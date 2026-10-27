Tai nghe có dây trở lại với game thủ di động: Không pin đã đủ tiện?

Tai nghe có dây loại bỏ khâu sạc và ghép đôi, nhưng sự khác biệt giữa jack 3,5 mm và USB-C vẫn quyết định mức độ tiện khi chơi game di động.

Một lần hết pin đủ làm người chơi nhớ đến sợi dây

Tai nghe Bluetooth có thể rất gọn cho sinh hoạt thường ngày, nhưng pin yếu giữa trận biến một phụ kiện tiện lợi thành việc phải xử lý. Tai nghe có dây giải quyết đúng điểm gãy đó: cắm vào thiết bị, nhận tín hiệu và hoạt động mà không cần sạc riêng. Với người luân phiên điện thoại, handheld và laptop, việc không phải quản lý thêm một viên pin tạo ra lợi ích rõ ràng.

Plug-and-play, hay cắm và chạy, có nghĩa thiết bị nhận tai nghe cắm vào trực tiếp mà không qua ghép đôi. Nó giảm thời gian chờ và tránh tình trạng tai nghe tự nối nhầm máy gần đó. Lợi thế này giải thích vì sao có dây vẫn tồn tại trong setup di động, ngay cả khi Bluetooth ngày càng phổ biến.

Tai nghe có dây dùng kết nối cắm trực tiếp vào cụm điều khiển nội tuyến, loại bỏ bước ghép đôi và sạc pin trước khi chơi. Ảnh: HyperX.

Có dây giảm biến số, nhưng không xóa mọi độ trễ

Độ trễ là khoảng chờ từ hình ảnh hoặc thao tác đến lúc âm thanh tới tai. Kết nối dây bỏ qua khâu mã hóa và truyền Bluetooth, nhờ đó giảm một nguồn phát sinh độ trễ. Tuy nhiên, game engine, hệ điều hành, bộ chuyển đổi âm thanh và hiệu ứng xử lý vẫn có thể tạo độ trễ. Vì vậy, cụm “zero-lag” nên được hiểu là cách nhấn mạnh lợi thế kết nối, không phải cam kết đo lường tuyệt đối.

Có dây cũng đổi một loại phiền phức lấy một phiền phức khác. Dây có thể vướng tay khi cầm máy, tạo tiếng cọ áo lên micro hoặc cần được cuộn gọn. Người chơi nên nhìn cả cách bố trí cổng và hướng đi của dây để đạt trải nghiệm sử dụng tốt nhất.

Hai nhánh kết nối cho hai nhóm thiết bị

Đầu cắm góc của HyperX Cloud Earbuds 3 phục vụ các thiết bị dùng jack 3,5 mm. Mẫu này dùng driver 14 mm, micro đa hướng, điều khiển nội tuyến và bốn cỡ tip XS-L. Với handheld hoặc tay cầm console có cổng combo, cách dùng trực tiếp giúp balô gọn và không cần thêm bộ chuyển.

Trong khi đó, HyperX Cloud Earbuds 3 S giữ triết lý không pin trên hệ USB-C, đồng thời kèm cáp chuyển sang USB-A. Bản 3 S còn có xử lý vòm tích hợp. Sự khác biệt này phản ánh thị trường thiết bị di động đang bị chia giữa cổng analog truyền thống và USB audio số.

Cloud Earbuds 3 S đại diện cho nhánh USB-C, bổ sung xử lý trên đường tín hiệu nhưng vẫn giữ đặc tính không dùng pin. Ảnh: HyperX.

Cổng phù hợp quan trọng hơn danh sách tính năng dài

Một điện thoại có USB-C chưa chắc xuất âm thanh qua mọi phụ kiện USB; một PC có jack 3,5 mm cũng có thể tách riêng cổng tai nghe và micro. Trước khi mua, cần kiểm tra ba việc: cổng vật lý, chuẩn âm thanh mà thiết bị hỗ trợ và chức năng của cụm nút trên dây. HyperX lưu ý thao tác nút đa chức năng có thể thay đổi theo thiết bị.

Adapter có thể cứu một tình huống, nhưng càng nhiều đầu nối càng tăng điểm lỏng và đồ phải mang. Nếu phần lớn thời gian chơi trên một handheld duy nhất, chọn đúng chuẩn gốc của máy thường gọn hơn mua theo kỳ vọng “dùng được với mọi thứ”.

Cloud Earbuds 3 giữ thiết kế dây liền thân và housing nhỏ gọn, phù hợp việc mang theo nhưng vẫn cần cuộn dây gọn sau khi chơi. Ảnh: HyperX.

Không pin chỉ thật sự tiện khi dây và cổng cũng hợp thói quen

Tai nghe có dây đáng cân nhắc khi người chơi ưu tiên sự sẵn sàng: lấy ra, cắm vào và bắt đầu mà không nhìn phần trăm pin. Cloud Earbuds 3 và 3 S cùng cho thấy lợi thế đó, mỗi mẫu phù hợp với một hệ cổng khác nhau.

Jack 3,5 mm hợp với hệ thiết bị còn analog; USB-C phù hợp với máy đã bỏ jack và cần kết nối âm thanh số. Sau lựa chọn này mới đến surround, màu sắc hay phụ kiện. Không cần sạc pin giúp bớt một nỗi lo, còn sự tiện lợi trọn vẹn vẫn phụ thuộc việc sợi dây có đi đúng đường và đầu cắm có hợp đúng thiết bị hay không.

Nguồn: thegioididong.com