Sẵn sàng nguồn cây giống cho mùa trồng rừng mới

Dưới những tán rừng xanh mướt đang từng ngày hồi sinh và mở rộng, xã Trạm Thản bước vào cao điểm chuẩn bị cây giống phục vụ trồng rừng với khí thế khẩn trương. Đây không chỉ là nhiệm vụ thường niên, mà còn là khâu then chốt quyết định chất lượng rừng trồng, hiệu quả sản xuất lâm nghiệp và mục tiêu phát triển rừng bền vững.

Lãnh đạo xã Trạm Thản thăm cơ sở sản xuất cây giống của anh Nguyễn Trọng Hiếu, ở khu 1.

Là xã từ lâu gắn bó bền chặt với nghề ươm cây giống lâm nghiệp, hình thành nên một hướng sản xuất mang tính truyền thống của địa phương, với người dân Trạm Thản, rừng không chỉ là sinh kế trước mắt mà còn là “của để dành” lâu dài, gắn với đời sống và tương lai của nhiều thế hệ. Xuất phát từ mục tiêu phát triển rừng bền vững, lấy cây giống chất lượng làm nền tảng, chính quyền xã đã tuyên truyền các hộ dân chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị cây giống cho vụ trồng rừng mới, bảo đảm nguồn cây giống dồi dào, đồng đều và đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

Hiện xã Trạm Thản có hơn 100 cơ sở, hộ gia đình tham gia sản xuất, ươm cây giống lâm nghiệp. Đây là lợi thế lớn giúp địa phương chủ động hoàn toàn nguồn giống phục vụ trồng rừng trên địa bàn cũng như cung ứng cho một số xã, tỉnh lân cận. Các cơ sở ươm giống phân bố đều ở các khu dân cư, tận dụng diện tích vườn đồi để phát triển nghề ươm cây, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động nông thôn.

Tại các vườn ươm, không khí lao động diễn ra nhộn nhịp. Từng bầu cây keo, bạch đàn, quế, lát hoa... được chăm sóc cẩn thận, đúng quy trình kỹ thuật từ khâu chọn hạt giống, làm đất, đóng bầu, gieo ươm đến tưới nước, phòng trừ sâu bệnh. Theo những người có nhiều năm kinh nghiệm, để có cây giống đạt chuẩn xuất vườn, quy trình kỹ thuật phải được tuân thủ nghiêm ngặt; cây con phải khỏe mạnh, thân thẳng, lá xanh, bộ rễ phát triển tốt, không bị sâu bệnh. Nhờ sự chủ động ngay từ đầu vụ, đến thời điểm này, nhiều cơ sở đã có lượng cây giống đạt tiêu chuẩn xuất vườn, bảo đảm cả về số lượng lẫn chất lượng, đáp ứng kịp thời tiến độ trồng rừng theo khung thời vụ.

Không chỉ tập trung sản xuất cây giống phục vụ nhu cầu trồng rừng trên địa bàn, các cơ sở ươm cây giống lâm nghiệp ở xã Trạm Thản còn từng bước mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cung ứng cho các địa phương lân cận. Nhờ kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, cùng sự chủ động trong áp dụng tiến bộ kỹ thuật, chất lượng cây giống ngày càng được khẳng định, tạo uy tín trên thị trường. Nhiều cơ sở ươm giống đã mạnh dạn đầu tư hệ thống che phủ, tưới nước bán tự động, lựa chọn hạt giống có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp với điều kiện sinh thái của từng vùng đất. Quá trình chăm sóc cây con được thực hiện thường xuyên, khâu phòng trừ sâu bệnh được chú trọng, bảo đảm cây giống sinh trưởng đồng đều, khỏe mạnh trước khi xuất vườn. Nhờ đó, tỷ lệ cây sống sau trồng đạt cao, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trồng cho người dân.

Các cơ sở ươm cây giống trên địa bàn xã Trạm Thản tập trung đóng bầu, gieo hạt, chuẩn bị cây giống lâm nghiệp phục vụ trồng rừng.

Chị Nguyễn Thùy Linh, chủ một cơ sở ươm cây giống lâm nghiệp chia sẻ: Muốn trồng rừng hiệu quả thì trước hết cây giống phải tốt, khỏe, đều về kích cỡ, không sâu bệnh. Những năm gần đây, do nhu cầu trồng rừng gỗ lớn tăng cao nên các cơ sở ươm giống ở Trạm Thản đã chủ động điều chỉnh cơ cấu giống, nâng cao chất lượng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người trồng rừng.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế, hoạt động ươm cây giống còn mang lại giá trị xã hội rõ nét. Nghề ươm giống cây lâm nghiệp đã tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động nông thôn, nhất là trong những thời điểm nông nhàn. Thu nhập từ sản xuất cây giống giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó với nghề, từng bước hình thành vùng sản xuất cây giống lâm nghiệp tập trung tại địa phương.

Chính quyền xã Trạm Thản cũng xác định rõ vai trò của các cơ sở ươm cây giống trong phát triển kinh tế. Do đó, xã thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nhằm hạn chế tình trạng cây giống kém chất lượng, bảo đảm quyền lợi cho người trồng rừng và uy tín của nghề ươm cây giống trên địa bàn.

Từ sự chủ động tổ chức sản xuất và cung ứng theo nhu cầu thực tế, xã Trạm Thản đang từng bước khẳng định hướng đi đúng trong phát triển kinh tế địa phương. Khi nghề ươm cây giống tiếp tục được gìn giữ và phát huy như một hướng sản xuất chủ lực, Trạm Thản không chỉ chủ động nguồn giống cho địa phương mà còn trở thành điểm tựa quan trọng cho phát triển rừng của khu vực, góp phần giữ màu xanh cho rừng và sự ổn định sinh kế lâu dài cho các thế hệ mai sau.

Hoàng Hương