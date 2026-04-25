Thiết lập, vận hành thư viện trong cơ sở giáo dục mầm non

Trong hai ngày 23 - 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị tập huấn thiết lập, vận hành thư viện trong cơ sở giáo dục mầm non (GDMN). Dự hội nghị có lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục mầm non, Sở GD&ĐT; lãnh đạo UBND phường Kỳ Sơn; hơn 70 cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên cốt cán GDMN tỉnh; hơn 50 đại biểu là CBQL và giáo viên cốt cán cụm chuyên môn GDMN số 11.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn thiết lập và vận hành thư viện trong cơ sở giáo dục mầm non.

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai các quy định về tiêu chuẩn thư viện trường học theo Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ GD&ĐT, đồng thời thực hiện kế hoạch phát triển thư viện cơ sở giáo dục mầm non giai đoạn 2026–2030 của tỉnh.

Đây là hoạt động thiết thực góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ thông qua việc phát triển văn hóa đọc ngay từ lứa tuổi mầm non.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn xây dựng mô hình thư viện phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ sở, bảo đảm an toàn, thân thiện và dễ tiếp cận đối với trẻ.

Các giáo viên quan sát và học hỏi mô hình tổ chức hoạt động thư viện thực tế tại Thư viện Trường Mầm non UNICEF, phường Hoà Bình.

Bên cạnh đó, các báo cáo viên cũng chia sẻ kỹ năng tổ chức, vận hành thư viện hiệu quả; cách khai thác thư viện gắn với hoạt động giáo dục hằng ngày; phương pháp tự đánh giá và hoàn thiện chất lượng thư viện theo quy định.

Điểm nhấn của hội nghị là các hoạt động thực hành trực tiếp tại một số trường mầm non trên địa bàn, giúp học viên có cơ hội quan sát, trao đổi kinh nghiệm và vận dụng kiến thức vào thực tế. Qua đó, từng bước hình thành các mô hình thư viện tiêu biểu để nhân rộng trong toàn tỉnh.

Giáo viên hướng dẫn trẻ tại Thư viện Trường Mầm non UNICEF, phường Hòa Bình.

Với thông điệp thư viện trong cơ sở GDMN là công cụ để thực hiện Chương trình GDMN, thư viện không phải là nơi cất sách mà là nơi nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, việc tổ chức hội nghị tập huấn nhằm tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng và phát triển thư viện trường mầm non, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh.

Hương Giang