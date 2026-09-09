Thông báo tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án xã Bình Nguyên năm 2026

Ban Quản lý dự án xã Bình Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau:

I. Chỉ tiêu, vị trí việc làm cần tuyển dụng

1. Số lượng viên chức cần tuyển: 08 chỉ tiêu.

2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện tuyển dụng:

2.1. Tiếp nhận vào viên chức: 05 chỉ tiêu

+ Vị trí việc làm Quản lý dự án (bậc 3): 02 người.

+ Vị trí việc làm Tài nguyên, môi trường và đô thị (bậc 3): 02 người.

+ Vị trí việc làm Hành chính tổng hợp (bậc 3): 01 người.

2.2. Thi tuyển viên chức: 03 chỉ tiêu

+ Vị trí việc làm Quản lý dự án (bậc 3): 02 người.

+ Vị trí việc làm Kế toán (bậc 3): 01 người

II. Tiêu chuẩn, điều kiện, phiếu đăng ký dự tuyển, ưu tiên trong tuyển dụng

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện chung theo quy định pháp luật, người dự tuyển cần đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo vị trí việc làm, cụ thể như sau:

- Tài nguyên, môi trường, đô thị (bậc 3): Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành: Luật, Đất đai, Địa chính, Bản đồ, Kinh tế, Xây dựng, Quy hoạch, Kiến trúc.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ bậc 2 trở lên

- Quản lý dự án (bậc 3): Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành: Xây dựng, Kiến trúc, Kinh tế, Giao thông, Thủy lợi, Hạ tầng kỹ thuật.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ bậc 2 trở lên

- Kế toán (bậc 3): Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ bậc 2 trở lên.

- Hành chính - Tổng hợp (bậc 3): Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành: Luật, Hành chính, Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Quản lý nhà nước, Quản trị văn phòng, Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Lao động tiền lương, Quản lý xã hội.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ bậc 2 trở lên.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Nộp hồ sơ dự tuyển theo mẫu quy định.

III. Hình thức, nội dung xét tuyển, thi tuyển

1. Tiếp nhận vào viên chức

1.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển

1.2. Vòng 2:

a) Hình thức: Vấn đáp;

b) Nội dung: Kiểm tra về kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành; đánh giá về năng lực: tư duy, giao tiếp, phán đoán tình huống, học hỏi, phát triển, diễn đạt, thái độ, tính cách và các năng lực khác theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

c) Thời gian vấn đáp: 30 phút.

d) Thang điểm: 100 điểm.

2. Hình thức tuyển dụng bằng thi tuyển

2.1. Vòng 1:

Kiểm tra kiến thức chung và ngoại ngữ bằng hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính.

Thời gian thi 60 phút/một phần thi.

2.2.Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Kết hợp viết và phỏng vấn.

b) Thời gian thi

Đối với bài thi viết: Thời gian thi 180 phút (không kể thời gian chép đề).

Đối với bài thi phỏng vấn: Thời gian thi tối đa 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn).

V. Thời gian, địa điểm, tài liệu ôn tập

1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian:

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký vào giờ hành chính các ngày trong tuần: Từ 7h30 phút ngày 07/9/2026 đến hết 17h00 phút ngày 11/9/2026.

- Địa điểm: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý dự án xã Bình Nguyên; địa chỉ thôn 1, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ;

2. Tài liệu ôn tập (nếu có): Sẽ thông báo trên Trang thông tin điện tử xã tại địa chỉ https://Binhnguyen.phutho.gov.vn

3. Thời gian, địa điểm tiếp tổ chức thi tuyển: Sẽ có thông báo sau, được đăng trên Trang thông tin điện tử xã tại địa chỉ https://Binhnguyen.phutho.gov.vn và niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, Ban Quản lý dự án xã.

Thông báo tuyển dụng Viên chức BQLDA Bình Nguyên 2026.signed.signed_1788754841.pdf

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức Bình Nguyên.signed.signed_1788754849.pdf