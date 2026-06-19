Tăng cường bảo vệ trẻ em trước rủi ro từ AI

G7 trước sức ép bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Ảnh: GETTYIMAGES

Theo CNN, trong bối cảnh nhiều quốc gia đang thúc đẩy quản lý trẻ em tiếp cận mạng xã hội, các tổ chức vận động quốc tế ngày 16/6 đã kêu gọi các nhà lãnh đạo G7 nhanh chóng xây dựng các quy định nhằm bảo vệ trẻ em trước những rủi ro ngày càng gia tăng AI tạo sinh. Tuyên ngôn do Liên minh Nghiên cứu Quốc tế vì AI phục vụ trẻ em (iRaise) khởi xướng, nhấn mạnh các biện pháp bảo vệ không nên chỉ do các công ty công nghệ hoặc những người trưởng thành xây dựng, mà cần có sự tham gia của chính thế hệ trẻ, những người đang lớn lên cùng AI.

Tháng 5 vừa qua, các bộ trưởng phụ trách kỹ thuật số của G7 đi đến thỏa thuận rằng AI tạo sinh có thể làm gia tăng hoặc tái tạo nhiều rủi ro hiện hữu đối với trẻ vị thành niên, từ các hình ảnh giả mạo mang nội dung nhạy cảm đến nguy cơ thao túng thông tin và tin tức. Các tập đoàn công nghệ lớn cho rằng thay vì hạn chế tiếp cận mạng xã hội, cần tăng cường giáo dục kỹ năng sử dụng AI cho giới trẻ. Tuy nhiên, nhiều tổ chức bảo vệ quyền trẻ em cho rằng, việc bảo đảm an toàn cho trẻ em phải được đặt lên hàng đầu và các mô hình AI cần được đánh giá kỹ lưỡng trước khi được triển khai rộng rãi tới nhóm người dùng trẻ tuổi.

Theo nhandan.vn