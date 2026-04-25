Mở trang sách - sáng tương lai

Sách là “kho tàng tri thức” vô giá của nhân loại. Đọc sách làm phong phú thêm kiến thức về khoa học cũng như đời sống. Đối với học sinh, sách giúp các em giải trí sau những giờ học tập, có thêm vốn từ ngữ, những bài học về giá trị sống và rèn luyện nhân cách. Do đó, rèn luyện thói quen đọc sách cho học sinh và phát triển văn hóa đọc trong học đường luôn được các nhà trường trên địa bàn tỉnh quan tâm, chú trọng.

Cô và trò Trường Tiểu học Cổ Tiết, xã Vạn Xuân tham gia hoạt động đọc sách tại thư viện, giúp hình thành thói quen đọc sách.

Hình thành thói quen đọc sách là hình thức thu nhận kiến thức chủ động, giúp các em có vốn sống cũng như chủ động bồi đắp kiến thức còn thiếu trong học tập, những năm qua, Trường Tiểu học Cổ Tiết, xã Vạn Xuân luôn quan tâm phát triển văn hóa đọc. Để làm được điều đó, nhà trường đã phát huy hiệu quả vai trò của thư viện trường học. Giáo viên và phụ huynh học sinh đã triển khai nhiều hoạt động giúp học sinh yêu thích đọc sách.

Thư viện của trường hiện có trên 8.730 đầu sách. Trong đó, sách giáo khoa có 2.322 cuốn, sách tham khảo 1.794 cuốn, sách giáo viên 998 cuốn, sách thiếu nhi 540 cuốn, sách nghiệp vụ 115 cuốn, sách tra cứu 72 cuốn, sách pháp luật 68 cuốn, sách đạo đức 120 cuốn và các ấn phẩm khác trên 2.700 cuốn.

Cô giáo Trần Thị Thanh Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Tiết cho biết: "Nhà trường rất coi trọng việc đọc sách, rèn kỹ năng đọc sách cho học sinh. 100% học sinh tham gia đọc sách tại thư nhà trường, từ đó lan tỏa tình yêu đọc sách. Để phát triển văn hóa đọc, nhà trường còn phối hợp với phụ huynh và các thầy cô rèn luyện kỹ năng đọc sách giúp các em phát triển tư duy sáng tạo, thu nạp được kiến thức trong cuộc sống cũng như rút ra các bài học".

Văn hóa đọc không chỉ là xây dựng thói quen đọc sách mà đó còn là thái độ của người đọc đối với sách. Ý thức được điều này, thư viện trường luôn được bổ sung thêm đầu sách, sắp xếp khoa học, nhằm thu hút các em, tạo dựng thói quen đọc sách, giúp văn hóa đọc được lan tỏa.

Việc phát triển văn hóa đọc đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Học sinh tích cực tham gia các cuộc giao lưu, các sân chơi trí tuệ trên mạng Intelnet như Trạng nguyên Tiếng Việt, Trạng nguyên Tiếng Anh...; kết quả học kỳ I năm học 2025-2026, chất lượng giáo dục của trường được giữ vững, với 93,5% học sinh hoàn thành chương trình các môn học và hoạt động giáo dục học kỳ.

Học sinh Trường Tiểu học Tân Dân, phường Việt Trì hào hứng tham gia Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Cùng chung mục tiêu lan tỏa tình yêu sách, Trường Tiểu học Tân Dân, phường Việt Trì đã tổ chức thành công Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa. Hơn 1.600 học sinh được tham gia các hoạt động nhận sách tặng, tham quan gian trưng bày, trải nghiệm đọc sách kết hợp khám phá STEM và tham gia các cuộc thi đọc sách.

Những hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui mà còn khơi dậy niềm đam mê đọc sách, giúp học sinh chủ động khám phá tri thức. Cô giáo Nguyễn Thị Minh Thịnh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Sách là nguồn tri thức vô giá, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách và phát triển tư duy cho học sinh. Thông qua Ngày Sách và Văn hóa đọc, nhà trường mong muốn khơi dậy niềm đam mê đọc sách, giúp các em có thêm vốn sống, kiến thức, kỹ năng, từ đó phát triển toàn diện và nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước. Ngày hội đã góp phần tạo nên môi trường giáo dục thân thiện, tích cực, nơi học sinh được tiếp cận tri thức một cách tự nhiên và hứng thú.

Xác định văn hóa đọc là đòn bẩy để nâng cao chất lượng dạy và học, trong những năm qua, Trường Tiểu học Tân Dân luôn chú trọng lan tỏa văn hóa đọc đến từng lớp, từng học sinh. Hàng năm nhà trường mua thêm nhiều đầu sách phù hợp để bổ sung cho thư viện. Cùng với đó, nhà trường xây dựng chuỗi hoạt động trải nghiệm để lan tỏa văn hóa đọc cho cán bộ, giáo viên, học sinh.

Việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong trường học không đơn thuần là tạo thói quen đọc sách, mà còn góp phần quan trọng trong việc hình thành nhân cách, bồi dưỡng tâm hồn và nuôi dưỡng ước mơ cho học sinh. Mỗi trang sách mở ra không chỉ là tri thức, mà còn là cánh cửa dẫn tới tương lai tươi sáng.

Hạnh Thúy