáo rỗng, vô giá trị”, và khẳng định sẽ không thay đổi lập trường.

Diễn biến tại Dải Gaza tiếp tục là phép thử đối với cộng đồng quốc tế trong việc duy trì luật pháp quốc tế, bảo vệ dân thường và thúc đẩy một giải pháp hòa bình lâu dài cho xung đột Israel – Palestine. Trong bối cảnh bạo lực có nguy cơ leo thang, lời kêu gọi ngừng bắn và nối lại đàm phán nhằm hướng tới giải pháp hai nhà nước – vốn được Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia ủng hộ – một lần nữa trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Bởi chỉ có hòa bình bền vững mới có thể chấm dứt vòng luẩn quẩn của xung đột và đau thương đã kéo dài suốt nhiều thập kỷ qua ở Trung Đông.

Nguồn vov.vn