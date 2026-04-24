Giáo dục truyền thống từ những giá trị lịch sử

Ngành Giáo dục và đào tạo đã chú trọng đổi mới theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Các hoạt động giáo dục truyền thống trải nghiệm thực tế ngày càng được chú trọng. Không chỉ truyền thụ kiến thức trong sách vở, nhiều trường học đã tổ chức cho học sinh “học từ thực tiễn”, qua đó góp phần bồi dưỡng nhân cách, nuôi dưỡng lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc nghe thuyết minh và tìm hiểu về những hiện vật, hình ảnh quý tại Bảo tàng Quân khu II.

Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Thanh Sơn) đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng kết hợp hoạt động trải nghiệm tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Bảo tàng Quân khu II và Làng cổ Hùng Lô. Chương trình không chỉ là chuyến tham quan đơn thuần mà còn là hành trình giáo dục giàu ý nghĩa, để lại ấn tượng sâu sắc đối với thầy và trò.

Với sự tham gia của hơn 300 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và đại diện phụ huynh, chuyến đi được tổ chức khoa học, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Từ sáng sớm, đoàn xuất phát trong không khí háo hức, mang theo kỳ vọng về một hành trình học tập đặc biệt. Điểm dừng chân đầu tiên là Khu di tích lịch sử Đền Hùng - nơi hội tụ linh khí thiêng liêng của dân tộc. Trong không gian trang nghiêm tại Điện Kính Thiên, đoàn thành kính tổ chức Lễ dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các Vua Hùng. Nghi lễ không chỉ mang ý nghĩa truyền thống mà còn là bài học về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong mỗi học sinh. Sau phần lễ, đoàn được tham quan quần thể di tích, nghe thuyết minh về lịch sử và truyền thuyết thời đại Hùng Vương. Những câu chuyện về nguồn cội, tinh thần đoàn kết và ý chí dựng nước của cha ông trở nên gần gũi, dễ hiểu.

Rời Khu di tích lịch sử Đền Hùng, đoàn tiếp tục hành trình đến Bảo tàng Quân khu II. Tại đây, học sinh được trực tiếp quan sát hiện vật, hình ảnh, tư liệu quý phản ánh chặng đường chiến đấu hào hùng của lực lượng vũ trang qua các thời kỳ. Những câu chuyện về sự hy sinh, lòng dũng cảm của các thế hệ đi trước đã góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên và lòng biết ơn sâu sắc trong các em.

Buổi chiều, tại Làng cổ Hùng Lô - một không gian văn hóa đặc trưng của vùng đất Tổ, các em được tìm hiểu kiến trúc đình làng cổ kính, khám phá đời sống văn hóa truyền thống của người dân địa phương. Đặc biệt, các em được tiếp cận với Hát Xoan Phú Thọ - là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh. Những làn điệu mộc mạc, sâu lắng mang đến trải nghiệm chân thực, góp phần nuôi dưỡng tình yêu di sản văn hóa dân tộc.

Ngoài tham quan, chương trình còn chú trọng rèn luyện kỹ năng sống. Thông qua các hoạt động tập thể, học sinh được rèn luyện tính kỷ luật, kỹ năng giao tiếp, tinh thần hợp tác và ý thức trách nhiệm. Việc tuân thủ nghiêm túc các quy định trong suốt hành trình cũng là bài học thực tế quan trọng giúp các em hình thành thói quen ứng xử văn minh nơi công cộng.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, thầy giáo Phạm Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc cho biết: “Nhà trường xác định giáo dục không chỉ diễn ra trong lớp học mà còn phải gắn với thực tiễn. Những chuyến đi trải nghiệm giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa dân tộc, từ đó hình thành nhân cách và bồi dưỡng lòng yêu nước một cách tự nhiên, bền vững”.

Em Hà Thảo Nguyên - học sinh lớp 5A chia sẻ: “Đến Khu di tích lịch sử Đền Hùng, được nghe kể về các Vua Hùng ngay tại nơi linh thiêng này, em rất xúc động và tự hào. Em tự hứa sẽ cố gắng học tập tốt để xứng đáng với công lao của các thế hệ đi trước”.

Hoạt động trải nghiệm thực tế không những giúp học sinh “học đi đôi với hành” mà còn góp phần quan trọng trong giáo dục toàn diện. Những kiến thức lịch sử, văn hóa trở nên sinh động, dễ nhớ khi được tìm hiểu trực tiếp tại các “địa chỉ đỏ”, giúp các em được học hỏi, cảm nhận và nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp.

Để đổi mới giáo dục hiệu quả, các trường học trên địa bàn tỉnh đã chủ động, sáng tạo trong giảng dạy, học tập cũng như tổ chức các hoạt động trải nghiệm giáo dục truyền thống, qua đó góp phần đào tạo thế hệ học sinh phát triển toàn diện, giàu tri thức, giàu lòng yêu nước và có trách nhiệm với cộng đồng.

Hạnh Thúy