Phú Thọ đạt 166 giải tại Kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ

Phú Thọ đã đạt 166 giải tại Kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ năm 2026 vừa được tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Bạch Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh trao Huy chương Vàng môn Toán cho học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Kỳ thi có sự tham gia của 47 trường với 2.371 học sinh trong khu vực. Tham gia kỳ thi, học sinh các trường chuyên tranh tài ở 13 môn thi: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Nga, Tiếng Trung.

Kết thúc kỳ thi, Ban tổ chức đã trao 220 huy chương Vàng, 457 huy chương Bạc, 707 huy chương Đồng và 703 thí sinh đoạt giải Khuyến khích.

Tỉnh Phú Thọ có 3 trường THPT chuyên tham gia kỳ thi, gồm: Vĩnh Phúc, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ. Kết quả, các đội tuyển của tỉnh đã đạt 166 giải thưởng, trong đó có 25 huy chương Vàng, 37 huy chương Bạc, 56 huy chương Đồng và 48 giải Khuyến khích.

Kết quả trên thể hiện sự nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ giáo viên và tinh thần học tập nghiêm túc, ý chí vươn lên của học sinh.

Hiền Mai