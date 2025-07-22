Rơi máy bay tại Bangladesh: Phi công đã cố chuyển hướng máy bay khi gặp sự cố

{title}
{publish}
{head}
Theo người phát ngôn quân đội Bangladesh, khi nhận ra máy bay F-7 BGI gặp sự cố kỹ thuật sau khi cất cánh, phi công đã cố chuyển hướng khỏi khu dân cư nhưng máy bay vẫn đâm vào trường học.
Lính cứu hỏa và binh sỹ Bangladesh làm nhiệm vụ tại hiện trường rơi máy bay. (Ảnh: Reuters)
Chính phủ lâm thời Bangladesh đã thành lập ủy ban điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn máy bay huấn luyện F-7 BGI của Không quân nước này, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương tại thủ đô Dhaka ngày 21/7.
Theo Trung tá Sami Ud Dowla Chowdhury, người phát ngôn quân đội, chiếc máy bay gặp sự cố kỹ thuật chỉ ít phút sau khi cất cánh lúc 13h06 (giờ địa phương) từ căn cứ Không quân Kurmitola.
Dù phi công đã nỗ lực điều khiển máy bay tránh xa khu vực đông dân cư, chiếc F-7 BGI vẫn đâm vào một tòa nhà 2 tầng trong khuôn viên Trường Cao đẳng và Đại học Milestone ở khu vực Uttara, thủ đô Dhaka. Phi công điều khiển máy bay cũng đã thiệt mạng.
Nhân chứng cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ lớn và thấy ngọn lửa bùng lên ngay sau đó.
Hình ảnh từ hiện trường cho thấy thân máy bay biến dạng, tạo ra lỗ hổng lớn trên tòa nhà bị đâm trúng, với ngọn lửa lớn và khói đen bốc lên cao. Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt để khống chế đám cháy.
Trong số các nạn nhân bị thương có nhiều học sinh và người dân địa phương do vụ việc xảy ra đúng thời điểm các lớp học đang diễn ra.
Tại Bệnh viện và Trường Cao đẳng Y khoa Dhaka, nơi tiếp nhận nhiều nạn nhân, Trưởng khoa bỏng Bidhan Sarker xác nhận 1 học sinh lớp ba đã tử vong.
Đây là một trong những tai nạn hàng không nghiêm trọng nhất xảy ra tại thủ đô Dhaka trong những năm gần đây. Chính phủ lâm thời Bangladesh đã tuyên bố quốc tang vào ngày 22/7 để tưởng niệm các nạn nhân.
Nguồn TTXVN/Vietnam+
Đại sứ Ukraine tại Mỹ cho biết nước “chấp nhận bất cứ hình thức ngừng bắn nào” và nguyện cầu cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Putin đạt kết quả tốt.
Một nguồn tin y tế Sudan ngày 10/8 cho biết, tình trạng suy dinh dưỡng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 63 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, chỉ trong vòng một tuần qua tại...
Làn sóng phản đối quyết định kiểm soát toàn bộ Gaza của nội các an ninh Israel đang ngày càng lan rộng, từ các thủ đô Arab đến các nước đồng minh phương Tây vốn giữ lập trường...
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 9/8 đã kêu gọi các quốc gia Hồi giáo phải hành động đồng lòng và tập hợp sự phản đối quốc tế chống lại kế hoạch của Israel nhằm kiểm...
Thông báo của Tổng thống Trump về việc áp thuế đối ứng đối với các đối tác thương mại chính đã đẩy mức thuế trung bình lên 24,8% trong tháng Năm - một con số chưa từng thấy kể...
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin thể diễn ra trước bất kỳ cuộc đối thoại nào với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Vấn đề chi phí, mong muốn giảm phụ thuộc vào Mỹ và thúc đẩy công nghiệp quốc phòng châu Âu dường như đã khiến Tây Ban Nha từ bỏ F-35.
Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết vòng đàm phán trực tiếp lần thứ ba giữa Moskva (Moscow) và Kiev dự kiến diễn ra vào thứ Tư (23/7).
Tổng thống Nga đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được ổn định trong khu vực, cũng như theo đuổi một giải pháp chính trị đối với những vấn đề liên quan đến các hoạt động...
Iran cảnh báo có thể rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và bắt đầu làm giàu urani vượt mức 60% nếu áp lực trừng phạt tiếp tục gia tăng.
Điện Kremlin cho biết các lệnh trừng phạt đơn phương của EU là “bất hợp pháp" và sau nhiều gói trừng phạt liên tiếp của phương Tây, Nga đã phát triển được khả năng “miễn nhiễm”...
Tên lửa Prithvi-II có tầm bắn khoảng 350km, mang được đầu đạn nặng tới 500kg, trong khi Agni-I có tầm bắn từ 700-900km, mang được tải trọng lên đến 1.000kg.