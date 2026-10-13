Quy hoạch đô thị và nông thôn cần bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với định hướng phát triển

Ngày 13/10, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo công tác quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe Sở Xây dựng báo cáo kết quả thẩm định Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 các phân khu số 1, số 2, số 3 và số 4 thuộc đô thị Vĩnh Tường. Trên cơ sở đó, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện đồ án quy hoạch, bảo đảm tính đồng bộ và phù hợp với định hướng phát triển đô thị.

Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị Vĩnh Tường gồm 4 phân khu với tổng diện tích hơn 3.953ha. Đồ án là cơ sở pháp lý để quản lý không gian kiến trúc, sử dụng đất và đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển đô thị, dịch vụ, thương mại, công nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồ án quy hoạch đã tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cộng đồng dân cư; bảo đảm phù hợp với quy hoạch cấp trên và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo kết quả quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồ án quy hoạch, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với định hướng phát triển đô thị và điều kiện thực tế của địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh: Quy hoạch các phân khu phải đảm bảo không gian kiến trúc, sử dụng đất hợp lý, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, đồng thời quan tâm bảo đảm sinh kế, ổn định đời sống người dân trong quá trình triển khai thực hiện.

Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo quy hoạch phân khu đô thị Vĩnh Tường.

Đồng chí đề nghị các đơn vị nghiên cứu, khai thác hiệu quả lợi thế của sông Phan gắn với bảo tồn cảnh quan, bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển đô thị bền vững.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, hoàn chỉnh các đồ án quy hoạch, làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện, thu hút đầu tư, phát triển các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Quang cảnh hội nghị.

Trong chương trình làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cùng các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về kết quả công tác quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung thảo luận về công tác quy hoạch, nguồn kinh phí, tiến độ lập và phê duyệt quy hoạch tại cấp xã, phạm vi quy hoạch một số khu công nghiệp và công tác thẩm định, đo đạc bản đồ địa hình.

Đức Anh