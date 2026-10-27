So sánh HONOR X8d và Samsung Galaxy A17: Nên mua máy nào?

So sánh HONOR X8d và Samsung Galaxy A17 giúp bạn nhận diện những khác biệt về hiệu năng, trải nghiệm sử dụng và khả năng đáp ứng nhu cầu hằng ngày. Cả hai mẫu máy đều sở hữu những lợi thế riêng trong phân khúc tầm trung. Nội dung dưới đây sẽ giúp bạn so sánh và tìm ra được đâu mới là thiết bị phù hợp với mình.

So sánh chi tiết HONOR X8d và Samsung Galaxy A17

Mỗi mẫu smartphone đều có những thế mạnh riêng, phù hợp với thói quen sử dụng và kỳ vọng khác nhau của người dùng. Việc so sánh các khía cạnh quan trọng bên dưới sẽ giúp người mua có thêm cơ sở để đưa ra lựa chọn phù hợp.

Về hiệu năng: Mỗi máy mạnh một mảng khác nhau

HONOR X8d đạt hơn 510.000 điểm AnTuTu nhờ Snapdragon 6s 4G Gen 2, trong khi Galaxy A17 5G dùng Exynos 1330 chỉ đạt 437.826 điểm. Khoảng cách khoảng 16,5% cho thấy mẫu máy đầu tiên nhỉnh hơn về điểm tổng thể, phù hợp với người thường xuyên sử dụng các ứng dụng phổ thông.

Ở bài kiểm tra Geekbench 6, Galaxy A17 5G đạt 958 điểm đơn nhân và 2.071 điểm đa nhân, vượt mức 487 và 1.422 điểm của đối thủ. Kết quả này cho thấy mẫu Samsung có lợi thế về sức mạnh CPU, đáng cân nhắc khi người dùng cần xử lý những công việc phụ thuộc nhiều vào bộ vi xử lý.

HONOR X8d duy trì khoảng 50 FPS khi chơi PUBG Mobile ở đồ họa cao, nhưng chỉ đạt 14-17 FPS với Genshin Impact ở mức trung bình. Galaxy A17 5G ghi nhận khoảng 30 FPS khi chơi PUBG ở đồ họa trung bình, có thể thấy 2 kết quả chưa đủ để kết luận máy nào chơi game tốt hơn trong cùng điều kiện.

Về camera: Samsung Galaxy A17 5G có chống rung còn HONOR X8d có độ phân giải cao

Galaxy A17 5G trang bị camera chính 50MP có hạn chế rung OIS, hỗ trợ ghi lại hình ảnh rõ nét hơn khi chụp cầm tay. Trong điều kiện đủ sáng, máy tái hiện màu trời tươi tắn, chi tiết khá tốt và có chế độ chân dung xóa phông, phù hợp với người thường xuyên chụp ảnh đăng mạng xã hội.

HONOR X8d sở hữu camera chính 108MP, mang lại hình ảnh giàu chi tiết và màu sắc rực rỡ khi chụp ngoài trời. Tuy nhiên, ảnh thiếu sáng sẽ dễ xuất hiện nhiễu hạt, camera góc siêu rộng cho màu hơi nhạt, nếu thích chụp phong cảnh ban đêm nên cân nhắc những hạn chế này.

Về thiết kế: Hai máy cùng mỏng nhưng HONOR X8d nhẹ hơn và bền hơn

Galaxy A17 5G có thân máy dày 7,5mm, nặng 192g cùng khung viền bo cong, tạo cảm giác cầm khá thoải mái khi sử dụng lâu. Mặt lưng nhám hạn chế dấu vân tay, còn cụm camera hình viên thuốc và phím Key Island mang lại diện mạo quen thuộc, phù hợp với người thích phong cách tối giản.

HONOR X8d cũng mỏng 7,5mm nhưng nhẹ hơn đối thủ 4g, giúp người dùng thuận tiện khi bỏ túi hoặc thao tác bằng một tay. Mặt trước đục lỗ tạo cảm giác hiện đại hơn Samsung, đồng thời chuẩn IP65 và chứng nhận kháng rơi SGS mang đến lợi thế về độ bền trong sinh hoạt hằng ngày.

Nên mua HONOR X8d hay Samsung Galaxy A17?

Với pin 7.000mAh và sạc nhanh 45W, mẫu X8d phù hợp với người thường xuyên di chuyển, cần duy trì liên lạc suốt ngày dài. Màn hình AMOLED 120Hz cùng thân máy mỏng 7,5mm mang lại lợi thế khi xem video, đọc tin tức và cầm nắm lâu, dù khả năng chơi game nặng vẫn còn hạn chế.

Điện thoại HONOR X8d đạt 487 điểm đơn nhân và 1.422 điểm đa nhân trên Geekbench 6, thấp hơn mức 958 và 2.071 điểm của Galaxy A17 5G. Lợi thế CPU giúp mẫu Samsung đáng cân nhắc hơn với người cần xử lý nhiều tác vụ, trong khi kết nối 5G, camera khử rung OIS đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng lâu dài.

X8d của HONOR có giá 7.590.000đ, còn Samsung Galaxy A17 5G ở mức 6.690.000đ, tạo ra khoản chênh lệch 900.000đ giữa hai sản phẩm. Nếu ưu tiên pin và màn hình, mức chi thêm có thể đáng cân nhắc HONOR và ngược lại nếu muốn tiết kiệm ngân sách, cần kết nối 5G có thể nghiêng về mẫu Samsung.

Mua điện thoại HONOR X8d ở đâu uy tín?

Mua điện thoại HONOR X8d tại CellphoneS giúp bạn yên tâm về nguồn gốc sản phẩm và chính sách bảo hành chính hãng. Hệ thống còn cung cấp chương trình trả góp, ưu đãi thành viên và nhiều hình thức thanh toán linh hoạt. Nếu ưu tiên pin lớn, sạc nhanh, màn hình mượt mà, HONOR X8d là một lựa chọn đáng để bạn cân nhắc.

Nguồn: CellphoneS