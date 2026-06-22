Ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2026

Ngày 22/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Phạm Đại Dương phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Văn Bắc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Bắc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo về công tác quân sự, quốc phòng; tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương (QPĐP). Nổi bật là chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để vận hành cầu phao sông Lô; chỉ đạo xã Đồng Lương tổ chức cuộc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh (làm điểm cho Bộ Quốc phòng và Quân khu 2) đạt kết quả tốt; triển khai có hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Đồng thời, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động tham mưu xử trí kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chủ động phối hợp với các lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị - xã hội và các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, làm việc trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương, đơn vị; đề xuất giải pháp để thực hiện tốt công tác quân sự, QPĐP 6 tháng cuối năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Bắc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2 ghi nhận những thành tích mà Đảng ủy Quân sự tỉnh Phú Thọ đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Thiếu tướng Trần Văn Bắc đề nghị: Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc và quản lý tốt địa bàn, kịp thời tham mưu xử trí có hiệu quả các tình huống về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về lãnh đạo quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh; tiếp tục củng cố thế trận “Vòm phòng không bền vững”; tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; thực hiện nghiêm quyết định của Bộ Quốc phòng về tổ chức lại các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực.

Bên cạnh đó, cần tham mưu quyết liệt để hoàn thành Dự án rà phá, khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh giai đoạn 2025 - 2027 trong năm 2026; hoàn thành tốt “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; thực hiện nghiêm nguyên tắc, chế độ, nền nếp, quy chế, quy định trong sinh hoạt Đảng, giữ vững đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lương Hoàng Giang báo cáo dự thảo Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Thời gian tới, nhiệm vụ quân sự, QPĐP tiếp tục đặt ra nhiều yêu cầu mới. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ; các đề án, kế hoạch về bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; chủ động nắm, dự báo tình hình, tham mưu xử trí kịp thời các tình huống, không để phát sinh điểm nóng.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí yêu cầu phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng tiềm lực, thế trận trong khu vực phòng thủ. Trước mắt, tập trung chuẩn bị để tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ dân sự cấp tỉnh; chỉ đạo các xã, phường hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập; thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng chính quy, tăng cường quản lý kỷ luật, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, chỉ huy, điều hành nhiệm vụ. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, QPĐP ở các xã, phường; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm ngay từ cơ sở.

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2026.

Đức Anh