Samsung Galaxy A08 với A07: Thêm 1.000mAh, lên chuẩn IP64, có đáng lên đời?

Samsung Galaxy A08 mở bán tại Việt Nam từ ngày 28/09/2026, nối tiếp Galaxy A07 trong dòng Galaxy A phổ thông. Hai điểm nâng cấp chính của mẫu máy mới là viên pin và chuẩn kháng bụi nước. Với người đang dùng Galaxy A07, hai thay đổi này phát huy rõ khi bạn thường xuyên dùng máy ngoài trời và cần dung lượng pin lớn hơn.

Nguồn ảnh: Sforum

Samsung Galaxy A08 khác Galaxy A07 ở những điểm nào?

Samsung A08 khác Galaxy A07 chủ yếu ở viên pin, khả năng kháng bụi nước và phiên bản phần mềm. Cấu hình còn lại thay đổi ít, nên pin và độ bền là phần người dùng cần cân nhắc trước khi lên đời.

Pin tăng lên 6.000 mAh, giữ sạc nhanh 25 W

Samsung Galaxy A08 dùng viên pin 6.000 mAh, lớn hơn mức 5.000 mAh trên Galaxy A07, nhờ đó máy có thêm dung lượng dự phòng khi bật bản đồ và mạng di động trong thời gian dài. Theo Samsung, thời lượng pin thực tế của máy vẫn thay đổi theo môi trường mạng và thói quen sử dụng của từng người.

Nguồn ảnh: Sforum

Về tốc độ nạp lại pin, Galaxy A08 giữ công suất sạc nhanh có dây 25 W giống Galaxy A07. Nếu đang có sẵn củ sạc Samsung 25 W từ đời máy trước, người dùng có thể dùng tiếp để tận dụng tốc độ sạc nhanh này.

Kháng bụi nước IP64 thay cho IP54

Samsung Galaxy A08 đạt chuẩn kháng bụi và nước IP64, cao hơn chuẩn IP54 của Galaxy A07 ở khả năng ngăn bụi lọt vào thân máy. Nhờ mức kháng bụi này, máy phù hợp hơn với người thường dùng điện thoại trên đường hoặc ở công trường nhiều bụi.

Về khả năng kháng nước, Samsung công bố Galaxy A08 đã vượt qua bài kiểm tra phun 10 lít nước sạch mỗi phút từ mọi hướng trong 5 phút tại phòng thí nghiệm. Hãng không khuyến nghị dùng máy ở bãi biển hoặc hồ bơi và lưu ý khả năng kháng nước, bụi có thể giảm dần theo thời gian.

Thiết kế, phần mềm và cấu hình thay đổi những gì?

Ngoài pin và chuẩn IP, Samsung Galaxy A08 giữ gần như nguyên thiết kế, màn hình và cấu hình của Galaxy A07. Điểm thay đổi đáng chú ý ở nhóm này là phiên bản phần mềm cài sẵn, kèm khối lượng thân máy tăng nhẹ:

Thiết kế: Galaxy A08 nặng 197 g so với 184 g của Galaxy A07, nên máy cho cảm giác đầm tay hơn khi cầm nắm.

Màn hình: Hai máy cùng dùng màn hình PLS LCD 6,7 inch HD+ với tần số quét 90 Hz, nên độ mượt khi cuộn trang tương đương.

Hiệu năng: Galaxy A08 giữ bộ xử lý 8 nhân xung nhịp tối đa 2,2 GHz như Galaxy A07, kèm RAM LPDDR5X hỗ trợ RAM Plus cho đa nhiệm.

Phần mềm: Galaxy A08 xuất xưởng với One UI 9 trên nền Android 17, mới hơn bản One UI 7 cài sẵn trên Galaxy A07 lúc ra mắt.

Nguồn ảnh: Sforum

Có nên lên đời từ Samsung Galaxy A07 lên Samsung Galaxy A08?

Bạn chỉ nên lên đời từ Samsung Galaxy A07 lên Galaxy A08 khi cần pin lớn hơn hoặc khả năng kháng bụi tốt hơn, vì hai máy dùng chung màn hình và bộ xử lý. Với nhu cầu nghe gọi, nhắn tin và lướt mạng xã hội, Galaxy A07 vẫn đáp ứng tốt nếu máy đang chạy ổn định.

Samsung Galaxy A08 phù hợp hơn với tài xế công nghệ, nhân viên giao hàng hay người làm việc ngoài trời cần viên pin dung lượng cao và khả năng kháng bụi. Người dùng muốn nhận cập nhật bảo mật đến năm 2032, thay vì năm 2031 như Galaxy A07, cũng nên cân nhắc lên đời mẫu máy mới.

Ngược lại, Galaxy A07 có thân máy mỏng và nhẹ hơn, nên vẫn hợp với người thích điện thoại gọn khi bỏ túi hay cầm lâu. Nếu muốn lên đời với chi phí tốt hơn, bạn có thể chờ các dịp ưu đãi lớn như Black Friday hay đợt sắm Tết.

Mua Samsung Galaxy A08 và Galaxy A07 tại CellphoneS

Người dùng có thể mua Samsung Galaxy A08 và Galaxy A07 chính hãng tại CellphoneS, dù đang muốn lên đời từ máy cũ hay mua điện thoại lần đầu. Giá bán tháng 10/2026 tại CellphoneS là 4.590.000 đồng với Galaxy A08 bản 4 GB/64 GB và 4.190.000 đồng với Galaxy A07 bản 4 GB/128 GB.

Khi mua một trong hai mẫu máy này, người mua được tặng kèm sạc Samsung 25 W và có thể chọn trả góp 0% để chia nhỏ khoản thanh toán. Hãy đặt mua Samsung Galaxy A08 qua ứng dụng hoặc website CellphoneS để theo dõi đơn hàng và nhận thông báo các đợt ưu đãi tiếp theo.

Nguồn ảnh: Sforum

Samsung Galaxy A08 nâng cấp so với Galaxy A07 ở viên pin 6.000 mAh và chuẩn IP64, trong khi giữ gần như nguyên màn hình và bộ xử lý. Mẫu máy mới hợp với người hay dùng điện thoại ngoài trời và cần cập nhật bảo mật lâu hơn. Nếu Galaxy A07 vẫn đáp ứng tốt nhu cầu hằng ngày, bạn có thể dùng tiếp mà chưa cần đổi máy.

Nguồn: CellphoneS