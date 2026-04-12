Quy định về xếp lương giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 23/2026/TT-BGDĐT quy định mã số, chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên. Đây là lần đầu tiên giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên có mã số, chức danh nghề nghiệp riêng.
Theo đó, Thông tư số 23/2026/TT-BGDĐT quy định các hạng chức danh và mã số tương ứng đối với giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên gồm: Hạng III (mã số V.07.05.18), hạng II (mã số V.07.05.17), hạng I (mã số V.07.05.16). Trong đó, chức danh hạng III là hạng cơ bản trong hệ thống chức danh giáo viên giáo dục thường xuyên. Hạng cao hơn phải thực hiện nhiệm vụ của hạng thấp hơn liền kề và phải thực hiện thêm một số nhiệm vụ có tính chất phức tạp hơn.
Việc quy định nhiệm vụ theo từng vị trí việc làm, quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên giáo dục thường xuyên sẽ giúp các cơ sở giáo dục thường xuyên phân công công việc phù hợp với năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên. Đồng thời, giúp giáo viên có định hướng rõ ràng trong việc tự học tập, bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp.
Theo hanoimoi.vn
baophutho.vn Ở Trường Đại học Hùng Vương, cái tên Nguyễn Đình Trung Kiên đã trở thành quen thuộc với giảng viên và sinh viên nhà trường, bởi đây là một...
baophutho.vn Em Ngô Linh Chi - học sinh lớp 5A3 Trường Tiểu học Supe, xã Lâm Thao đã giành giải Nhất cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt trên internet cấp quốc...
baophutho.vn Thời điểm này, hơn 62.000 học sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh đang bước vào giai đoạn “nước rút” chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT...
baophutho.vn Thư viện trường học - Không gian mở nuôi dưỡng tri thức và nhân cách
baophutho.vn Từ ngày 7 - 11/4/2026, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc năm 2026 đã diễn ra với sự tham gia của 661...
baophutho.vn Chiều xuống, khu vườn rau của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh lại rộn ràng tiếng nói cười. Những nhóm học sinh cần mẫn tưới nước, nhổ cỏ,...
baophutho.vn Sáng 11/4, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Hòa Bình diễn ra Ngày hội STEM và các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao năm học 2025 -...