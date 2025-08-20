Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của ngành Y tế sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh và vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Chiều 20/8, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì nghe Sở Y tế báo cáo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Bảo hiểm xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc kết luận hội nghị.

Giám đốc Sở Y tế Lê Hồng Trung báo cáo khó khăn, vướng mắc của ngành sau khi thực hiện hợp nhất tỉnh và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Sở Y tế hiện đang quản lý 60 đơn vị sự nghiệp công lập, 494 trạm y tế; 4 cơ sở đào tạo nhân lực; 10 bệnh viện tư nhân và 1.300 phòng khám đa khoa, chuyên khoa, cơ sở dịch vụ y tế; 4 cơ sở sản xuất thuốc, gần 4.000 cơ sở bán lẻ thuốc, 18 cơ sở giáo dục hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho khoảng gần 1.000 đối tượng yếu thế.

Thời gian qua, với sự nỗ lực của toàn ngành, công tác bảo vệ sức khỏe Nhân dân tiếp tục đạt được những chỉ số tích cực. Tỷ lệ tham gia BHYT toàn dân đạt 94,3%. Tính đến 30/6/2025, số lượng trạm Y tế đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2030 ở từng khu vực như: Phú Thọ 87/225 (đạt 39%); Vĩnh Phúc 79/136 (đạt 58%); Hòa Bình 110/151 (đạt 72,8%). Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ tại các khu vực đều đạt và vượt tiến độ kế hoạch. 6 tháng năm 2025, toàn ngành triển khai thực hiện hơn 5.340 kỹ thuật mới, dự kiến đến cuối năm tiếp tục thực hiện hơn 1.800 kỹ thuật mới...

Đại diện Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy báo cáo khó khăn, vướng mắc của đơn vị.

Lãnh đạo Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh kiến nghị một số nội dung tại hội nghị.

Tuy nhiên, ngành vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Tỷ lệ bác sĩ/vạn dân mới đạt 13,42. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi cao hơn bình quân cả nước; chưa thu hút, tuyển dụng đảm bảo đủ nhân lực theo Thông tư 03 của Bộ Y tế; chưa thu hút được nhiều bác sĩ có trình độ chuyên môn sâu công tác tại các bệnh viện tuyến tỉnh. Phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ vẫn chưa có quy định, hướng dẫn chung.

Do đó, trước mắt quá trình sắp xếp, kiện toàn công tác cán bộ tại các cơ quan, đơn vị diện hợp nhất chưa được thuận lợi. Hầu hết các cơ sở y tế đều đã được xây dựng ở vị trí trung tâm của đơn vị hành chính các cấp, với quy mô nhỏ, diện tích đất hẹp, gần sát khu vực đông dân cư sinh sống. Qua nhiều năm, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, nhất là khu vực trung tâm các huyện, thị xã, thành phố thuộc 3 tỉnh trước đây, nên hiện nay mặc dù đã được đầu tư xây dựng mới nhưng phần lớn tại vị trí cũ, bị giới hạn không gian phát triển cho chuyên môn và khó tạo môi trường cảnh quan hỗ trợ chăm sóc người bệnh.

Một số đơn vị đã được UBND tỉnh điều chuyển trụ sở làm việc mới tại UBND các xã, phường (cũ) nhưng quá trình bàn giao, tiếp nhận tài sản công gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Cơ sở vật chất tại những trụ sở này đều xuống cấp, nếu không được cải tạo, sửa chữa sẽ không sử dụng được hoặc công năng sử dụng không phù hợp với đặc thù chuyên môn ngành y tế.

Thiết bị y tế được đầu tư hàng năm nhưng chưa đồng đều, nhu cầu sử dụng các thiết bị hiện đại, chẩn đoán chuyên sâu ngày càng gia tăng, thiết bị y tế dự phòng còn thiếu, chưa đủ điều kiện đầu tư từ nguồn thu sự nghiệp của các đơn vị. Kinh phí bố trí cho ngành Y tế từ nguồn ngân sách Nhà nước để mua sắm trang thiết bị y tế còn thấp...

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề ngành Y tế kiến nghị về lĩnh vực BHXH.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề ngành Y tế kiến nghị về phân cấp, uỷ quyền trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo sở, ngành báo cáo, giải đáp, làm rõ một số kiến nghị của các đơn vị y tế về tình hình khám chữa bệnh BHYT, thanh toán KCB bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế; việc bố trí kinh phí tổ chức tập huấn cho cán bộ, nhân viên ngành Y tế, nhu cầu đầu tư một số dự án, việc phân cấp giao dự toán; việc chuyển trạm y tế về UBND cấp xã quản lý, phân cấp, uỷ quyền trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, kết quả ngành Y tế đạt được trong thời gian qua. Để xây dựng ngành Y tế vững mạnh, ngày càng phát triển, đồng chí đề nghị toàn ngành Y tế phải xây dựng một tập thể đoàn kết, đặc biệt là người đứng đầu ngành, Thủ trưởng các đơn vị phải làm gương, xây dựng mỗi đoàn kết, thống nhất cao, trong toàn cơ quan, đơn vị và toàn ngành; giải quyết tốt các mối quan hệ công tác, gắn bó, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Đổi mới tư duy toàn diện, xác định lĩnh vực y tế là một trong các trụ cột của hệ thống an sinh xã hội; là ngành cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, cung cấp những gì xã hội cần, không phải cung cấp những gì xã hội có, mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế: Chủ động, mạnh dạn, sáng tạo trong việc tham mưu mưu, đề xuất và triển khai các nội dung công việc thuộc chức năng nhiệm vụ được giao.

Xây dựng phương án phân công các cơ sở y tế tăng cường phối hợp, hỗ trợ các cơ sở y tế tại các khu vực còn khó khăn, trong đó xác định rõ vai trò của từng đơn vị, mục tiêu, lộ trình và các hình thức hỗ trợ cụ thể (hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật, về nhân lực, về quản lý...). Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế.

Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất, xuất báo cáo UBND tỉnh về phân cấp bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền. Rà soát và khẩn trương để xuất phê duyệt chỉ tiêu giường bệnh cho các đơn vị khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh theo năng lực thực tế và nhu cầu. Rà soát, tham mưu, ban hành danh mục mua sắm thuốc tập trung và giao nhiệm vụ mua sắm thuốc tập trung phù hợp với tỉnh hình mới, đáp ứng yêu cầu công tác khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh khẩn trương giải quyết dứt điểm việc nợ đọng trong thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tham mưu giao chỉ tiêu bao phủ BHYT cho các địa phương. Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính rà soát, đánh giá và trình phê duyệt mức độ tự chủ cho các đơn vị trực thuộc, sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, rà soát, tổng hợp, đề xuất nguồn vốn đầu tư cho các đơn vị y tế, quan điểm là đa dạng hoá nguồn lực, những nội dung nào xã hội hoá được thì thực hiện, các nội dung không thực hiện được bằng nguồn xã hội hoá thì đề xuất đầu tư bằng nguồn ngân sách Nhà nước, trong đó tập trung ưu tiên cho y tế cơ sở và y tế dự phòng.

Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị liên quan rà soát và trình phê duyệt quy hoạch chung cho hệ thống y tế. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thành đồng bộ Bệnh án điện tử trước ngày 30/9/2025. Đồng thời, thực hiện kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu trong toàn ngành, hoàn thành trước ngày 31/12/2025. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các quy trình, thủ tục bàn giao nguyên trạng các Trạm Y tế về UBND cấp xã quản lý thống nhất, đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

Thời gian hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/9/2025. Khẩn trương rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh phí về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn để tỉnh báo cáo Bộ Y tế.

Thúy Hường