Tăng cường quản lý, điều hành giá trước biến động xăng dầu

Biến động giá xăng dầu đang tạo áp lực trực tiếp đến chi phí sản xuất, vận tải và mặt bằng giá cả hàng hóa, dịch vụ. Trước thực tế đó, tỉnh Phú Thọ đã chủ động triển khai hàng loạt giải pháp điều hành giá theo hướng linh hoạt, sát thực tiễn, nhằm giữ ổn định thị trường, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội.

Thời gian gần đây, giá một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng nhẹ, nguyên nhân chủ yếu do chi phí đầu vào tăng, đặc biệt là chi phí nhiên liệu. Với vai trò là “đầu vào của đầu vào”, xăng dầu không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực vận tải mà còn tác động gián tiếp đến giá thành của nhiều lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, vật liệu xây dựng và hệ thống phân phối hàng hóa.

Ghi nhận tại một số chợ dân sinh, siêu thị và cơ sở kinh doanh cho thấy, nguồn cung hàng hóa vẫn dồi dào, giá lương thực, thực phẩm cơ bản ổn định. Tuy nhiên, phía sau sự ổn định đó là áp lực chi phí đang gia tăng. Một số tiểu thương cho biết, chi phí vận chuyển tăng rõ rệt, nhất là với các mặt hàng nhập từ xa. Nếu giá xăng dầu tiếp tục duy trì ở mức cao hoặc biến động bất thường, áp lực tăng giá bán lẻ trong thời gian tới là điều khó tránh khỏi.

Ở khối bán lẻ hiện đại, các doanh nghiệp đang nỗ lực “gồng mình” giữ giá. Ông Trần Hoàng - Giám đốc siêu thị Co.opmart Việt Trì cho biết: Giá nhiên liệu tăng đã tác động trực tiếp đến chi phí vận hành của siêu thị, đặc biệt là chi phí logistics. Hầu hết hàng hóa tại siêu thị đều phải vận chuyển từ các nhà cung cấp trong và ngoài tỉnh, nên khi giá nhiên liệu tăng, chi phí vận chuyển cũng tăng theo. Bên cạnh đó, chi phí điện, bảo quản và vận hành kho bãi cũng chịu ảnh hưởng gián tiếp.

“Tuy nhiên, chúng tôi xác định phải chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng nên chưa điều chỉnh giá bán lẻ tương ứng. Trước mắt, siêu thị chủ động làm việc với các nhà cung cấp để tối ưu chi phí, tăng cường nhập hàng số lượng lớn nhằm giảm giá thành. Đồng thời, rà soát toàn bộ quy trình vận hành để tiết kiệm chi phí, hạn chế tối đa việc tăng giá bán” - ông Hoàng cho biết.

Siêu thị Co.opmart Việt Trì chủ động nguồn hàng hóa dồi dào, giá cả được niêm yết công khai.

Trong lĩnh vực vận tải, chi phí nhiên liệu hiện chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá thành. Một số doanh nghiệp đã kê khai, đăng ký tăng giá cước để bù đắp chi phí, trong khi nhiều đơn vị khác vẫn cân nhắc thận trọng nhằm giữ ổn định lượng khách và duy trì hoạt động lâu dài.

Trước những tác động mang tính dây chuyền của giá xăng dầu, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, điều hành giá theo hướng chủ động, linh hoạt và sát thực tiễn.

Trọng tâm là kiểm soát chặt chẽ các yếu tố hình thành giá, đặc biệt đối với các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng và dịch vụ vận tải. Các cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ theo dõi sát diễn biến cung - cầu, kịp thời phát hiện những bất thường để tham mưu giải pháp điều hành phù hợp.

Ngành Công Thương tiếp tục đóng vai trò “đầu mối” trong giám sát thị trường. Công tác kiểm tra, kiểm soát được đẩy mạnh tại các điểm kinh doanh xăng dầu, chợ đầu mối và hệ thống phân phối hàng hóa. Lực lượng quản lý thị trường bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, vi phạm quy định về niêm yết giá.

Riêng lĩnh vực vận tải, nhằm tránh tình trạng tăng giá cước tự phát, ồ ạt, Sở Xây dựng đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm quy định về kê khai và niêm yết giá cước.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Tuấn Giang, Sở đã yêu cầu các doanh nghiệp phải rà soát kỹ cơ cấu chi phí, đặc biệt là chi phí nhiên liệu, để điều chỉnh giá cước phù hợp với thực tế. Việc kê khai giá phải bảo đảm trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Giá cước phải được niêm yết công khai tại trụ sở, bến xe, trên phương tiện và các điểm giao dịch, bảo đảm rõ ràng, dễ quan sát.

Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp phải kịp thời điều chỉnh giảm giá khi chi phí đầu vào giảm. Điều này nhằm bảo đảm nguyên tắc thị trường, tránh tình trạng “tăng nhanh, giảm chậm” gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Cùng với đó, các phòng chuyên môn tăng cường nắm bắt thông tin phản ánh từ người dân về giá cước vận tải, kịp thời kiểm tra, xử lý các trường hợp thu giá không đúng với mức đã kê khai.

Song song với đó, lực lượng công an và chính quyền cơ sở tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Tại cấp cơ sở, chính quyền xã, phường đóng vai trò “tai mắt”, trực tiếp nắm bắt diễn biến giá cả, góp phần ngăn chặn từ sớm các hiện tượng tăng giá bất hợp lý.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều yếu tố khó dự báo, việc điều hành giá không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý mà đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng. Doanh nghiệp cần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, minh bạch trong kê khai giá; người tiêu dùng chủ động giám sát, phản ánh kịp thời những bất thường.

Thời gian tới, khi giá xăng dầu vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó dự báo, công tác quản lý, điều hành giá sẽ còn đối mặt với không ít thách thức. Tuy nhiên, với sự chủ động, quyết liệt của các cấp, ngành cùng sự đồng thuận của doanh nghiệp và người dân, tỉnh hoàn toàn có cơ sở để kiểm soát tốt mặt bằng giá, hạn chế tác động tiêu cực đến đời sống và sản xuất.

Lệ Oanh