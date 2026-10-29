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Sắc vàng no ấm

Những ngày thu, các triền đồi ở xã Cao Phong, Thượng Cốc, Vân Sơn đang khoác lên mình sắc vàng óng ả của mùa lúa chín. Trong nắng thu dịu nhẹ, những thửa ruộng vàng trải dài theo sườn đồi, tạo nên bức tranh mùa vàng trù phú, báo hiệu một mùa no ấm.

Từ những thửa ruộng uốn lượn theo triền đồi đến những bản làng nép mình bên sườn núi, tất cả hòa quyện tạo nên khung cảnh bình yên, thơ mộng, đậm đà bản sắc miền quê vùng cao. Không chỉ mang vẻ đẹp đặc trưng của mùa lúa chín, sắc vàng nơi đây còn trở thành điểm check-in hấp dẫn, thu hút du khách gần xa đến tham quan, trải nghiệm và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp giữa thiên nhiên tươi sắc.

Sắc vàng no ấm

Những thửa ruộng bậc thang ở xóm Thảo Nguyên, xã Thượng Cốc khoác lên mình sắc vàng óng ả, tạo nên bức tranh thiên nhiên thơ mộng giữa núi rừng vùng cao

Sắc vàng no ấmRuộng bậc thang uốn lượn theo triền đồi tạo nên cảnh sắc bình yên, đầy cuốn hút.

Sắc vàng no ấmNhững nếp nhà nép mình bên chân núi, phía trước là cánh đồng lúa chín vàng, tạo nên khung cảnh thanh bình nơi vùng cao Vân Sơn.

Sắc vàng no ấmHình ảnh người phụ nữ Mường thu hoạch lúa như bông hoa điểm tô cho bức tranh mùa vàng.

Sắc vàng no ấmNiềm vui ngày mùa.

Sắc vàng no ấmSắc vàng của lúa chín nổi bật giữa màu xanh trùng điệp của núi rừng Cao Phong, tạo nên khung cảnh nên thơ, giàu sức sống.

Sắc vàng no ấm

Sắc vàng no ấmVẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín đang trở thành sức hút đối với du khách yêu thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Sắc vàng no ấmSắc váy Mường trên những triền đồi vàng óng mộng mơ.

Phương Thanh- Hồng Duyên


Phương Thanh- Hồng Duyên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Vàng Cao Phong Mùa lúa chín đồi Thu hút du khách Khoảnh khắc đẹp Tranh Thiên nhiên Trải nghiệm Tham quan
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