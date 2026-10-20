Thêm cơ hội an cư từ những dự án nhà ở xã hội ở phường Hòa Bình

Giữa nhịp phát triển đô thị bên dòng sông Đà, các dự án nhà ở xã hội đang mở thêm cơ hội an cư cho người lao động, gia đình trẻ và người thu nhập thấp. Dự án nhà ở xã hội Trương Hán Siêu vừa được khởi công với quy mô khoảng 680 căn hộ, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở, từng bước hiện thực hóa mong muốn có nơi ở ổn định của người dân.

Phối cảnh Dự án nhà ở xã hội Trương Hán Siêu tại phường Hòa Bình.

Với nhiều người lao động, nhất là các gia đình trẻ có thu nhập chưa cao, sở hữu một căn nhà tại khu vực đô thị vẫn là mong ước khó thực hiện. Vì vậy, mỗi dự án nhà ở xã hội được triển khai không chỉ góp phần phát triển đô thị mà còn mở thêm cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp với khả năng tài chính của người dân.

Ngày 30/9/2026, Dự án nhà ở xã hội Trương Hán Siêu được khởi công tại khu dân cư đường Trương Hán Siêu, phường Hòa Bình. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Trương Hán Siêu làm chủ đầu tư, được kỳ vọng bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội trên địa bàn.

Dự án có diện tích khoảng 10.583 m2, gồm 2 tòa nhà cao 22 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 71.328 m2. Công trình dự kiến cung cấp khoảng 680 căn hộ, diện tích từ 37-75 m2, bố trí từ 1-3 phòng ngủ, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm hộ gia đình.

Bên cạnh không gian ở, dự án dự kiến có hơn 2.200 m2 diện tích cây xanh, hơn 6.300 m2 diện tích thương mại, dịch vụ cùng các tiện ích như nhà trẻ, khu vui chơi, siêu thị và không gian sinh hoạt chung. Công trình dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2029.

Ông Bùi Đức Chính - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Trương Hán Siêu cho biết, việc khởi công dự án thể hiện nỗ lực của doanh nghiệp trong phát triển nhà ở xã hội, hưởng ứng chủ trương xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Sau lễ khởi công, doanh nghiệp sẽ tập trung nguồn lực, phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm triển khai thi công, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và lợi ích lâu dài của cư dân.

Để nhà ở xã hội đến đúng đối tượng, bên cạnh quy mô và tiện ích, giá bán hợp lý, điều kiện đăng ký thuận lợi và tiến độ bàn giao là những yếu tố quan trọng. Với các gia đình thu nhập thấp, một căn hộ vừa khả năng tài chính là nền tảng để ổn định cuộc sống, yên tâm lao động và gắn bó lâu dài với địa phương.

Phát triển nhà ở xã hội góp phần bảo đảm an sinh, nâng cao chất lượng đời sống và xây dựng đô thị văn minh. Tại phường Hòa Bình, các dự án nhà ở còn góp phần hình thành không gian đô thị hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình nhấn mạnh, Dự án nhà ở xã hội Trương Hán Siêu có ý nghĩa quan trọng trong phát triển quỹ nhà ở, nâng cao đời sống Nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn phường đã có 2 dự án được khởi công, với tổng quy mô khoảng 2.000 căn hộ.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Hòa Bình là đô thị lõi của thành phố Hòa Bình trước đây, đang phát triển theo định hướng sáng, xanh, sạch, đẹp và hiện đại. Việc hình thành các khu nhà ở có hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu thực tế là yêu cầu cần thiết trong quá trình phát triển đô thị.

Đồng chí đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình; chấp hành các quy định về quy hoạch, đầu tư, đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường. Đồng thời, cần kiểm soát chi phí, bảo đảm giá thành hợp lý, đúng mục tiêu phát triển nhà ở xã hội.

Trong khi chờ các dự án hoàn thành, khả năng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi cũng là vấn đề được nhiều người có nhu cầu mua nhà quan tâm. Với những gia đình chưa có nhiều tích lũy, việc được hướng dẫn thủ tục và tiếp cận tín dụng phù hợp sẽ góp phần giảm áp lực tài chính.

Ông Phí Công Thành - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hòa Bình cho biết, căn cứ nguồn vốn được giao và nhu cầu vay vốn thực tế, đơn vị sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng có nhu cầu, đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi thông qua phòng giao dịch.

Cùng với hỗ trợ tín dụng, người dân mong muốn thông tin về giá bán, đối tượng, điều kiện đăng ký mua nhà và thời gian bàn giao được công khai, minh bạch để chủ động chuẩn bị hồ sơ, cân đối tài chính.

Là người có nhu cầu mua nhà ở xã hội, anh Nguyễn Văn An, sinh sống tại phường Hòa Bình chia sẻ: “Với những gia đình có thu nhập chưa cao như chúng tôi, mong muốn lớn nhất là có một căn nhà ổn định để yên tâm làm việc, chăm lo cho con cái. Khi biết trên địa bàn có thêm dự án nhà ở xã hội, gia đình rất quan tâm và hy vọng có cơ hội mua được căn hộ phù hợp. Điều chúng tôi băn khoăn là giá bán, số tiền cần chuẩn bị ban đầu và khả năng vay vốn ưu đãi. Chúng tôi mong dự án triển khai đúng tiến độ, sớm công bố giá bán, điều kiện đăng ký và thời gian bàn giao để người dân chủ động chuẩn bị tài chính”.

Phát triển nhà ở xã hội không chỉ là bổ sung nguồn cung căn hộ mà còn tạo điều kiện để người thu nhập thấp, công nhân, người lao động và các gia đình trẻ có nơi ở ổn định. Dự án nhà ở xã hội Trương Hán Siêu được kỳ vọng hiện thực hóa mục tiêu đó.

Khi công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng, giá bán phù hợp và các chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng, những căn hộ mới sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị, mang đến cơ hội an cư cho nhiều gia đình bên dòng sông Đà.

Hồng Duyên