Trẻ mầm non hứng thú với phương pháp giáo dục STEAM

Với phương pháp dạy học “lấy trẻ làm trung tâm”, hoạt động giáo dục STEAM được tích cực triển khai trong các trường mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tạo cảm hứng sáng tạo ở trẻ, góp phần khơi dậy tinh thần ham học hỏi, yêu thích đến trường.

Cùng với hoạt động STEAM “khám phá màu sắc và hình 3 chiều qua kính đỏ”, các em nhỏ Trường mầm non tư thục Bông Mai (xã Lạc Sơn) đã tham gia nhiều trải nghiệm thú vị. Cô giáo Bùi Thị Hạnh chia sẻ: Trẻ đã vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra những gam màu nóng (đỏ, cam, vàng) trên nền trắng gần như biến mất hoặc mờ đi; các gam màu lạnh (xanh dương, xanh lá, tím...) lại trở nên rõ nét hơn. Những hình ảnh được kết hợp khéo léo giữa màu nóng và màu lạnh tạo nên hiệu ứng 3 chiều sinh động, khiến các con thích thú như đang nhìn thấy hình nổi. Hoạt động không chỉ rèn luyện kỹ năng quan sát và so sánh mà còn bước đầu làm quen với những kiến thức khoa học về ánh sáng, màu sắc và thị giác, đồng thời phát triển tư duy sáng tạo khi tự mình thử nghiệm vẽ hoặc tô màu.

Trẻ học tập tại Trường mầm non tư thục Bông Mai (xã Lạc Sơn) khám phá thế giới màu sắc qua kính đỏ.

Các bậc phụ huynh có con em theo học tại Trường mầm non tư thục Kid’s Garden (phường Hòa Bình) đã dõi theo, ngắm nhìn những khoảnh khắc đáng yêu của trẻ lớp Star trong hoạt động STEAM với chủ đề: Bé làm chuồng cho gà. Tại đây, các bé được tìm hiểu về vật nuôi và tự tay thiết kế, làm chuồng cho gà từ những vật liệu gần gũi, thân thiện với môi trường như giấy, rơm, bìa carton... Thông qua đó, các con phát triển tư duy, khả năng quan sát, rèn luyện sự khéo léo của đôi tay, phối hợp tay - mắt; học cách trao đổi ý tưởng, hợp tác cùng bạn bè; hình thành ý thức yêu thương, chăm sóc và bảo vệ vật nuôi.

Cô giáo Nguyễn Thị Nhung, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Mỗi sản phẩm thiết kế là một sáng tạo đáng yêu, thể hiện sự tự tin và niềm hứng thú học tập của các con. Hoạt động mang đến cho trẻ trải nghiệm “học mà chơi - chơi mà học”, tiếp thu kiến thức tự nhiên mà không bị áp lực, đúng với tinh thần giáo dục STEAM tại Kid’s Garden.

Giáo dục STEAM đang là xu thế ở bậc giáo dục mầm non, mang lại hiệu quả cao trong việc phát triển toàn diện cho học sinh bằng những trải nghiệm thực tế. Hiểu được tầm quan trọng của hoạt động này, nhiều trường mầm non tư thục trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch, nội dung thực hiện chương trình STEAM phù hợp với trẻ qua các chủ đề: Thiết kế công cụ hữu ích, chế tạo phương tiện giao thông; khám phá thiên nhiên, tái chế (biến rác thải thành đồ chơi, nghệ thuật từ chai nhựa); thiết kế trang phục, đồ dùng; hình học không gian... Thông qua những dự án STEAM, trẻ được thoả sức khám phá, được thao tác với nguyên liệu thực tế gần gũi, truyền cảm hứng sáng tạo và hòa vào không khí trong nhóm thân thiện, cởi mở, góp phần giúp trẻ ham học hỏi, yêu thích đến trường.

Trẻ lớp Star - Trường mầm non tư thục Kid’s Garden hứng thú với hoạt động STEAM.

Theo thầy giáo Nguyễn Mạnh Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Điều hành hệ thống giáo dục Dạ Hợp (phường Hòa Bình), phương pháp STEAM với nhiều ưu điểm, được minh họa bằng việc vận dụng vào tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non tích hợp với các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kĩ thuật, nghệ thuật, toán học là một lựa chọn giúp đánh thức và khơi dậy sự sáng tạo, hình thành tư duy mới, phát triển kỹ năng mềm ở trẻ.

Bằng sự nhiệt tình, chủ động, các nhà trường đã sử dụng linh hoạt phương pháp giáo dục STEAM. Với những dự án hay, những sản phẩm thực sự sáng tạo và bổ ích cho trẻ, mô hình STEAM đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường, góp phần đổi mới phương pháp giáo dục trẻ ở cấp học mầm non.

Bùi Minh