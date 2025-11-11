Săn mây ở Tà Xùa

Đầu tháng 11, biển mây liên tục xuất hiện tại Tà Xùa, thu hút du khách đến tham quan.

Đầu tháng 11, mây bao phủ xã Tà Xùa. Khi nắng lên, các lớp mây tràn qua đỉnh núi. Đứng từ trên cao, du khách có thể quan sát biển mây di chuyển, cuộn thành từng đợt.

Góc chụp trong ảnh từ quán cà phê Thào Coffee ở trung tâm Tà Xùa vào rạng sáng. Ảnh: Thuỳ Trang

Tại Tà Xùa Clouds Homestay, du khách có thể quan sát biển mây từ phòng ngủ. Ảnh: Tà Xùa Clouds Homestay

Khi mặt trời lên cao, biển mây vẫn dày. Nhiều du khách cho hay có thể ngồi hàng giờ để quan sát sự di chuyển của mây. Ảnh: Thào Coffee

Theo kinh nghiệm được chia sẻ trên các diễn đàn du lịch, mây thường xuất hiện khi độ ẩm cao (trên 85%), đêm trước có sương mù, 1-2 ngày trước đó mưa phùn và hôm sau trời trong, có nắng. Ảnh: Thào Coffee

Ông Đinh Công Tú, chủ một homestay ở Tà Xùa, cho biết vào cao điểm mùa săn mây (tháng 10 đến tháng 4 năm sau), mây có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, nhiều nhất vào bình minh và hoàng hôn.

Nhiệt độ trong ngày dao động 10-20 độ. “Thời tiết không ngày nào giống ngày nào, có thể thay đổi theo phút”, anh Tú cho hay. Ảnh: Đinh Công Tú

Cuối tuần, Tà Xùa đông du khách, hầu hết homestay kín phòng. Giá thuê dao động từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng một đêm, một số nơi gần 2 triệu đồng.

Chị Lam Trần, du khách Hà Nội đến Tà Xùa tuần cuối tháng 10, cho biết một số điểm tham quan tại đây gồm: Mỏm cá heo, Cây cô đơn, Mỏm đá đầu rùa, Sống lưng khủng long. Chị Lam cho rằng khách không nên đi nhiều điểm, chỉ chọn vài nơi tiêu biểu, thay vào đó dành thời gian nghỉ ngơi, ngắm cảnh, tận hưởng không khí nơi đây. Ảnh: Lam Trần

Hầu hết homestay cung cấp dịch vụ ăn uống tại chỗ. Các món ăn tại Tà Xùa gồm lẩu gà, gà nướng, cơm lam, thịt trâu gác bếp. Khu trung tâm cũng có quán cơm bình dân. Ảnh: Thào Coffee

