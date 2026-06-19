Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tăng cường bảo vệ trẻ em trước rủi ro từ AI

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G7 đang diễn ra tại thành phố Evian-les-Bains của Pháp, gần 100 thanh - thiếu niên đến từ 19 quốc gia đã công bố một bản tuyên ngôn, kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hành động để bảo vệ giáo dục, sức khỏe tâm thần và đời sống xã hội của trẻ em trong bối cảnh các trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) và ứng dụng AI ngày càng phổ biến.

Tăng cường bảo vệ trẻ em trước rủi ro từ AI

G7 trước sức ép bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Ảnh: GETTYIMAGES

Theo CNN, trong bối cảnh nhiều quốc gia đang thúc đẩy quản lý trẻ em tiếp cận mạng xã hội, các tổ chức vận động quốc tế ngày 16/6 đã kêu gọi các nhà lãnh đạo G7 nhanh chóng xây dựng các quy định nhằm bảo vệ trẻ em trước những rủi ro ngày càng gia tăng AI tạo sinh. Tuyên ngôn do Liên minh Nghiên cứu Quốc tế vì AI phục vụ trẻ em (iRaise) khởi xướng, nhấn mạnh các biện pháp bảo vệ không nên chỉ do các công ty công nghệ hoặc những người trưởng thành xây dựng, mà cần có sự tham gia của chính thế hệ trẻ, những người đang lớn lên cùng AI.

Tháng 5 vừa qua, các bộ trưởng phụ trách kỹ thuật số của G7 đi đến thỏa thuận rằng AI tạo sinh có thể làm gia tăng hoặc tái tạo nhiều rủi ro hiện hữu đối với trẻ vị thành niên, từ các hình ảnh giả mạo mang nội dung nhạy cảm đến nguy cơ thao túng thông tin và tin tức. Các tập đoàn công nghệ lớn cho rằng thay vì hạn chế tiếp cận mạng xã hội, cần tăng cường giáo dục kỹ năng sử dụng AI cho giới trẻ. Tuy nhiên, nhiều tổ chức bảo vệ quyền trẻ em cho rằng, việc bảo đảm an toàn cho trẻ em phải được đặt lên hàng đầu và các mô hình AI cần được đánh giá kỹ lưỡng trước khi được triển khai rộng rãi tới nhóm người dùng trẻ tuổi.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Hội nghị Thượng đỉnh G7 ứng dụng AI Rủi ro Trí tuệ nhân tạo Lãnh đạo Quốc gia bảo vệ trẻ em Thiếu niên Hành động Công ty công nghệ
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long