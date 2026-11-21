Tăng cường phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc

Ngày 20/11, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, V, VIII phối hợp với các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện năm 2026 và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2027.

Lãnh đạo Cục Tần số vô tuyến điện phát biểu tại hội nghị.

Năm 2026, công tác phối hợp quản lý tần số vô tuyến điện giữa các Trung tâm và địa phương trong khu vực tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Từ ngày 1/7/2026, 72% thủ tục hành chính đã được phân cấp cho địa phương thuộc 10 loại mạng đài vô tuyến điện khác nhau. Các Trung tâm chủ động phối hợp với các Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện theo phân cấp.

Đáng chú ý, 100% hồ sơ đăng ký cấp phép tại các Sở Khoa học và Công nghệ được thực hiện trực tuyến, giải quyết đúng thời hạn. Tại một số địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ..., số lượng giấy phép được cấp tăng từ 2-3 lần so với năm 2025.

Về đối soát dữ liệu, trên 200 giấy phép tàu cá đã được cấp thông qua đối soát dữ liệu. Tỷ lệ các tàu cá có giấy phép của các tỉnh, thành phố đều đạt gần 100%. Tỷ lệ tàu thủy nội địa được cấp phép đạt gần 100%.

Về phát hiện các trường hợp vi phạm thông qua hệ thống phương tiện, thiết bị chuyên dùng, tính đến hết tháng 10/2026, các Trung tâm đã phát hiện gần 200 trường hợp vi phạm trong sử dụng thiết bị vô tuyến điện, tập trung chủ yếu tại các nhà hàng, khách sạn, công trình xây dựng và hoạt động bảo vệ.

Nhìn chung, công tác kiểm soát tần số tại các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng được triển khai chủ động, kịp thời, góp phần bảo đảm an toàn, an ninh thông tin vô tuyến điện.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá công tác phối hợp giữa các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, V, VIII và các Sở Khoa học và Công nghệ. Qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.

Hội nghị đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2027. Theo đó, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, V, VIII tiếp tục phối hợp chặt chẽ với 15 Sở Khoa học và Công nghệ, tập trung hỗ trợ triển khai cấp phép theo phân cấp, bảo đảm 100% giấy phép được giải quyết đúng thời hạn và cập nhật đầy đủ trên cơ sở dữ liệu dùng chung.

Tăng cường đối soát dữ liệu tại các công trình xây dựng, bến xe, bãi đỗ xe thu phí không dùng tiền mặt; phấn đấu 100% bến xe, bãi đỗ xe có trang bị thiết bị RFID được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện. Cùng với đó, đẩy mạnh phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết can nhiễu và phát huy vai trò của chính quyền cơ sở. Triển khai đo, cập nhật dữ liệu trường điện từ (EMF), phấn đấu hoàn thành đo kiểm 100% vùng lõi các đô thị trên địa bàn các tỉnh.

Thông qua hội nghị, các đơn vị tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan quản lý chuyên ngành với địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong giai đoạn mới.

Diệu Thu