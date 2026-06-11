Kỷ niệm 78 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2026)

Thi đua tạo động lực phát triển

Để hiệu triệu sức mạnh toàn dân tộc vượt qua gian khó, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Văn kiện này đã nâng phong trào thi đua lên tầm tư tưởng và đường lối chính trị, khích lệ hàng triệu đồng bào hăng hái tham gia kháng chiến và kiến quốc. Bác viết: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. 78 năm qua, làm theo lời dạy của Bác, các phong trào thi đua yêu nước trên quê hương Đất Tổ tiếp tục tạo sự lan tỏa bằng những hành động, việc làm cụ thể, tạo động lực xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, tạo đà cho kinh tế - xã hội (KT-XH) bứt phá, đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I đã tạo sức lan tỏa, cổ vũ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tăng tốc bứt phá đưa Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững. Ảnh: Tư liệu

Chuyển từ nhận thức sang hành động

Giai đoạn 2020 - 2025, từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương sáng, người tốt, việc tốt trong mọi ngành nghề, lĩnh vực của đời sống xã hội; nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng, được Đảng, Nhà nước phong tặng và tặng thưởng các danh hiệu, phần thưởng cao quý. Thông qua đó tạo sức lan tỏa, truyền cảm hứng, cổ vũ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tăng tốc bứt phá, đưa Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững... Trong giai đoạn này, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh phát triển sâu rộng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nâng quy mô nền kinh tế sau hợp nhất tỉnh đạt 354,6 nghìn tỷ đồng, thu ngân sách năm 2025 đạt hơn 57 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn 5 năm (2020 - 2025) bình quân ước đạt 7,5%/năm (cao hơn bình quân chung cả nước), GRDP bình quân đầu người đến hết năm 2025 ước đạt 105,2 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,75%. Toàn tỉnh hoàn thành xóa 10.801 căn nhà tạm, nhà dột nát; với thành tích này, Phú Thọ được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Điểm nổi bật trong các phong trào thi đua yêu nước là đã có sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động. Mọi phong trào thi đua đều được gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển của từng địa phương, đơn vị... để khơi dậy khát vọng đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm cống hiến của từng tập thể, cá nhân. Đặc biệt, từ những mô hình, cách làm mới, hiệu quả và sáng tạo ở cơ sở cho thấy, khi phong trào thi đua được gắn với nhiệm vụ phát triển và lợi ích thiết thực của Nhân dân sẽ tạo sức lan tỏa sẽ ngày càng sâu rộng, huy động được sự đồng thuận và tham gia tích cực của toàn xã hội. Đây chính là nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển KT-XH, tạo động lực bứt phá từ cơ sở.

Phong trào “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” đã được đồng loạt “kích hoạt” và triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở. Toàn tỉnh đã hoàn thành việc thành lập tổ công nghệ số cộng đồng tại 148/148 xã, phường; 100% cơ quan Nhà nước thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử; nhiều cơ sở giáo dục, y tế đẩy mạnh số hóa dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành. Chỉ số chuyển đổi số của tỉnh tiếp tục được cải thiện, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế số và xã hội số, làm tiền đề thúc đẩy các phong trào thi đua trong toàn tỉnh phát triển mạnh mẽ.

... Và từ “làm theo kế hoạch” sang “hiệu quả thực chất”

Có thể khẳng định, học và làm theo Lời thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua các phong trào thi đua tiếp tục tạo hiệu ứng tích cực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Kết quả năm 2025, GRDP của tỉnh tăng 10,52%, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; nhiều công trình hạ tầng giao thông liên vùng được triển khai, mở rộng không gian phát triển. Toàn tỉnh có 84 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 525 khu dân cư kiểu mẫu và 661 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên.

Trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng việc khơi dậy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đà tăng trưởng tích cực. Nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh được triển khai kịp thời, hiệu quả. Hệ thống chính trị ổn định, nhiều chỉ tiêu kinh tế cốt lõi đạt tốc độ bứt phá ấn tượng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó nổi bật là: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 2,07% so với tháng trước và tăng 18,47% so với cùng kỳ, lũy kế 5 tháng đầu năm ước tăng 24,7% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 13,3 nghìn tỷ đồng, tăng 16,1% so cùng kỳ, tính chung 5 tháng đầu năm ước đạt 63,8 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm ước đạt 19,1 tỷ USD, bằng 48,23% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 5/2026 ước đạt 30,7 nghìn tỷ đồng, bằng 55% dự toán Trung ương giao và bằng 52,8% dự toán HĐND tỉnh giao.

Đặc biệt, 5 tháng đầu năm 2026, thu hút vốn đầu tư FDI đạt hơn 1,3 tỷ USD, cao gấp 3,6 lần so với cùng kỳ và đạt 82% kế hoạch năm 2026. Thu hút vốn DDI đạt hơn 15,4 nghìn tỷ đồng, bằng 28,8% so cùng kỳ và bằng 17,8% so với kế hoạch năm 2026. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục khởi sắc với 2.300 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 39,3% về số lượng, tăng 60% về vốn đăng ký với hơn 26,2 nghìn tỷ đồng). Đáng chú ý, có 600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, khẳng định niềm tin của thị trường vào các cam kết đồng hành của tỉnh. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được duy trì tốt; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ I, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh đã khẳng định: Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước phải tiếp tục đổi mới toàn diện, thực chất và triển khai sâu rộng hơn nữa, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trong tỉnh để đạt kết quả cao hơn, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2025 - 2030...

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Đại hội cũng đã nhấn mạnh: Sau Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I của tỉnh Phú Thọ, “ngọn lửa” thi đua ái quốc sẽ tiếp tục được thắp sáng để biến sức mạnh của tinh thần yêu nước, sự đoàn kết của hệ thống chính trị và đồng bào các dân tộc trong tỉnh thành hành động, việc làm cụ thể, góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng phát triển trong kỷ nguyên mới.

Phát huy truyền thống thi đua yêu nước, từ tinh thần và lời hiệu triệu của Hồ Chủ tịch 78 năm về trước, cùng sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, các phong trào thi đua sẽ tiếp tục là động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, xây dựng quê hương Đất Tổ phát triển nhanh, bền vững, cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Quốc Hội