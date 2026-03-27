Phong vị Đất Tổ
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Rộn rã hội làng ở ngôi đình trên 300 năm tuổi

Sáng 27/3 (tức ngày mùng 9/2 năm Bính Ngọ), tại đình làng Quang Húc, xã Vạn Xuân đã long trọng diễn ra Lễ hội truyền thống, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương về tham dự.

Theo thần tích, đình làng Quang Húc được hình thành cách đây trên 300 năm, vào khoảng đầu thế kỷ XVII. Đình thờ Tam vị Tản Viên Sơn Thánh; hai vị người làng Quang Húc theo Thánh Tản Viên Sơn đánh giặc lập công; cùng hai vị thần là Đệ lục Quỳnh Hoa Công chúa và Đệ nhất Quế Hoa Công chúa.

Lễ rước kiệu thu hút nam thanh, nữ tú của làng tham gia với không khí sôi động và đầy hứng khởi.

Gắn với nhiều câu chuyện dân gian đặc sắc, đình Quang Húc trở thành nơi thực hành tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, thể hiện lòng tri ân, hướng về cội nguồn dân tộc của con cháu Đất Tổ Vua Hùng.

Đội rước là các thanh niên trong làng cùng tham gia vào nhiều hoạt động sôi nổi tại lễ hội.

Trải qua thời gian và chiến tranh, đình làng đã được nhiều lần tu sửa nhưng vẫn giữ được nét kiến trúc cổ. Năm 1992, đình làng Quang Húc được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia.

Đông đảo du khách thập phương, bà con Nhân dân và lãnh đạo xã Vạn Xuân tham dự khai hội.

Cùng với việc tổ chức rước lễ, rước án văn và tế lễ tại Đình làng, các hoạt động phần hội được tổ chức phong phú với các trò chơi dân gian mang tính truyền thống như bơi chải, kéo co, chọi gà, cờ bỏi, thi đấu bóng chuyền, bóng đá và giao lưu văn hóa văn nghệ... đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho người dân trong làng, trong xã và du khách thập phương.

Phần tế lễ rất độc đáo với lễ vật của các khu dân cư dâng lên Tam vị Tản Viên Sơn Thánh.

Thông qua việc tổ chức lễ hội, địa phương không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, mà còn nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Những kiệu son, mâm lễ được các nam thanh, nữ tú, người dân trong làng rước về đình trong không khí trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính đối với các bậc tiền nhân.

Lễ hội đình làng Quang Húc được tổ chức trong 2 ngày 27-28/3 (tức ngày 9-10/2 năm Bính Ngọ), để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng Nhân dân và du khách, góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.

Minh Tự


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng tín ngưỡng thờ cúng hùng vương đình làng Lễ hội truyền thống Sơn Thủy Trò chơi dân gian Văn hóa văn nghệ Đất Tổ xây dựng đời sống văn hóa Di tích lịch sử tổ chức
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long