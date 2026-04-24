Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) mới ban hành văn bản chỉ đạo việc thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2026.

Học sinh Trường THCS Vân Phú - Manduk, phường Vân Phú được tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc; các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh và của Sở GD&ĐT về công tác bảo đảm TTATGT trong dịp nghỉ Lễ và thời gian tiếp theo.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT cho học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên với nội dung thiết thực, hình thức phù hợp từng cấp học. Trong đó, chú trọng các quy định về nồng độ cồn, tốc độ, đội mũ bảo hiểm, không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Lồng ghép giáo dục an toàn giao thông trong các hoạt động giáo dục chính khóa, ngoại khóa; chú trọng hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng tránh tai nạn giao thông, đặc biệt đối với học sinh sử dụng xe đạp điện, xe máy điện.

Tuyên truyền, hướng dẫn học sinh và phụ huynh sử dụng xe mô tô điện, xe gắn máy điện bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn theo các quy định mới của pháp luật; không tự ý thay đổi kết cấu, sử dụng ắc quy, pin không bảo đảm yêu cầu an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và tai nạn giao thông.

Các cơ sở giáo dục thông báo đầy đủ tới học sinh và phụ huynh về lịch nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5 năm 2026; hướng dẫn học sinh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông trong thời gian nghỉ lễ.

Yêu cầu phụ huynh thực hiện cam kết không giao phương tiện giao thông cho học sinh chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định. Nhắc nhở, quản lý học sinh trong dịp nghỉ lễ, thời gian cao điểm; không tụ tập, đua xe trái phép, không vi phạm nồng độ cồn, không sử dụng chất kích thích khi tham gia giao thông.

Hiền Mai