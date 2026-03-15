Mỹ cảnh báo tấn công mạnh nhằm vào Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/3 tuyên bố, Mỹ đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công rất khốc liệt nhằm vào Iran trong tuần tới.

Thiệt hại sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Fox News, Tổng thống Trump nêu rõ Mỹ đã gây ra những tổn thất nặng nề đến mức Iran có thể sẽ phải mất nhiều năm mới có thể phục hồi; đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ tấn công Iran “rất mạnh” trong tuần tới.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, quân đội nước này đã ném bom dữ dội nhằm vào các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg của Iran, nơi xử lý hầu hết lượng dầu thô xuất khẩu của Tehran, đồng thời đe dọa sẽ tấn công các cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại đây. Đảo Kharg được coi là “trái tim” của ngành dầu khí Iran khi xử lý và trung chuyển từ 85-90% khối lượng dầu thô xuất khẩu của quốc gia Trung Đông này.

Cũng trong ngày 13/3, Iran tiếp tục phóng loạt tên lửa mới vào Israel. Đây là vụ tấn công thứ tư của Iran nhằm vào Israel kể từ đêm 12/3. Thông báo của quân đội Israel cho biết những tên lửa này đã bị đánh chặn và không gây thương vong.

Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một số mục tiêu quân sự tại Iran, trong bối cảnh nước Cộng hòa Hồi giáo tổ chức các hoạt động nhân dịp Ngày Quds - sự kiện thường niên nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với người Palestine và phản đối Israel. Các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở liên quan đến sản xuất tên lửa, trung tâm chỉ huy và một số hạ tầng quân sự tại các thành phố Tehran, Shiraz và Ahvaz.

Các quan chức an ninh Iraq cho biết, một quả tên lửa đã trúng bãi đỗ trực thăng bên trong khuôn viên Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad. Hình ảnh do hãng tin AP ghi lại sáng 14/3 cho thấy cột khói bốc lên từ khuôn viên Đại sứ quán. Khu vực này đã nhiều lần trở thành mục tiêu của rocket và thiết bị bay không người lái do các lực lượng thân Iran phóng.

Theo nhandan.vn