Tăng cường tiêu thụ rau quả mùa hè để bảo vệ sức khỏe

Rau quả – nguồn dinh dưỡng thiết yếu trong mùa nắng nóng

Theo Viện Dinh dưỡng, mùa hè với nền nhiệt cao, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, mất nước và suy giảm sức đề kháng. Trong bối cảnh đó, việc bổ sung rau quả tươi không chỉ giúp giải nhiệt mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dưỡng chất thiết yếu, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Một tờ rơi truyền thông về dinh dưỡng đã đưa ra nhiều khuyến nghị thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi thói quen tiêu dùng rau quả của người dân.

Rau quả được xem là “kho” vitamin và khoáng chất tự nhiên. Các loại rau lá xanh, củ quả nhiều màu sắc cung cấp đa dạng dưỡng chất như vitamin A, C, E, kali, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa. Những chất này không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch mà còn hỗ trợ phòng ngừa nhiều bệnh lý như tim mạch, ung thư, rối loạn tiêu hóa.

Mùa hè có nhiều loại rau quả phong phú, giàu dưỡng chất.

Đặc biệt trong mùa hè, nhu cầu nước của cơ thể tăng cao. Rau quả có hàm lượng nước lớn, giúp bù nước hiệu quả, đồng thời hỗ trợ điều hòa thân nhiệt. Những loại như dưa hấu, dưa leo, bầu, bí, rau muống... vừa dễ ăn, vừa có tác dụng thanh nhiệt, giải độc.

Không chỉ vậy, việc ăn nhiều rau quả còn góp phần kiểm soát cân nặng, giảm nguy cơ béo phì – một yếu tố liên quan đến nhiều bệnh mạn tính. Đây là lý do các chuyên gia dinh dưỡng luôn khuyến khích tăng cường rau quả trong khẩu phần hàng ngày.

Các chuyên gia Viện Dinh dưỡng đã chỉ ra nhiều loại rau quả quen thuộc nhưng có giá trị dinh dưỡng cao, phù hợp sử dụng trong mùa hè.

Các loại rau xanh như rau muống, rau ngót, rau dền, cải xanh... giàu vitamin A, C, sắt và chất xơ, giúp tăng sức đề kháng và hỗ trợ tiêu hóa. Rau muống còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, tốt cho làn da và hệ tim mạch.

Nhóm củ quả như bí đỏ, cà rốt, dưa leo, bí xanh... cung cấp beta-caroten – tiền chất của vitamin A, giúp bảo vệ mắt và tăng cường miễn dịch. Dưa leo và bí xanh có hàm lượng nước cao, giúp giải nhiệt hiệu quả trong những ngày nắng nóng.

Các loại trái cây mùa hè như xoài, dưa hấu, thanh long, ổi... không chỉ giàu vitamin C mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa. Dưa hấu có thể giúp làm mát cơ thể, trong khi ổi lại nổi bật với hàm lượng vitamin C cao, hỗ trợ tăng sức đề kháng.

Ngoài ra, các loại rau gia vị như hành, tỏi cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ đặc tính kháng khuẩn và chống viêm.

Ăn đủ rau quả mỗi ngày: Bao nhiêu là đủ?

Theo khuyến nghị các chuyên gia Viện Dinh dưỡng, mỗi người nên tiêu thụ ít nhất 400g rau quả mỗi ngày, tương đương khoảng 5 đơn vị rau quả. Trong đó, một đơn vị có thể được tính là một quả nhỏ, một bát rau luộc hoặc một phần trái cây cắt sẵn.

Đối với trẻ em, lượng rau quả cần thiết có thể điều chỉnh theo độ tuổi. Trẻ từ 3–4 tuổi nên ăn khoảng 3–4 đơn vị mỗi ngày, trong khi trẻ từ 5 tuổi trở lên cần khoảng 4–5 đơn vị.

Việc phân bổ rau quả trong các bữa ăn cũng rất quan trọng. Nên ăn đa dạng các loại rau và trái cây, ưu tiên những loại có màu sắc khác nhau để đảm bảo cung cấp đầy đủ dưỡng chất. Không nên chỉ tập trung vào một vài loại quen thuộc mà bỏ qua sự đa dạng cần thiết.

Không chỉ ăn đủ, việc sử dụng rau quả đúng cách cũng góp phần tối ưu hóa giá trị dinh dưỡng.

Các chuyên gia khuyến nghị nên ăn rau quả tươi, hạn chế chế biến quá kỹ vì có thể làm mất đi vitamin và khoáng chất. Các phương pháp chế biến như luộc, hấp nên được ưu tiên thay vì chiên, xào nhiều dầu mỡ.

Ngoài ra, có thể bổ sung rau quả thông qua nhiều hình thức như ăn trực tiếp, làm salad, ép nước hoặc sinh tố. Tuy nhiên, cần hạn chế thêm đường khi chế biến để tránh tăng lượng đường không cần thiết.

Một lưu ý quan trọng là cần rửa sạch rau quả trước khi sử dụng để loại bỏ hóa chất và vi khuẩn. Nên chọn mua rau quả có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên sản phẩm an toàn.

Bảo quản rau quả đúng cách

Việc bảo quản rau quả đúng cách giúp giữ được độ tươi ngon và giá trị dinh dưỡng. Tờ rơi khuyến nghị nên bảo quản rau quả trong tủ lạnh, đặc biệt là ngăn mát với nhiệt độ khoảng 3–5 độ C.

Rau nên được bọc kín hoặc để trong túi chuyên dụng để tránh mất nước. Trái cây chín nên sử dụng sớm, tránh để quá lâu vì có thể làm giảm chất lượng.

Đối với một số loại như dưa hấu, sau khi cắt nên bọc kín và bảo quản trong tủ lạnh, đồng thời sử dụng trong thời gian ngắn để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích người dân thay đổi thói quen ăn uống theo hướng lành mạnh hơn. Thay vì tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ, nên tăng cường rau quả tươi trong khẩu phần hàng ngày.

Điều này không chỉ giúp cải thiện sức khỏe cá nhân mà còn góp phần giảm gánh nặng bệnh tật cho xã hội. Việc tiêu thụ rau quả nhiều hơn cũng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững, hỗ trợ người nông dân và phát triển kinh tế địa phương.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thời tiết ngày càng cực đoan, việc chăm sóc sức khỏe chủ động trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tăng cường rau quả trong chế độ ăn là một giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần kết hợp với các thói quen tốt như uống đủ nước, tập thể dục đều đặn và nghỉ ngơi hợp lý. Một lối sống lành mạnh không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo suckhoedoisong.vn