Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 13 thửa đất thuộc Dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất khu Đầm Bai 2 (đường liên xã Phú Lai - Đoàn Kết), xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ

1. Tên, địa chỉ tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (Địa chỉ: số nhà 404, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ; địa chỉ văn phòng giao dịch: tầng 2, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình - đường Lê Thánh Tông, phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: UBND xã Yên Trị.

Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá QSD đất: Ban quản lý dự án xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ: xóm Tân Minh, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ).

3. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên, đấu giá lẻ từng thửa đất. Mỗi hồ sơ hợp lệ chỉ được đăng ký tham gia đấu giá 1 lô/thửa đất.

4. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 13 thửa đất thuộc Dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất khu Đầm Bai 2 (đường liên xã Phú Lai - Đoàn Kết), xã Yên Trị, cụ thể như sau:

STT Thửa đất số Tờ BĐ số Diện tích Giá khởi điểm Tiền mua hồ sơ Tiền đặt trước Bước giá tối thiểu (m2) (đồng/lô đất) (đồng/lô đất) (đồng/lô đất) (đồng/lô đất) 1 PL-25 185 200 700.000.000 100.000 350.000.000 5.000.000 2 PL-26 185 200 700.000.000 100.000 350.000.000 5.000.000 3 PL-27 185 200 700.000.000 100.000 350.000.000 5.000.000 4 PL-28 185,196 200 700.000.000 100.000 350.000.000 5.000.000 5 PL-29 185,196 200 700.000.000 100.000 350.000.000 5.000.000 6 PL-30 185,196 200 700.000.000 100.000 350.000.000 5.000.000 7 PL-31 185,196 200 700.000.000 100.000 350.000.000 5.000.000 8 PL-33 196 200 700.000.000 100.000 350.000.000 5.000.000 9 PL-34 196 200 700.000.000 100.000 350.000.000 5.000.000 10 PL-35 196 200 700.000.000 100.000 350.000.000 5.000.000 11 PL-36 196 200 700.000.000 100.000 350.000.000 5.000.000 12 PL-37 196 200,1 700.350.000 100.000 350.000.000 5.000.000 13 PL-38 196 199,2 697.200.000 100.000 348.000.000 5.000.000

5. Tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất được phê duyệt là: 9.097.550.000 đồng (Chín tỷ, không trăm chín mươi bảy triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 14/9/2026 đến ngày 25/9/2026, tại xóm Đầm Bai cũ nay là xóm Đoàn Kết, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá

7.1. Thời gian: Trong giờ hành chính từ 7h30’ ngày 14/9/2026 đến 17h00’ ngày 25/9/2026.

7.2. Địa điểm: tại Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (Địa chỉ: tầng 2, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình - đường Lê Thánh Tông, phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ) và Ban quản lý dự án xã Yên Trị (Địa chỉ: xóm Tân Minh, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ).

8. Thời gian và phương thức nộp tiền đặt trước

8.1. Thời gian: Trong giờ hành chính từ 7h30’ ngày 14/9/2026 đến 17h00’ ngày 25/9/2026.

8.2. Phương thức nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền vào tài khoản số 3012.6666.7.9999 của Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát; mở tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Phương Lâm Hòa Bình.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Bắt đầu từ 9h30’ ngày 30/9/2026; địa điểm: tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ: xóm Tân Minh, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ).

Mọi thông tin xin liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (ĐT: 0915.068.609) và Ban quản lý dự án xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ.

Thông báo số 489- Thông báo đấu giá 13 ô Dự án Đầm Bai 2_1788837063.pdf