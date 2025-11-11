Nhìn ra tỉnh bạn
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Săn mây ở Tà Xùa

Đầu tháng 11, biển mây liên tục xuất hiện tại Tà Xùa, thu hút du khách đến tham quan.

Săn mây ở Tà Xùa

Đầu tháng 11, mây bao phủ xã Tà Xùa. Khi nắng lên, các lớp mây tràn qua đỉnh núi. Đứng từ trên cao, du khách có thể quan sát biển mây di chuyển, cuộn thành từng đợt.

Góc chụp trong ảnh từ quán cà phê Thào Coffee ở trung tâm Tà Xùa vào rạng sáng. Ảnh: Thuỳ Trang

Săn mây ở Tà Xùa

Tại Tà Xùa Clouds Homestay, du khách có thể quan sát biển mây từ phòng ngủ. Ảnh: Tà Xùa Clouds Homestay

Săn mây ở Tà Xùa

Khi mặt trời lên cao, biển mây vẫn dày. Nhiều du khách cho hay có thể ngồi hàng giờ để quan sát sự di chuyển của mây. Ảnh: Thào Coffee

Săn mây ở Tà Xùa

Theo kinh nghiệm được chia sẻ trên các diễn đàn du lịch, mây thường xuất hiện khi độ ẩm cao (trên 85%), đêm trước có sương mù, 1-2 ngày trước đó mưa phùn và hôm sau trời trong, có nắng. Ảnh: Thào Coffee

Săn mây ở Tà Xùa

Ông Đinh Công Tú, chủ một homestay ở Tà Xùa, cho biết vào cao điểm mùa săn mây (tháng 10 đến tháng 4 năm sau), mây có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, nhiều nhất vào bình minh và hoàng hôn.

Nhiệt độ trong ngày dao động 10-20 độ. “Thời tiết không ngày nào giống ngày nào, có thể thay đổi theo phút”, anh Tú cho hay. Ảnh: Đinh Công Tú

Săn mây ở Tà Xùa

Cuối tuần, Tà Xùa đông du khách, hầu hết homestay kín phòng. Giá thuê dao động từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng một đêm, một số nơi gần 2 triệu đồng.

Săn mây ở Tà Xùa

Chị Lam Trần, du khách Hà Nội đến Tà Xùa tuần cuối tháng 10, cho biết một số điểm tham quan tại đây gồm: Mỏm cá heo, Cây cô đơn, Mỏm đá đầu rùa, Sống lưng khủng long. Chị Lam cho rằng khách không nên đi nhiều điểm, chỉ chọn vài nơi tiêu biểu, thay vào đó dành thời gian nghỉ ngơi, ngắm cảnh, tận hưởng không khí nơi đây. Ảnh: Lam Trần

Săn mây ở Tà Xùa

Hầu hết homestay cung cấp dịch vụ ăn uống tại chỗ. Các món ăn tại Tà Xùa gồm lẩu gà, gà nướng, cơm lam, thịt trâu gác bếp. Khu trung tâm cũng có quán cơm bình dân. Ảnh: Thào Coffee

Nguồn vnexpress.net


Nguồn vnexpress.net

 Từ khóa: Biển Thu hút du khách homestay Điểm tham quan Trung tâm Tháng 10 Quán cà phê Triệu Thời tiết Hoàng hôn
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Du lịch Cà Mau tăng sức hút

Du lịch Cà Mau tăng sức hút
2025-11-09 15:34:00

Nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc, Cà Mau được thiên nhiên ưu đãi hệ sinh thái rừng, biển phong phú, cùng nền văn hoá đặc trưng vùng sông nước Nam Bộ. Những năm gần đây, du lịch dần...

Hàm Rồng - điểm đến hấp dẫn du khách

Hàm Rồng - điểm đến hấp dẫn du khách
2025-11-08 09:39:00

Mảnh đất Hàm Rồng (tỉnh Thanh Hóa) không chỉ là địa danh đã đi vào lịch sử chói lọi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, mà nơi đây còn có thắng cảnh thiên...

Du lịch “Miền đá nở hoa”

Du lịch “Miền đá nở hoa”
2025-11-07 16:06:00

Xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang đang gấp rút chuẩn bị cho Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XI và đón nhận các danh hiệu du lịch năm 2025 diễn ra tại Trung tâm xã Đồng Văn tối 29/11.

Để du lịch cộng đồng phát triển bền vững

Để du lịch cộng đồng phát triển bền vững
2025-11-04 06:54:00

Lâm Đồng định hướng phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững, phát huy giá trị lợi thế tự nhiên, tài nguyên, thiên nhiên, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh… Từ đó...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long