Resort tốt tại Cam Ranh cho kỳ nghỉ gia đình: Một ngày trọn vẹn ở Alma

Có một nghịch lý mà nhiều gia đình gặp phải khi đi nghỉ biển: bố mẹ muốn nghỉ ngơi, trẻ con muốn hoạt động, ông bà muốn không phải đi lại nhiều, và cuối cùng không ai được như ý. Kết quả thường thấy là ba ngày ở resort thì hai ngày phải ra ngoài tìm chỗ chơi cho lũ trẻ, còn người lớn thì mệt hơn cả trước khi đi.

Bài toán này không giải được bằng tiện nghi phòng ốc. Một căn suite rộng 165 m2 với ba phòng tắm riêng vẫn không giúp ích gì nếu ra khỏi cửa phòng chỉ có một hồ bơi và một bãi biển. Nó chỉ giải được bằng mật độ hoạt động - tức là số lượng thứ có thể làm trong cùng một khuôn viên, đủ nhiều để mỗi thành viên trong nhà tìm được nhịp riêng mà vẫn gặp nhau vào các bữa ăn.

Đây chính là tiêu chí mà nhiều người bỏ qua khi đi tìm resort tốt tại Cam Ranh.

Ba mươi héc-ta và bài toán mật độ hoạt động

Alma Resort Cam Ranh nằm trên khoảng 30 ha đất ven Bãi Dài với 800 m bờ biển riêng, cách sân bay quốc tế Cam Ranh chỉ vài phút lái xe. Nhưng con số gây ấn tượng hơn cả diện tích lại là danh sách những gì được nhét vừa vào diện tích ấy: 12 hồ bơi, một công viên nước 6.000 m2, một rạp chiếu phim, một bảo tàng khoa học thu nhỏ, phòng triển lãm nghệ thuật, sân tập golf mini 18 lỗ, nhà hát ngoài trời, cùng 14 điểm ẩm thực.

Việc khu nghỉ dưỡng này được Holidays with Kids - tạp chí du lịch gia đình hàng đầu của Úc - bình chọn là khu nghỉ dưỡng gia đình tốt tại Việt Nam và duy trì vị trí Top 3 trong hai năm liên tiếp không phải chuyện ngẫu nhiên. Nó là hệ quả trực tiếp của cách quy hoạch.

Mười hai hồ bơi và lý do vì sao nhiều hồ lại quan trọng

Phần lớn resort có một đến ba hồ bơi. Alma có mười hai, bố trí giật cấp từ khu trung tâm trải dài xuống phía biển. Cách bố trí này tạo ra hiệu ứng thị giác đẹp, nhưng công năng thực tế mới là điều đáng nói: nó phân tán khách.

Hồ hướng biển dài 75 m là điểm nhấn chính, đi kèm hệ thống cabana và ghế tắm nắng. Hồ dành cho trẻ em được thiết kế theo chủ đề lâu đài đại dương với cầu trượt cỡ nhỏ, súng nước và tháp nước - tách biệt hoàn toàn khỏi khu người lớn. Hồ mang phong cách vô cực hướng biển là nơi khách hay chụp ảnh vào giờ hoàng hôn.

Với một gia đình, sự phân tách này có nghĩa là bố có thể bơi vài vòng ở hồ dài mà không vướng trẻ con, mẹ nằm cabana đọc sách, lũ nhỏ nghịch nước ở khu riêng dưới sự trông chừng của nhân viên. Không ai phải nhường ai.

Splash Water Park - sáu nghìn mét vuông dành riêng cho trẻ con

Công viên nước Splash rộng 6.000 m2 là hạng mục tạo khác biệt so với các khu nghỉ dưỡng cùng dải Bãi Dài. Khu này gồm dòng sông lười, hồ tạo sóng, bể bơi trẻ em, hệ thống máng trượt nhiều cấp độ và quầy đồ ăn nhanh phục vụ tại chỗ theo phong cách Mỹ.

Theo thống kê nội bộ của resort, trung bình mỗi trẻ lưu trú dành khoảng bốn giờ mỗi ngày tại đây. Con số này nói lên điều quan trọng với các bậc phụ huynh: bốn giờ ấy là bốn giờ bố mẹ được rảnh tay. Đó là giá trị thực sự của một công viên nước trong khuôn viên, thứ mà không một hồ bơi đơn lẻ nào thay thế được.

Rạp chiếu phim, bảo tàng khoa học và phòng triển lãm

Resort vận hành một rạp chiếu phim riêng với sức chứa khoảng 70 chỗ, chiếu ba suất mỗi ngày, có quầy bắp rang, miễn phí cho khách lưu trú. Tùy lịch, phim được chiếu trong nhà hoặc ngoài trời.

Giá trị của một rạp chiếu phim ở resort biển chỉ lộ ra vào những buổi chiều mưa - thời điểm mà mọi kỳ nghỉ biển đều rơi vào bế tắc. Tương tự, Trung tâm trải nghiệm công nghệ với các mô hình về cảm ứng điện từ, kính vạn hoa, ảo ảnh quang học, cùng phòng triển lãm nghệ thuật có tổ chức lớp học vẽ, đều là những phương án dự phòng khi thời tiết không chiều lòng người.

Thể thao trên cạn và dưới nước

Danh sách này khá dài: sân tập golf mini 18 lỗ kèm phòng golf 3D, sân tennis, sân bóng đá, bóng chuyền bãi biển, bóng rổ, bóng bàn, bi sắt, bi-a, phi tiêu, phòng gym và phòng tập yoga. Khu vực biển có kayak, body board, xe đạp nước và bánh xe nước.

Với các gia đình có con ở tuổi thiếu niên - nhóm khó chiều nhất trong mọi kỳ nghỉ - đây là phần quan trọng. Trẻ mười ba đến mười bảy tuổi thường thấy công viên nước quá trẻ con còn spa quá người lớn, và một sân bóng rổ hay phòng golf 3D lấp đúng khoảng trống ấy.

Kids' Club, Youth Club và trại khám phá

Resort chia dịch vụ trẻ em theo độ tuổi thay vì gộp chung. Kids' Club dành cho trẻ dưới 10 tuổi có nhân viên giám sát. Youth Club hướng đến nhóm lớn hơn với các trò chơi thực tế ảo. Alma Discovery Camp là chương trình trại khám phá theo chủ đề.

Việc phân tầng theo lứa tuổi nghe có vẻ hiển nhiên nhưng thực tế rất ít nơi làm được, vì nó đòi hỏi nhân sự và không gian riêng cho từng nhóm. Đây là chi tiết đáng để hỏi kỹ khi so sánh giữa các top resort Cam Ranh tốt trong cùng tầm giá.

Buổi tối không nhàm chán

Điểm yếu cố hữu của resort biển là buổi tối. Sau bữa ăn, thường chẳng còn gì để làm ngoài việc quay về phòng. Alma xử lý bằng nhà hát ngoài trời với chương trình biểu diễn tối thứ Sáu gồm nhảy hiện đại, ảo thuật, múa lửa, DJ và phần bốc thăm trúng thưởng. Ban nhạc Alma Teddies chơi tại The American Lounge & Bar từ 20:00 đến 23:00 các tối thứ Hai đến thứ Bảy, khu vực này còn có phòng karaoke ở tầng trên.

Ăn uống không phải tính toán

Mười bốn điểm ẩm thực trong khuôn viên gồm 9 nhà hàng và quầy bar chính cùng 6 quầy trong khu Food Court. Bữa sáng buffet tại Alma Garden phục vụ khoảng 450 chỗ từ 06:30 đến 10:00. Khu Food Court hoạt động từ 11:00 đến 16:00 với sáu quầy chuyên biệt - An Nam cho món Việt, Vietnam Express cho ẩm thực đường phố, The Noodle House cho phở, Little New York cho gà rán, French Bakery và Espresso Bar - đủ để mỗi thành viên trong gia đình chọn thứ mình thích mà vẫn ngồi chung bàn.

Buổi tối có Atlantis chuyên hải sản ngay sát biển với bể hải sản sống, La Casa phục vụ món Ý với lò nướng gạch và pasta làm tay, Asiana cho ẩm thực châu Á đương đại. Với kỳ nghỉ bốn đến năm đêm, số lượng lựa chọn này đủ để không bữa nào lặp lại.

Một ngày trong khuôn viên diễn ra như thế nào

Buổi sáng bắt đầu bằng buffet ở Alma Garden với quầy phở và quầy cà phê Việt. Khoảng chín giờ, lũ trẻ được đưa sang Splash Water Park hoặc Kids' Club, người lớn ra hồ bơi dài 75 m hoặc xuống bãi biển riêng. Trưa ăn nhẹ ở Pool Bar - quầy swim-up hoạt động từ 10:00 đến 17:00 - hoặc kéo cả nhà ra Food Court.

Đầu giờ chiều là khung giờ đẹp cho Le Spa với 13 phòng và villa trị liệu biệt lập, dùng sản phẩm Aromatherapy Associates, trong khi trẻ con quay lại công viên nước. Cuối chiều dành cho các hoạt động thể thao hoặc một suất phim ở rạp. Hoàng hôn uống cocktail ở Beach Bar mở đến 18:00. Tối đặt bàn Atlantis, rồi kết thúc bằng chương trình ở nhà hát ngoài trời hoặc nhạc sống ở American Bar.

Toàn bộ lịch trình trên không cần rời khỏi khuôn viên một lần nào, và cũng không cần đi bộ quá xa nhờ hệ thống xe điện nội khu miễn phí.

Phương án B cho những ngày thời tiết không chiều lòng

Mọi kỳ nghỉ biển đều có một ngày mưa, và đó là lúc chất lượng thật sự của một khu nghỉ dưỡng lộ ra. Nếu toàn bộ hoạt động phụ thuộc vào bãi biển và hồ bơi ngoài trời, ngày mưa đồng nghĩa với việc cả gia đình ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ.

Danh sách phương án trong nhà ở đây khá dài: rạp chiếu phim với ba suất mỗi ngày, Trung tâm trải nghiệm công nghệ với các mô hình khoa học tương tác, phòng triển lãm nghệ thuật có lớp học vẽ, phòng golf 3D, bi-a, bóng bàn, phi tiêu, phòng game của Youth Club, Le Spa với 13 phòng trị liệu, cùng phòng karaoke tại The American Lounge & Bar. Khu Food Court và các nhà hàng đều có không gian trong nhà.

Đây là loại giá trị chỉ được nhận ra khi cần đến, và cũng là lý do vì sao khoảng thời gian tháng 9 đến tháng 12 - mùa mưa của khu vực - không nhất thiết là thời điểm nên tránh. Giá phòng và vé máy bay đều mềm hơn đáng kể, trong khi vùng này được núi che chắn nên chịu ảnh hưởng bão ít hơn nhiều tỉnh Trung Bộ khác.

Đi cùng ông bà thì sao

Nhóm khách lớn tuổi thường bị bỏ quên trong các bài viết về resort gia đình, dù họ là lý do chính khiến nhiều chuyến đi được tổ chức. Nhu cầu của nhóm này khác hẳn: ít di chuyển, không leo cầu thang nhiều, cần chỗ ngồi có bóng mát, và quan trọng là được ở gần con cháu mà không phải tham gia mọi hoạt động.

Hệ thống xe điện nội khu miễn phí giải quyết vấn đề khoảng cách trên diện tích 30 ha. Các biệt thự tầng trệt loại bỏ nhu cầu leo cầu thang. Hệ thống cabana quanh hồ bơi và khu vực Alma Lounge với trà chiều cùng nhạc piano tạo ra những điểm dừng phù hợp. Le Spa với phòng xông hơi khô và ướt tách riêng nam nữ là lựa chọn được nhóm này ưa chuộng.

Về ăn uống, việc có quầy An Nam chuyên món Việt truyền thống và The Noodle House chuyên phở trong khu Food Court quan trọng hơn nhiều so với hình dung ban đầu - đây thường là điều kiện tiên quyết để một chuyến đi ba thế hệ diễn ra suôn sẻ.

Vài lưu ý khi đặt phòng

Resort có 580 căn với toàn bộ đều hướng biển, gồm 384 suite trong hai tòa tháp và 196 biệt thự, pavilion. Với gia đình đông người, biệt thự ba phòng ngủ rộng khoảng 214 m2 ở tầng trệt có hồ bơi riêng sâu 1,2 m và bốn phòng tắm là lựa chọn hợp lý, sức chứa tiêu chuẩn sáu khách, tối đa tám khách. Resort không kê giường phụ nhưng có sofa bed miễn phí và chỉ phụ thu phần ăn sáng cho khách đi kèm.

Gói Gắn kết Gia đình yêu cầu tối thiểu năm đêm, bao gồm ăn sáng và ăn tối hằng ngày, đồ uống địa phương không giới hạn, một liệu trình spa cho mỗi người lớn và dịch vụ đưa đón sân bay. Với nhóm gia đình đông, gói này thường tiết kiệm hơn hẳn so với đặt lẻ. Resort cũng bán Day Pass cho khách vãng lai muốn vào công viên nước mà không lưu trú.

Cao điểm rơi vào hè tháng 5 đến tháng 7, nên đặt sớm nếu cần biệt thự. Mùa đẹp để đến Cam Ranh là tháng 3 đến tháng 8, khi biển êm và nắng đẹp.

Kết lại

Với một cặp đôi tìm sự yên tĩnh tuyệt đối, câu trả lời có thể là một khu nghỉ dưỡng nhỏ hơn và kín đáo hơn. Nhưng với một gia đình ba thế hệ - nhóm khách khó phục vụ và cũng phổ biến trong du lịch nội địa Việt Nam - thì tiêu chí quyết định là mật độ hoạt động, và ở khía cạnh đó, rất khó tìm ra đối thủ cho Alma trên toàn dải Bãi Dài. Mười hai hồ bơi, một công viên nước sáu nghìn mét vuông và một rạp chiếu phim riêng không phải để khoe, mà để bảo đảm rằng không thành viên nào trong nhà phải ngồi chờ người khác.