Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công thúc đẩy tăng trưởng

Chiều 26/9, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị liên quan báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng năm 2025; tình hình quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn ưu đãi nước ngoài và tiến độ thực hiện các dự án ODA; tình hình thực hiện và giải ngân vốn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2025 đã giao kế hoạch đầu tư công là trên 33.355 tỷ đồng. Giải ngân kế hoạch vốn dự kiến đến hết ngày 30/9 không bao gồm vốn kéo dài ước đạt trên 74% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn bình quân chung cả nước, đứng thứ 6 trên 34 địa phương.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Về tình hình quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn ưu đãi nước ngoài và tiến độ thực hiện các dự án ODA trên địa bàn tỉnh: Tổng số công trình dự án ODA trên địa bàn tỉnh là 17 công trình, với tổng mức đầu tư trên 21.400 tỷ đồng, trong đó 6 công trình, dự án hoàn thành, chưa phê duyệt quyết toán; 4 công trình đang triển khai thực hiện; 1 công trình đã ký hiệp định vay, chưa thực hiện và 6 công trình đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, đề xuất dự án nhưng chưa ký hiệp định vay.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đối với giải ngân vốn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, năm 2025 tổng vốn ngân sách Nhà nước là trên 3.525 tỷ đồng, đến hết ngày 23/9 giải ngân đạt 48,31%. Trong đó, chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giải ngân đạt 61,3%; chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đạt 30,25%; chương trình phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi đạt 42,67% kế hoạch vốn năm 2025.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Vì vậy, cùng phân công, phân nhiệm phải rõ ràng, các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư phải quyết liệt vào cuộc triển khai. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải phối hợp hoàn thành công tác bàn giao các dự án ở cả 3 khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình xong trước ngày 30/10. Cùng với thành lập tổ công tác kiểm tra, đôn đốc công tác bàn giao các dự án cấp tỉnh do các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh thành lập các tổ công tác kiểm tra công tác bàn giao các dự án của cấp xã. Ba Ban Quản lý Dự án khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình phải quyết liệt, trách nhiệm hơn nữa trong tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định định mức, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ ngân sách; điều chuyển vốn giữa các đơn vị cơ quan chậm nhất đến 15/10 phải hoàn thành.

Các xã, phường thành lập ngay Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo xong trước 5/10. Chỉ đạo giải quyết vướng mắc từng dự án cụ thể, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Ban Quản lý Dự án rà soát tối đa khả năng giải ngân để có giải pháp triển khai giải ngân vốn với tỷ lệ cao nhất. Đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn ưu đãi nước ngoài và các dự án thuộc chương trình MTQG các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư rà soát cụ thể tiến độ từng dự án, đánh giá tổng thể, có phương án triển khai khả thi nhất.

Đinh Vũ