Siết chặt quản lý thiết bị bay không người lái

Thiết bị bay không người lái (flycam) ngày càng được sử dụng rộng rãi, mang lại nhiều tiện ích trong đời sống và sản xuất. Tuy nhiên, hoạt động bay không đúng quy định, nhất là tại khu vực lân cận sân bay, có thể đe dọa an ninh, an toàn hàng không. Trước nguy cơ đó, Công an tỉnh Phú Thọ triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa. Trong đó, cắm biển cảnh báo gắn mã QR là cách làm trực quan, giúp người dân dễ nhận biết, tìm hiểu và chấp hành quy định.

Nhận diện nguy cơ, phòng ngừa từ cơ sở

Nhỏ gọn, dễ vận hành, có khả năng ghi hình từ trên cao, thiết bị bay không người lái ngày càng phổ biến trong các hoạt động quay phim, chụp ảnh, tổ chức sự kiện và sản xuất, dịch vụ. Tuy nhiên, sự thuận tiện trong sử dụng cũng đặt ra yêu cầu chặt chẽ hơn đối với công tác quản lý, nhất là khi người điều khiển chưa nắm rõ quy định hoặc chủ quan trước những nguy cơ do thiết bị gây ra.

Công an tỉnh tiến hành lắp đặt biển cảnh báo khu vực cấm bay tại xã Bình Nguyên.

Tại khu vực lân cận sân bay, thiết bị bay không người lái xuất hiện không đúng quy định có thể gây nguy cơ va chạm với tàu bay, ảnh hưởng đến hoạt động cất, hạ cánh và việc bảo đảm an toàn khai thác. Thiết bị mất kiểm soát, rơi xuống còn có thể gây thiệt hại về người, tài sản. Bên cạnh đó, khả năng ghi hình, tiếp cận từ trên cao cũng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh tại các khu vực, công trình cần bảo vệ.

Đáng chú ý, người sử dụng có thể chỉ quan tâm đến khả năng vận hành của thiết bị mà chưa xác định địa điểm dự kiến bay có thuộc khu vực cấm bay, hạn chế bay hay không. Vì vậy, phòng ngừa cần bắt đầu từ việc giúp người dân nhận diện đúng nguy cơ, hiểu rõ quy định và chủ động chấp hành trước mỗi hoạt động bay.

Trước yêu cầu đó, Công an tỉnh triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền gắn với quản lý địa bàn. Tính đến nay, gần 160 biển cảnh báo có gắn mã QR đã được lắp đặt tại 11 xã, phường thuộc khu vực cấm bay, hạn chế bay trên địa bàn tỉnh. Các biển được bố trí ở những vị trí đông dân cư, dễ quan sát, giúp người dân nhận biết yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn bay ngay tại nơi sinh sống, làm việc.

Thông qua mã QR trên biển, người dân có thể tiếp cận các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của thiết bị bay không người lái và các phương tiện bay khác. Cách làm này kết hợp cảnh báo trực quan với cung cấp thông tin số, tạo thuận lợi cho việc tìm hiểu, tra cứu trước khi sử dụng thiết bị.

Trung tá Nguyễn Tiến Đua, Phó Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh cho biết, đơn vị đã tham mưu Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương triển khai lắp đặt biển cảnh báo, tăng cường tuyên truyền và các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn bay. Công tác phòng ngừa được thực hiện phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, đưa thông tin đến người dân, cơ quan, trường học và doanh nghiệp.

Tại xã Bình Nguyên, một trong 11 xã, phường nằm trong khu vực cấm bay, hạn chế bay của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, lực lượng chức năng đã khảo sát, lựa chọn các vị trí cắm biển phù hợp. Ngày 5/10/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh phối hợp với Cục A08, Bộ Công an và Công an xã Bình Nguyên tổ chức khảo sát, cắm 27 biển cảnh báo trên địa bàn.

Thượng tá Khuất Văn Khoản, Trưởng Công an xã Bình Nguyên cho biết, cùng với việc bố trí 27 biển cảnh báo và 28 biển phụ, Công an xã cử cán bộ tuyên truyền trực tiếp, phổ biến thông tin qua Zalo, Facebook để người dân biết và chấp hành nghiêm quy định. Việc kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền giúp mở rộng khả năng tiếp cận thông tin, thường xuyên nhắc nhở những tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng flycam.

Gắn cảnh báo với quản lý thực tế

Việc lắp đặt biển cảnh báo đã đưa thông tin về khu vực cấm bay, hạn chế bay đến gần người dân hơn. Thay vì chỉ tiếp nhận quy định qua các đợt tuyên truyền, người sử dụng được nhắc nhở trực tiếp tại địa bàn và có thể tra cứu thêm thông tin bằng điện thoại. Đây là kết quả bước đầu có ý nghĩa thiết thực trong nâng cao khả năng nhận biết, chủ động phòng ngừa nguy cơ vi phạm.

Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo đảm an ninh hàng không trong trao đổi thông tin, phát hiện, xử lý hoạt động bay có dấu hiệu vi phạm.

Đánh giá giải pháp triển khai tại Phú Thọ, Thượng tá Bùi Ngọc Hùng, Phó Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Bộ Công an ghi nhận sự chủ động, quyết liệt của Công an tỉnh trong thực hiện các biện pháp tuyên truyền, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động hàng không. Việc cảnh báo ngay từ các địa bàn lân cận sân bay có ý nghĩa phòng ngừa nguy cơ từ sớm, từ xa.

Theo Thượng tá Bùi Ngọc Hùng, những tấm biển đặt cố định tạo lời nhắc thường xuyên, song hiệu quả phòng ngừa còn phụ thuộc vào ý thức của người sử dụng và sự phối hợp giữa các lực lượng. Vì vậy, cần duy trì tuyên truyền, hướng dẫn, nắm tình hình và kịp thời phát hiện vi phạm, bảo đảm việc cảnh báo gắn với công tác quản lý thực tế.

Đối với người sử dụng, yêu cầu trước tiên là xác định rõ địa điểm dự kiến bay, tìm hiểu các điều kiện, thủ tục áp dụng đối với thiết bị và hoạt động của mình. Không nhìn thấy biển cảnh báo tại một vị trí không đồng nghĩa với việc được tự do tổ chức bay. Tổ chức, cá nhân có thể chủ động tra cứu thông tin về khu vực cấm bay, hạn chế bay trên cổng thông tin của Bộ Quốc phòng tại địa chỉ cambay.mod.gov.vn; liên hệ cơ quan có thẩm quyền khi chưa rõ quy định.

Thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì hiệu quả hệ thống biển cảnh báo; thường xuyên rà soát vị trí lắp đặt, bảo đảm biển dễ quan sát và thông tin qua mã QR thuận tiện tra cứu. Đồng thời, các đơn vị tăng cường tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị bay; phối hợp chặt chẽ giữa công an cơ sở và lực lượng bảo đảm an ninh hàng không trong trao đổi thông tin, phát hiện, xử lý hoạt động bay có dấu hiệu vi phạm.

Lê Minh