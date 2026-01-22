{title}
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 01/2026/TT-BGĐĐT quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 20/1/2026.
Thông tư này quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo, tổ chức, cá nhân khác có liên quan; không áp dụng đối với các cơ sở giáo dục quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 14 Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 .
Thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên
Theo Thông tư, thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt (trừ trường dự bị đại học) và trường trung học nghề công lập thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 248/2025/QH15 quy định: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân viên trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và trường trung học nghề công lập (cơ sở giáo dục công lập) trên địa bàn tỉnh; thực hiện thẩm quyền điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, thay đổi vị trí việc làm đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân viên trong cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý và đối với cơ sở giáo dục công lập liên quan đến phạm vi từ 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên trên địa bàn tỉnh.
Thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo trong các cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Thông tư quy định, Hiệu trưởng Trường dự bị đại học, Trường Hữu nghị T78, Trường Hữu nghị 80, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc có thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo thuộc thẩm quyền quản lý. Người đứng đầu các trường của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị; trường chính trị của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trung tâm chính trị của xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo thuộc thẩm quyền quản lý. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo trong các cơ sở giáo dục khác (trừ các cơ sở giáo dục quy định tại Điều 3 Thông tư này) thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo chinhphu.vn
