Mía ngọt Mường Thàng

Trên những cánh đồng và triền đồi xã Mường Thàng, mía vào vụ thu hoạch, những hàng mía rì rào trong gió, thân cao vút, lá xanh mướt, thấp thoáng sắc trắng, tím, ánh vàng nắng mới, trải dài miên man... Toàn xã có hơn 736 ha mía. Năng suất dự kiến đạt 117 tạ/ha, sản lượng ước gần 8.620 tấn. Không chỉ là cây trồng quen thuộc qua nhiều thế hệ, mía vẫn giữ vai trò cây chủ lực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chắt chiu vị ngọt bền bỉ cho vùng đất Mường Thàng.

Những cánh đồng và đồi mía ở xã Mường Thàng.

Diện tích mía trắng được trồng nhiều hơn tại xã với trên 483 ha.

Gia đình ông Bùi Văn Thành, xóm Mạc trồng trên 3.800m2 mía tím và trắng, dự kiến thu nhập trên 100 triệu đồng/vụ.

Những ngày này ở Mường Thàng, nhiều thương lái đến thu mua mía tại vườn.

Mía được bán tại các chợ nông sản dọc trên tuyến quốc lộ 6 cho du khách và người dân lựa chọn làm quà.

Những cây mía dóng dài được lựa chọn để làm giống cho vụ mới.

Bà Bùi Thị Diễn chuẩn bị giống cho vụ trồng mới với diện tích trên 3.000m2.

Người dân ở Mường Thàng sau khi thu hoạch sẽ làm đất ngay để trồng mía vụ kế tiếp.

Hồng Duyên