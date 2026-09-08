Quảng cáo
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 17 thửa đất thuộc Dự án: Khu đấu giá quyền sử dụng đất Đồng Môn, xóm Á Đồng, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ

1. Tên, địa chỉ tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (Địa chỉ: số nhà 404, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ; địa chỉ văn phòng giao dịch: tầng 2, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình - đường Lê Thánh Tông, phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: UBND xã Yên Trị.

Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá QSD đất: Ban quản lý dự án xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ: xóm Tân Minh, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ).

3. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên, đấu giá lẻ từng thửa đất. Mỗi hồ sơ hợp lệ chỉ được đăng ký tham gia đấu giá 1 lô/thửa đất.

4. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 17 thửa đất thuộc Dự án: Khu đấu giá quyền sử dụng đất Đồng Môn, xóm Á Đồng, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ, cụ thể như sau:

STT

Thửa đất số

Tờ BĐ

số

Diện tích

Giá khởi điểm

Tiền mua hồ sơ

Tiền đặt trước

Bước giá tối thiểu

(m2)

(đồng/lô đất)

(đồng/lô đất)

(đồng/lô đất)

(đồng/lô đất)

1

PL-17

20

179.0

1.342.500.000

200.000

402.000.000

5.000.000

2

PL-16

20

161.2

1.209.000.000

200.000

362.000.000

5.000.000

3

PL-15

20

175.5

1.316.250.000

200.000

394.000.000

5.000.000

4

PL-14

20

150.8

1.131.000.000

200.000

339.000.000

5.000.000

5

PL-13

20

160.1

1.200.750.000

200.000

360.000.000

5.000.000

6

PL-12

20

169.0

1.267.500.000

200.000

380.000.000

5.000.000

7

PL-10

20

133.8

1.003.500.000

200.000

301.000.000

5.000.000

8

PL-9

20

136.4

1.023.000.000

200.000

306.000.000

5.000.000

9

PL-8

20

138.9

1.041.750.000

200.000

312.000.000

5.000.000

10

PL-7

20

141.3

1.059.750.000

200.000

317.000.000

5.000.000

11

PL-6

20

143.7

1.077.750.000

200.000

323.000.000

5.000.000

12

PL-5

20

146.5

1.098.750.000

200.000

329.000.000

5.000.000

13

PL-4

20

146.7

1.100.250.000

200.000

330.000.000

5.000.000

14

PL-3

20

146.2

1.096.500.000

200.000

328.000.000

5.000.000

15

PL-2

20

145.1

1.088.250.000

200.000

326.000.000

5.000.000

16

PL-1

20

136.3

1.022.250.000

200.000

306.000.000

5.000.000

17

PL-18

20

134.0

1.005.000.000

200.000

301.000.000

5.000.000

5. Tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất được phê duyệt là: 19.083.750.000 đồng (Mười chín tỷ, không trăm tám mươi ba triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 14/9/2026 đến ngày 25/9/2026, tại Khu đấu giá quyền sử dụng đất Đồng Môn, xóm Á Đồng, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá

7.1. Thời gian: Trong giờ hành chính từ 7h30’ ngày 14/9/2026 đến 17h00’ ngày 25/9/2026.

7.2. Địa điểm: tại Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (Địa chỉ: tầng 2, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình - đường Lê Thánh Tông, phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ) và Ban quản lý dự án xã Yên Trị (Địa chỉ: xóm Tân Minh, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ).

8. Thời gian và phương thức nộp tiền đặt trước

8.1. Thời gian: Trong giờ hành chính từ 7h30’ ngày 14/9/2026 đến 17h00’ ngày 25/9/2026.

8.2. Phương thức nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền vào tài khoản số 3012.6666.7.9999 của Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát; mở tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Phương Lâm Hòa Bình.

8.3. Nội dung ghi trong giấy nộp tiền: Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá, số CCCD, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá thửa đất số .... tại Khu đấu giá quyền sử dụng đất Đồng Môn, xóm Á Đồng, xã Yên Trị.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Từ 8h30’ ngày 30/9/2026 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ (xóm Tân Minh, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ).

Mọi thông tin xin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (ĐT: 0915.068.609) và Ban quản lý dự án xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ.

Thông báo số 488 - Thông báo đấu giá 17 ô Dự án Đồng Môn



 Từ khóa: tỉnh Phú Thọ Yên Trị Đấu giá quyền sử dụng đất Á Đồng Phường Hoà Bình Lê Thánh Tông CCCD Thông báo Ngân hàng Agribank Công ty
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Phường Việt Trì

Thời tiết

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long