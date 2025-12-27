Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI.

Với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã chính thức được khai mạc vào sáng 27/12 tại Hà Nội với sự tham dự của 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức.

Dự Đại hội có các đồng chí: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tổng số đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức. Trong đó, có 139 đại biểu là cá nhân và đại diện tập thể Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động được phong tặng từ năm 2021 đến nay (21 cá nhân); 86 đại biểu đại diện Chiến sĩ thi đua toàn quốc được phong tặng từ năm 2021 đến nay; 36 đại biểu đại diện cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 198 đại biểu là người dân tộc; 41 đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có công lao, đóng góp với Việt Nam; 138 đại biểu tiêu biểu đại diện các ngành nghề, các lĩnh vực; 1.326 đại biểu điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025; tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới. Qua đó, tạo khí thế, động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026-2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Bên cạnh chương trình Đại hội chính thức, nhiều hoạt động phong phú sẽ được tổ chức trước, trong và sau Đại hội như: triển lãm ảnh về Bác Hồ với các phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội thi đua; triển lãm giới thiệu các thành tựu kinh tế, xã hội của đất nước sau 40 năm đổi mới đất nước; chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến; tôn vinh, khen thưởng biểu dương Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI:

Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan Triển lãm 40 năm Đổi mới tại Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh,Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan khu trưng bày của Bộ Tài chính tại Triển lãm 40 năm Đổi mới.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

