Sun Group Vinh - Siêu đô thị nghỉ dưỡng và đầu tư đẳng cấp tại Nghệ An

Nhắc đến thành phố Vinh (cũ) là nhắc đến một đô thị trẻ đầy năng động, một trung tâm kinh tế - xã hội đầu tàu ở khu vực Bắc Trung Bộ. Giữa bức tranh phát triển sôi động ấy, sự xuất hiện của Sun Group Vinh trở thành biểu tượng làm nóng thị trường bất động sản miền Trung. Đây là siêu đô thị nghỉ dưỡng, là biểu tượng thịnh vượng mới bên dòng sông Lam dưới dấu ấn bảo chứng của Tập đoàn Sun Group.

Dự án tổ hợp nhà ở, thương mại dịch vụ Trường Vinh.

Tâm điểm giao thương “vàng” tại cửa ngõ xứ Nghệ

Sun Group Vinh là biểu tượng đô thị mới của Nghệ An, tọa lạc ngay nút giao bùng binh Hải Quan danh giá, phường Trường Thi, thành phố Vinh(cũ)Dự án nằm ngay lô đất HH01, tiếp giáp với 4 trục đường huyết mạch:

- Đại lộ V.I.Lê Nin: Nối trung tâm thành phố với sân bay quốc tế Vinh và hành lang phát triển kinh tế phía Bắc.

- Lê Hồng Phong: Trục thương mại - tài chính sầm uất và khu vực lõi trung tâm.

- Dương Vân Nga và Trần Huy Liệu: Tối ưu luồng di chuyển nội khu và tiếp cận khối đế bán lẻ.

Sở hữu vị trí chiến lược, Sun Group Vinh nắm giữ khả năng kết nối không giới hạn. Cư dân chỉ mất 3 phút để tiếp cận quảng trường Hồ Chí Minh, trung tâm hành chính công viên Trung Tâm... Mất tầm 7 phút để tới chợ Vinh, Ga Vinh, đại học Vinh, bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, 10 phút để tới sân bay quốc tế Vinh và 15 phút đi tới đại lộ Nguyễn Sỹ Sách thông suốt tới khu du lịch Cửa Lò.

Quy mô hoành tráng với dấu ấn kiến trúc biểu tượng

Tổ hợp nhà ở, thương mại dịch vụ Trường Vinh (Sun Trường Vinh) là dự án phức hợp cao tầng tiên phòng của tập đoàn Sun Group ở trung tâm thành phố Vinh, Nghệ An được định hướng theo mô hình đô thị nén “All in one” hiện đại với tổng vốn đầu tư lên tới 8.723 tỷ đồng.

Sun Group đã cho xây dựng dự án trên quỹ đất rộng hơn 3,7ha, kết hợp hài hòa giữa không gian an cư thượng lưu, khối đế bán lẻ sầm uất và hệ sinh thái cảnh quan xanh mát. Dự án có quy mô gồm 5 tòa tháp cao tối đa 39 tầng với khoảng 3.500 căn hộ cao cấp và khối đế thương mại dịch vụ. Trong đó, gần 30% tổng diện tích quy hoạch dành cho cảnh quan, cây xanh.

Tổ hợp nhà ở, thương mại dịch vụ Trường Vinh.

Chủ đầu tư đã cho xây dựng đa dạng các loại hình căn hộ từ Studio tinh gọn, căn hộ 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ cho đến căn hộ 3 phòng ngủ và Penthouse. Không gian căn hộ sở hữu thiết kế mở hiện đại, tối ưu lưu thông gió tự nhìn với tầm nhìn panorama đắt giá, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của mọi thế hệ gia đình.

Dự án đã khéo léo lồng ghép văn hóa bản địa qua các ngôn ngữ thiết kế độc đáo. Khối đế thương mại sầm uất kết hợp 2 tầng hầm hiện đại, rộng 74.000m2 giải quyết bài toán hạ tầng giao thông tĩnh và kích thích mọi hoạt động mua sắm, giải trí đỉnh cao.

Hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp và không gian sống chuẩn thượng lưu

Sun Group Vinh đã kiến tạo nên không gian sống chuẩn resort gắn liền với thiên nhiên, nghỉ dưỡng và giá trị trải nghiệm. Phần lớn diện tích được dành trọn cho không gian xanh, mặt nước và cảnh quan nội khu.

Cư dân của dự án sẽ được thụ hưởng hệ thống tiện ích “Tất cả trong một” chuẩn thượng lưu:

Trung tâm thương mại, shophouse khối đế sầm uất với các nhà hàng, rạp chiếu phim, thương hiệu mua sắm đẳng cấp.

Quảng trường trung tâm với những dải cây xanh đa tầng, đường dạo bộ, tiểu cảnh nghệ thuật.

Hệ thống tiện ích cộng đồng với thư viện ngoài trời, sân chơi trẻ em, trường học liên cấp, quán cafe, các công trình nghệ thuật công cộng...

Tọa độ đầu tư đón sóng tăng trưởng bền vững

Dưới sự bảo chứng từ tập đoàn Sun Group - thương hiệu phát triển bất động sản cao cấp nổi tiếng Việt Nam, Sun Trường Vinh không chỉ là chốn an cư lý tưởng mà còn là kênh đầu tư, trú ẩn dòng vốn an toàn, hiệu quả.

Tổ hợp nhà ở, thương mại dịch vụ Trường Vinh.

Dự án cam kết chất lượng xây dựng chuẩn mực, tiến độ bàn giao chính xác và hệ thống quản trị vận hành tiêu chuẩn quốc tế từ Sun Property Management, tạo nền tảng gia tăng giá trị tài sản bền vững theo thời gian. Đầu tư vào Sun Trường Vinh ngay giai đoạn đầu sẽ giúp Quý khách hàng đón trọn 3 điểm rơi lợi nhuận chiến lược: Tiến độ hoàn thiện phần móng, giai đoạn cất nóc 5 khối tháp và thời điểm bàn giao vận hành.

Dự án cũng được hưởng lợi trực tiếp từ quy hoạch mở rộng cảng hàng không quốc tế Vinh lên cấp 4E, đưa tổ hợp trở thành điểm đón đầu dòng chuyên gia, doanh nhân và nguồn cầu thuê căn hộ cao cấp lâu dài.

Liên hệ ngay để được tư vấn và báo giá chi tiết.

- Địa Chỉ: Lô đất HH01, Khu vực bùng binh Hải Quan, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An

- Số điện thoại: 033.6764.345

- Email: info@suntruongvinh.com.vn

- Website: suntruongvinh.com.vn