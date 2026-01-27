Thí sinh có thêm lựa chọn khi xét tuyển đại học 2026

Chứng chỉ tiếng Anh VEPT vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, giúp thí sinh có thêm phương án xét tuyển đại học từ năm 2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định số 58/QĐ-BGDĐT, chính thức công nhận khung tham chiếu cho chứng chỉ tiếng Anh Versant English Placement Test (VEPT). Đây là cơ sở để các trường đại học xem xét sử dụng kết quả VEPT trong tuyển sinh, mở thêm lựa chọn cho thí sinh trong mùa xét tuyển năm 2026.

Theo quyết định này, các mức điểm của chứng chỉ VEPT được quy đổi tương đương bậc 1, bậc 2 và bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Việc bổ sung chứng chỉ VEPT được đánh giá là bước đi nhằm đa dạng hóa phương thức đánh giá năng lực ngoại ngữ, phù hợp với xu hướng tự chủ tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học.

Những năm gần đây, nhiều trường đại học áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp, sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cùng với học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cách làm này giúp thí sinh giảm áp lực phụ thuộc vào một kỳ thi duy nhất, đồng thời tạo thêm cơ hội trúng tuyển, đặc biệt với những em có năng lực ngoại ngữ tốt.

Đáng chú ý, theo khung quy đổi được công bố, mức điểm VEPT tương đương bậc 3 (B1) dao động từ 43 đến 66 điểm. Đây là ngưỡng được đánh giá phù hợp với thí sinh có trình độ tiếng Anh khá, có nhu cầu sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển vào các ngành không chuyên ngữ mà không phải tham gia các kỳ thi quốc tế có độ khó cao hơn.

Một số giáo viên tiếng Anh cho rằng, việc công nhận VEPT góp phần giảm áp lực tâm lý cho học sinh, bởi bài thi được tổ chức trên máy tính, đánh giá đầy đủ bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, phản ánh tương đối sát năng lực sử dụng tiếng Anh thực tế.

Tuy nhiên, thí sinh cần lưu lưu ý, khung quy đổi VEPT chỉ mang tính tham chiếu chung. Việc có chấp nhận chứng chỉ này hay không phụ thuộc vào đề án tuyển sinh riêng của từng trường đại học. Vì vậy, thí sinh cần chủ động tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các trường dự định đăng ký, bảo đảm lựa chọn chứng chỉ phù hợp và sử dụng hiệu quả trong quá trình xét tuyển đại học năm 2026.

Nguồn: hanoimoi