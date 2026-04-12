Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Quy định về xếp lương giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 23/2026/TT-BGDĐT quy định mã số, chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên. Đây là lần đầu tiên giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên có mã số, chức danh nghề nghiệp riêng.

Quy định về xếp lương giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên

Theo đó, Thông tư số 23/2026/TT-BGDĐT quy định các hạng chức danh và mã số tương ứng đối với giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên gồm: Hạng III (mã số V.07.05.18), hạng II (mã số V.07.05.17), hạng I (mã số V.07.05.16). Trong đó, chức danh hạng III là hạng cơ bản trong hệ thống chức danh giáo viên giáo dục thường xuyên. Hạng cao hơn phải thực hiện nhiệm vụ của hạng thấp hơn liền kề và phải thực hiện thêm một số nhiệm vụ có tính chất phức tạp hơn.

Việc quy định nhiệm vụ theo từng vị trí việc làm, quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên giáo dục thường xuyên sẽ giúp các cơ sở giáo dục thường xuyên phân công công việc phù hợp với năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên. Đồng thời, giúp giáo viên có định hướng rõ ràng trong việc tự học tập, bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp.

Theo hanoimoi.vn


Theo hanoimoi.vn

 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long