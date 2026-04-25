Sắp xếp, sáp nhập, kết thúc hoạt động, thành lập mới đơn vị sự nghiệp giáo dục đảm bảo không tăng khoảng cách tiếp cận giáo dục

UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 1058/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục; các đầu mối bên trong Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ”.

Sắp xếp đơn vị sự nghiệp lĩnh vực giáo dục: Giữ ổn định 11 phòng chuyên môn, nghiệp vụ

Cụ thể, tại Quyết định số 1058/QĐ-UBND về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục, UBND tỉnh Phú Thọ quyết định giữ ổn định 11 phòng chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, gồm : Văn phòng; Kế hoạch và Tài chính; Tổ chức cán bộ; Quản lý chất lượng; Giáo dục Mầm non; Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Trung học; Giáo dục thường xuyên; Giáo dục nghề nghiệp; Học sinh, sinh viên; Khoa học, Công nghệ và Thông tin.

Hoàn thành thành lập mới 1 trường THPT công lập trên địa bàn trong tháng 4/2026

Về sắp xếp các trường trung học phổ thông, quyết định nêu rõ: Giữ nguyên hệ thống các trường THPT hiện có; định hướng tăng dần tỷ lệ trường công lập và tỷ lệ học sinh học tại trường công lập.

Xây dựng lộ trình sắp xếp 2 cơ sở của trường THPT Ngô Gia Tự về Cơ sở 1, địa chỉ thôn Hưng Thịnh, xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ.

Thành lập mới một trường THPT công lập trên địa bàn thành phố Việt Trì (cũ): Trường THPT Quang Trung (có Đề án riêng trình UBND tỉnh), hoàn thành trong tháng 4/2026.

Sắp xếp, sáp nhập 16 trung tâm GDNN - GDTX; kết thúc hoạt động Trung tâm KTTH - HN tỉnh Phú Thọ (cũ)

Đối với các trung tâm GDNN - GDTX, GDTX, KTTH - HN: Tổ chức sắp xếp, sáp nhập trung tâm GDNN - GDTX, GDTX, trung tâm KTTH - HN theo phương án cụ thể như sau:

- Sáp nhập 16 trung tâm GDNN - GDTX, GDTX thành 8 trung tâm GDNN - GDTX; 8 trung tâm làm địa điểm cơ sở 2 dự kiến thành lập trường trung học nghề sau khi Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực và có đủ cơ sở pháp lý, Điều lệ trường được ban hành.

- Tạm thời giữ nguyên 7 trung tâm GDNN - GDTX khu vực Vĩnh Phúc (cũ);

- Giữ nguyên 6 trung tâm GDNN- GDTX: Thanh Sơn, Tân Sơn (khu vực Phú Thọ); Đà Bắc, Kim Bôi, Mai Châu và Lương Sơn (khu vực Hòa Bình).

- Tạm thời giữ nguyên Trung tâm GDTX tỉnh Phú Thọ (cũ), Trung tâm GDTX tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); khi Luật GDNN có hiệu lực và có đủ cơ sở pháp lý, Điều lệ trường được ban hành sẽ chuyển đổi sang mô hình trường trung học nghề.

-+ Riêng Trung tâm KTTH - HN tỉnh Phú Thọ (cũ) sẽ kết thúc hoạt động sau khi hoàn thành chương trình năm học 2025 - 2026 và có trách nhiệm tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 cho học sinh lớp 12; đối với học sinh lớp 10, 11 hiện đang học tập tại Trung tâm KTTH - HN tỉnh. Giao cho Trường THPT Quang Trung có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm GDTX tỉnh (Phú Thọ cũ) tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giáo dục chương trình GDTX cấp THPT.

Bàn giao nguyên trạng (đất, cơ sở vật chất, đội ngũ...) cho Trường THPT Quang Trung (mới) tiếp nhận sử dụng khi chưa có địa điểm mới. Tổng số trung tâm GDNN - GDTX, GDTX còn lại sau sắp xếp, sáp nhập là 23/32 trung tâm (trừ Trung tâm KTTH-HN tỉnh Phú Thọ kết thúc hoạt động); giảm 10 trung tâm, tỷ lệ 30,3%. Dự kiến thực hiện quý II/2026.

Nghiên cứu thành lập trường trung học nghề

Nghiên cứu thành lập mô hình các trường trung học nghề sau khi Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực và có đủ cơ sở pháp lý, Điều lệ trường được ban hành.

Dự kiến thực hiện từ quý III năm 2026.

Sắp xếp đơn vị sự nghiệp giáo dục không làm tăng khoảng cách tiếp cận giáo dục của học sinh

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND các xã, phường: UBND các xã/phường tổ chức rà soát, đánh giá đầy đủ thực trạng mạng lưới trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn quản lý trực tiếp; trên cơ sở đó xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập theo đúng hướng dẫn của tỉnh.

Việc xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập phải bảo đảm: phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp; gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương; có lộ trình rõ ràng; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch; không làm tăng khoảng cách tiếp cận giáo dục của học sinh.

Hoàn thành xây dựng đề án, phương án sắp xếp cơ sở giáo dục cấp xã trước 31/1/2026

Hoàn thành xây dựng Đề án, phương án sắp xếp cơ sở giáo dục cấp xã trước ngày 31/01/2026; tổ chức sắp xếp, sáp nhập trường, điểm trường, điểm lẻ (nếu có) sau khi kết thúc năm học bảo đảm không làm ảnh hưởng thực hiện kế hoạch giáo dục, việc dạy và học của các cơ sở giáo dục.

Theo chinhphu.vn