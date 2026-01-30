Tên lửa Kh-32 tầm bắn 1.000km, “cơn ác mộng” cho các hệ thống phòng không

Tên lửa Kh-32, ‘quái vật’ siêu vượt âm nâng cấp từ Kh-22, tốc độ Mach 4.6, tầm bắn 1000km, đang trở thành cơn ác mộng cho ngay cả những hệ thống phòng không tiên tiến nhất.

Máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga phóng tên lửa hành trình siêu âm Kh-32 tấn công Ukraine. Nguồn ảnh: Truyền thông Nga/armyrecognition.com

Trong kỷ nguyên mà tên lửa siêu âm thống trị các chiến trường hiện đại, Kh-32 nổi lên như một “quái vật” nâng cấp mạnh mẽ của Nga, kết hợp tốc độ kinh hoàng với khả năng tấn công chính xác, thách thức ngay cả những hệ thống phòng không tiên tiến nhất.

Được phát triển từ tên lửa huyền thoại Kh-22, vũ khí chống hạm và tấn công mặt đất này đã tiến hóa thành mối đe dọa thế kỷ 21, đặc biệt nổi bật trong các chiến dịch lớn như cuộc tấn công Kyiv đầu năm 2026, chứng minh khả năng mang theo đầu đạn hủy diệt ở tốc độ gần siêu thanh.

Về cơ bản, tên lửa Kh-32 đại diện cho nỗ lực hiện đại hóa đáng kể của Tập đoàn MKB Raduga, biến đổi tên lửa Kh-22 từ thập niên 1960 thành mối đe dọa đương đại.

Với chiều dài khoảng 11,65 mét và đường kính 0,92 mét, tên lửa có trọng lượng phóng khoảng 5.780kg, khiến nó trở thành tải trọng nặng chủ yếu được mang bởi máy bay ném bom Tu-22M3 Backfire, có thể chở tới ba quả.

Thiết kế này cho phép lắp đặt bên ngoài dưới thân hoặc cánh máy bay, tối ưu hóa vai trò của oanh tạc cơ trong các cuộc tấn công tầm xa trên biển và đất liền.

Khung thân tên lửa được tinh chỉnh khí động học để giảm lực cản, giúp đạt tốc độ từ Mach 3.5 đến 4.6 ở giai đoạn cuối, vượt trội hơn nhiều so với tên lửa hành trình thông thường và làm phức tạp hóa việc đánh chặn bởi các hệ thống phòng thủ như Patriot.

Tên lửa Kh-22. Nguồn ảnh: Wikimedia Commons - Người dùng Una2704/iz.ru

Động lực thúc đẩy tốc độ này là động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng tiên tiến, cụ thể là phiên bản nâng cấp từ hệ thống đẩy của Kh-22, cung cấp lực đẩy liên tục cho tầm bắn mở rộng.

Các báo cáo chỉ ra rằng Kh-32 có thể đạt khoảng cách từ 600 đến 1.000km, tùy thuộc vào độ cao phóng và quỹ đạo, với giai đoạn bay hành trình ở độ cao lớn để tiết kiệm nhiên liệu trước khi lao dốc về mục tiêu.

Hiệu suất của động cơ xuất phát từ công thức nhiên liệu cải tiến và thiết kế vòi phun, cho phép tăng tốc nhanh chóng và duy trì tốc độ siêu âm mà không chịu áp lực nhiệt liên quan đến vũ khí siêu thanh thực thụ.

Công nghệ dẫn đường tạo nên lõi trí tuệ của Kh-32, kết hợp định vị quán tính với hệ thống radar chủ động tìm kiếm ở giai đoạn cuối để đảm bảo độ chính xác.

Không giống như tiền nhiệm, Kh-32 sở hữu đầu dò radar nâng cao có khả năng phân biệt mục tiêu giữa các biện pháp đối phó điện tử, với phạm vi phát hiện lên đến 300km đối với tàu hải quân lớn.

Hệ thống này sử dụng dạng sóng linh hoạt tần số để chống nhiễu, đảm bảo khóa mục tiêu ngay cả trong môi trường điện từ tranh chấp.

Đối với các cuộc tấn công mặt đất, các thích nghi cho phép tích hợp dữ liệu vệ tinh GLONASS, cung cấp điều chỉnh giữa đường bay để tinh chỉnh quỹ đạo đến mức chỉ cách điểm tác động vài mét.

Nga tập kích Ukraine. Ảnh: United24

Các lựa chọn đầu đạn càng tăng cường tính linh hoạt: biến thể nổ cao thông thường nặng tới 1.000kg cho vai trò chống hạm, hoặc đầu đạn hạt nhân cho mục đích răn đe chiến lược, mang lại sức mạnh tương đương hàng trăm kiloton.

Điều làm Kh-32 nổi bật trong công nghệ tên lửa Nga là sự nhấn mạnh vào các nâng cấp tiết kiệm chi phí thay vì thiết kế lại hoàn toàn.

Được đưa vào phục vụ khoảng năm 2016, nó tận dụng kho dự trữ Kh-22 hiện có thông qua các cải tiến mô-đun, bao gồm cấu trúc gia cố để chịu lực G cực đại trong các cơ động.

Cách tiếp cận này không chỉ đẩy nhanh sản xuất như được chứng minh bởi việc tăng cường sản lượng từ 2023 đến 2026 giữa các xung đột đang diễn ra mà còn tích hợp mượt mà với các nền tảng Tu-22M3M nâng cấp, trang bị hệ thống điện tử kỹ thuật số cho nhắm mục tiêu thời gian thực.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại thách thức, chẳng hạn như dễ bị tổn thương trước tác chiến điện tử tiên tiến, như đã thấy trong các trường hợp đánh chặn hiếm hoi, nhấn mạnh cuộc chạy đua vũ trang đang diễn ra trong công nghệ phòng thủ tên lửa.

Thông số kỹ thuật và sức mạnh kỹ thuật của tên lửa Kh-32 củng cố vị thế của nó như một tên lửa chống hạm siêu âm xuất sắc, kết hợp tốc độ, tầm bắn và khả năng thích ứng để duy trì lợi thế của Nga trong chiến tranh không đối xứng.

Khi căng thẳng toàn cầu leo thang, việc hiểu rõ khả năng của vũ khí này mang lại cái nhìn quan trọng về động lực chiến đấu trên không trong tương lai, nơi tốc độ và độ chính xác đang tái định nghĩa kết quả chiến lược.

Theo Vietnamnet