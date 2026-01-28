Thái Lan giới hạn giao dịch vàng để kiểm soát đồng baht tăng mạnh

Đồng baht đã tăng giá khoảng 1,5% so với đồng USD tính từ đầu năm đến nay, sau khi đã tăng 9% trong năm 2025, đe dọa nghiêm trọng đến khả năng cạnh tranh của các lĩnh vực xuất khẩu và du lịch.

Nhân viên ngân hàng kiểm đếm đồng Baht tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Thống đốc Ngân hàng trung ương Thái Lan, ông Vitai Ratanakorn, ngày 28/1 cho biết nước này sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát hoạt động giao dịch vàng nhằm giải quyết tình trạng đồng nội tệ bị định giá quá cao và giảm bớt áp lực lên tăng trưởng kinh tế.

Theo ông Vitai, do đà tăng giá nhanh chóng của đồng nội tệ phần lớn được thúc đẩy bởi hoạt động giao dịch vàng, Thái Lan sẽ giới hạn giá trị giao dịch vàng hàng ngày ở mức 50 triệu baht (tương đương 1,62 triệu USD) bắt đầu từ tháng 3 tới.

Ông Vitai cho biết mục tiêu của biện pháp này là giảm thiểu sự biến động và ngăn chặn đà tăng giá quá mạnh của đồng baht, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế. Ông cũng giải thích thêm rằng các giao dịch vàng quy mô lớn thực hiện bằng đồng baht thường khiến dòng ngoại tệ đổ về ồ ạt và chuyển đổi sang nội tệ, từ đó gây áp lực lên tỷ giá.

Về triển vọng kinh tế, ông Vitai nhận định kinh tế Thái Lan có thể tăng trưởng tới 1,7% trong năm nay, tuy nhiên con số này vẫn thấp hơn mức tiềm năng thực tế.

Theo ông, mức tăng trưởng lẽ ra phải đạt 2,7%. Do đó, bên cạnh các biện pháp kích cầu ngắn hạn, nền kinh tế cũng đòi hỏi những nỗ lực giải quyết các vấn đề mang tính "cơ cấu."

Cũng theo ông Vitai, kinh tế Thái Lan được dự đoán sẽ tăng trưởng trong khoảng từ 2,2-2,3% vào năm tới, đồng thời lạm phát được kỳ vọng sẽ quay trở lại phạm vi mục tiêu.

Hiện tại, nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á đang phải vật lộn với hàng loạt khó khăn như tình trạng đồng baht tăng giá, thuế quan từ phía Mỹ, nợ hộ gia đình ở mức cao, xung đột biên giới với Campuchia và những bất ổn chính trị trước thềm cuộc bầu cử vào đầu tháng 2/2026.

Theo Vietnam+