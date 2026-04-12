Quy định về xếp lương giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 23/2026/TT-BGDĐT quy định mã số, chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên. Đây là lần đầu tiên giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên có mã số, chức danh nghề nghiệp riêng.

Theo đó, Thông tư số 23/2026/TT-BGDĐT quy định các hạng chức danh và mã số tương ứng đối với giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên gồm: Hạng III (mã số V.07.05.18), hạng II (mã số V.07.05.17), hạng I (mã số V.07.05.16). Trong đó, chức danh hạng III là hạng cơ bản trong hệ thống chức danh giáo viên giáo dục thường xuyên. Hạng cao hơn phải thực hiện nhiệm vụ của hạng thấp hơn liền kề và phải thực hiện thêm một số nhiệm vụ có tính chất phức tạp hơn.

Việc quy định nhiệm vụ theo từng vị trí việc làm, quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên giáo dục thường xuyên sẽ giúp các cơ sở giáo dục thường xuyên phân công công việc phù hợp với năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên. Đồng thời, giúp giáo viên có định hướng rõ ràng trong việc tự học tập, bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp.

