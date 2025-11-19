Thắng nghẹt thở UAE, Iraq giành vé tham dự play-off World Cup 2026

Iraq đã tạo nên một trong những màn ngược dòng nghẹt thở nhất của vòng loại châu Á, khi đánh bại UAE 2-1 trên sân nhà và giành tấm vé duy nhất của khu vực tham dự vòng play-off liên lục địa tranh vé dự World Cup 2026.

Rạng sáng 19/11 (giờ Việt Nam), hai đội bước vào trận chung kết lượt về khi đã hòa nhau 1-1 ở trận lượt đi. Thế trận diễn ra với tốc độ cao và sự căng thẳng bao trùm ở mọi khoảnh khắc. UAE nhập cuộc chủ động hơn và sớm cụ thể hóa thế trận bằng bàn mở tỷ số ở phút 52, khi Caio tung cú sút chuẩn xác vào góc thấp sau pha phối hợp mạch lạc từ giữa sân. Bàn thua khiến Iraq buộc phải mạo hiểm dâng cao và bắt đầu tạo ra sức ép lớn lên vòng cấm đối phương.

Nỗ lực ấy được đền đáp ở phút 66, khi Amir Al Ammari treo bóng khó chịu từ quả đá phạt để Meme bật cao đánh đầu tinh tế, đưa trận đấu về thế cân bằng 1-1. Từ thời điểm đó, không khí trên sân càng trở nên ngột ngạt. UAE có một lần đưa bóng vào lưới ở phút 86 nhưng Caio rơi vào thế việt vị, khiến bàn thắng không được công nhận. Cũng từ đây, trận đấu biến thành cuộc đua về thần kinh thép và sức chịu đựng.

Kịch bản điên rồ nhất xuất hiện ở thời gian bù giờ. Sau nhiều pha hãm thành dồn dập, phút 90+12 trọng tài phải tham khảo VAR trước yêu cầu thổi phạt đền từ các cầu thủ Iraq. Sau gần 4 phút xem xét, quyết định được giữ nguyên, mang về quả penalty quý như vàng cho đội chủ nhà. Ở phút 90+17, Meme bước lên chấm 11m và tung cú sút đưa bóng găm thẳng vào góc cao. Bàn thắng ở giây cuối cùng đã khiến sân vận động nổ tung.

Chiến thắng 2-1 giúp Iraq tiến vào vòng play-off liên lục địa, diễn ra từ ngày 26 đến 31/3/2026, nơi 16 đội được chia làm 4 nhánh và cạnh tranh theo thể thức loại trực tiếp một trận để chọn ra 4 đại diện cuối cùng góp mặt tại World Cup 2026.

Với tinh thần quật cường và bản lĩnh đúng thời khắc sinh tử, Iraq tiến thêm một bước gần hơn tới giấc mơ World Cup.

Nguồn thethao247