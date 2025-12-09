Tạo động lực để thanh niên phát triển

Công tác thanh niên - lực lượng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh luôn được ưu tiên xem xét. Dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2025 - 2030 được HĐND tỉnh thảo luận là bước chuẩn bị cần thiết để xây dựng khung chính sách thống nhất, phù hợp với tình hình thực tiễn sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Sinh viên Trường Đại học Hùng Vương được tham gia nhiều sân chơi bổ ích, góp phần rèn kỹ năng sáng tạo (Trong ảnh: Lãnh đạo nhà trường trao Giấy khen tặng các sinh viên đạt giải Cuộc thi ý tưởng nghiên cứu khoa học năm học 2025 - 2026).

Trước khi sáp nhập, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình đều đã ban hành các chương trình, nghị quyết về phát triển thanh niên. Sau khi hợp nhất thành tỉnh Phú Thọ, việc ban hành nghị quyết thống nhất là yêu cầu tất yếu. Dự thảo nghị quyết được xây dựng trên cơ sở Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 cùng các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; đồng thời đã được các sở, ngành, địa phương góp ý và được UBND tỉnh thống nhất trước khi trình HĐND tỉnh xem xét.

Dự thảo đặt mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Phú Thọ phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, khát vọng cống hiến và tinh thần đổi mới; có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, sức khỏe tốt, lối sống lành mạnh; chủ động hội nhập, tiên phong trong chuyển đổi số. Đồng thời, dự thảo hướng tới phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần đưa Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Trung du, miền núi phía Bắc.

Trên cơ sở mục tiêu chung đó, dự thảo xác định 6 nhóm mục tiêu cụ thể với các chỉ tiêu rõ ràng. Về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, dự thảo yêu cầu hằng năm 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức được học tập nghị quyết, chính sách và pháp luật; đến năm 2030 trên 75% thanh niên được tiếp cận thông tin pháp luật thông qua nền tảng số và phương tiện truyền thông hiện đại. Về giáo dục, dự thảo đặt mục tiêu đến năm 2030 có 90% thanh niên đạt trình độ trung học phổ thông và tương đương; tăng 15% số công trình nghiên cứu khoa học do thanh niên chủ trì; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật là người dân tộc thiểu số.

Về đào tạo nghề và tạo việc làm, dự thảo đặt ra yêu cầu 100% học sinh, sinh viên được hướng nghiệp, trang bị kỹ năng khởi nghiệp; hằng năm phấn đấu có 30% ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên được kết nối hỗ trợ. Đến năm 2030, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp khu vực đô thị dưới 5%, thanh niên thiếu việc làm ở nông thôn dưới 4%. Về chăm sóc sức khỏe, dự thảo nêu mục tiêu hằng năm trên 70% thanh niên được trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tâm thần, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực; 90% cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn sức khỏe trước kết hôn; 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT và được chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Dự thảo cũng chú trọng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của thanh niên với mục tiêu đến năm 2030 có 65% thanh niên sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật số... Về phát huy vai trò thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu 20% thanh niên trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp sở, cấp phòng và tương đương; 100% tổ chức Đoàn, Hội phát động phong trào tình nguyện và huy động thanh niên tham gia giải quyết các nhiệm vụ của địa phương...

Để triển khai hiệu quả các mục tiêu, dự thảo đưa ra 7 nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác thanh niên; hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh tuyên truyền; nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh niên; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường hợp tác quốc tế; chú trọng kiểm tra, đánh giá việc thực hiện. Đồng thời, dự thảo quy định rõ trách nhiệm của UBND tỉnh trong cụ thể hóa các nội dung nghị quyết, bảo đảm nguồn lực triển khai và lồng ghép mục tiêu thanh niên vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Bùi Đức Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Dự thảo nghị quyết là bước đi cần thiết để tạo điều kiện cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành; đồng thời thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc quan tâm, chăm lo và phát huy vai trò của thanh niên.

Với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền cùng tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên, khi được HĐND tỉnh xem xét thông qua, Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025 - 2030 kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ, khơi dậy sức trẻ, góp phần đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Anh Thơ