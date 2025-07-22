Rơi máy bay tại Bangladesh: Phi công đã cố chuyển hướng máy bay khi gặp sự cố

Theo người phát ngôn quân đội Bangladesh, khi nhận ra máy bay F-7 BGI gặp sự cố kỹ thuật sau khi cất cánh, phi công đã cố chuyển hướng khỏi khu dân cư nhưng máy bay vẫn đâm vào trường học.

Lính cứu hỏa và binh sỹ Bangladesh làm nhiệm vụ tại hiện trường rơi máy bay. (Ảnh: Reuters)

Chính phủ lâm thời Bangladesh đã thành lập ủy ban điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn máy bay huấn luyện F-7 BGI của Không quân nước này, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương tại thủ đô Dhaka ngày 21/7.

Theo Trung tá Sami Ud Dowla Chowdhury, người phát ngôn quân đội, chiếc máy bay gặp sự cố kỹ thuật chỉ ít phút sau khi cất cánh lúc 13h06 (giờ địa phương) từ căn cứ Không quân Kurmitola.

Dù phi công đã nỗ lực điều khiển máy bay tránh xa khu vực đông dân cư, chiếc F-7 BGI vẫn đâm vào một tòa nhà 2 tầng trong khuôn viên Trường Cao đẳng và Đại học Milestone ở khu vực Uttara, thủ đô Dhaka. Phi công điều khiển máy bay cũng đã thiệt mạng.

Nhân chứng cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ lớn và thấy ngọn lửa bùng lên ngay sau đó.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy thân máy bay biến dạng, tạo ra lỗ hổng lớn trên tòa nhà bị đâm trúng, với ngọn lửa lớn và khói đen bốc lên cao. Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt để khống chế đám cháy.

Trong số các nạn nhân bị thương có nhiều học sinh và người dân địa phương do vụ việc xảy ra đúng thời điểm các lớp học đang diễn ra.

Tại Bệnh viện và Trường Cao đẳng Y khoa Dhaka, nơi tiếp nhận nhiều nạn nhân, Trưởng khoa bỏng Bidhan Sarker xác nhận 1 học sinh lớp ba đã tử vong.

Đây là một trong những tai nạn hàng không nghiêm trọng nhất xảy ra tại thủ đô Dhaka trong những năm gần đây. Chính phủ lâm thời Bangladesh đã tuyên bố quốc tang vào ngày 22/7 để tưởng niệm các nạn nhân.

Nguồn TTXVN/Vietnam+