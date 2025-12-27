Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Mía ngọt Mường Thàng

Trên những cánh đồng và triền đồi xã Mường Thàng, mía vào vụ thu hoạch, những hàng mía rì rào trong gió, thân cao vút, lá xanh mướt, thấp thoáng sắc trắng, tím, ánh vàng nắng mới, trải dài miên man... Toàn xã có hơn 736 ha mía. Năng suất dự kiến đạt 117 tạ/ha, sản lượng ước gần 8.620 tấn. Không chỉ là cây trồng quen thuộc qua nhiều thế hệ, mía vẫn giữ vai trò cây chủ lực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chắt chiu vị ngọt bền bỉ cho vùng đất Mường Thàng.

Mía ngọt Mường Thàng

Mía ngọt Mường Thàng

Những cánh đồng và đồi mía ở xã Mường Thàng.

Mía ngọt Mường Thàng

Diện tích mía trắng được trồng nhiều hơn tại xã với trên 483 ha.

Mía ngọt Mường Thàng

Gia đình ông Bùi Văn Thành, xóm Mạc trồng trên 3.800m2 mía tím và trắng, dự kiến thu nhập trên 100 triệu đồng/vụ.

Mía ngọt Mường Thàng

Những ngày này ở Mường Thàng, nhiều thương lái đến thu mua mía tại vườn.

Mía ngọt Mường Thàng

Mía được bán tại các chợ nông sản dọc trên tuyến quốc lộ 6 cho du khách và người dân lựa chọn làm quà.

Mía ngọt Mường Thàng

Những cây mía dóng dài được lựa chọn để làm giống cho vụ mới.

Mía ngọt Mường Thàng

Bà Bùi Thị Diễn chuẩn bị giống cho vụ trồng mới với diện tích trên 3.000m2.

Mía ngọt Mường Thàng

Người dân ở Mường Thàng sau khi thu hoạch sẽ làm đất ngay để trồng mía vụ kế tiếp.

Hồng Duyên


Hồng Duyên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Mường Phát triển kinh tế Sản lượng Cánh đồng Vùng đất Thế hệ Vàng vụ thu hoạch địa phương năng suất
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đất quê vương vấn tình chè

Đất quê vương vấn tình chè
2025-12-27 06:50:00

baophutho.vn Không chỉ là cây trồng chủ lực, nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình, hướng mở triển vọng phát triển kinh tế xã hội bền vững của địa phương,...

Đại Đồng thu hái “trái vàng”

Đại Đồng thu hái “trái vàng”
2025-12-26 16:00:00

baophutho.vn Cuối tháng 12, những khoảng đất trống ven đường làng, ngõ xóm ở xóm Đại Đồng, xã Yên Trị như bừng lên sắc vàng của bưởi Diễn trĩu quả. Hương...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long