Thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT từ hôm nay

Học sinh lớp 12 và thí sinh tự do có 12 ngày để đăng ký thi tốt nghiệp THPT, từ 24/4 đến 17h ngày 5/5.
Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần
Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh sử dụng tài khoản đã được các Sở và trường THPT cấp. Nếu chưa đăng nhập lần nào, thí sinh nên đổi mật khẩu để bảo mật, rồi điền thông tin theo yêu cầu.
Thí sinh tự do cũng có thể đăng ký trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trực tiếp tại các điểm tiếp nhận.
Bộ cho biết cách điền thông tin tương tự năm ngoái. Điểm mới năm nay là mã số đơn vị hành chính tỉnh, thành đã thay đổi do sáp nhập, thí sinh cần chú ý để điền chính xác.
Ngoài đăng ký dự thi, thí sinh còn đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT. Nếu gặp lỗi hay vướng mắc, các em gọi tới hotline 18008000 nhánh số 2 để được tư vấn.
Bộ dự kiến hơn một triệu thí sinh sẽ đăng ký dự thi năm nay.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11-12/6 với khoảng một triệu thí sinh, điểm thi được công bố vào 8h ngày 1/7.
Theo vnexpress.net
baophutho.vn Chiều 23/4, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”,...
baophutho.vn Chiều 23/4, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) báo cáo công...
Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev (IMChO) lần thứ 60, diễn ra từ ngày 15–23/4/2026 tại Moscow (Liên bang Nga), đã đạt thành tích nổi bật...
Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ được ưu tiên trong xét miễn thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH năm 2026. Vậy, thí sinh có từ 2 chứng chỉ ngoại ngữ trở lên được ưu tiên ra sao?
baophutho.vn Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), chiều 22/4, Trường THCS Phúc Yên, phường Phúc Yên tổ chức chương trình ngoại khóa với chủ đề...
baophutho.vn Xác định chuyển đổi số là trọng tâm trong đổi mới giáo dục,TrườngTHCS Hưng Hóa (xã Tam Nông) đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ,...
baophutho.vn Ngày 22/4, tại Trường Mầm non Đất Việt (phường Việt Trì), Cụm chuyên môn số 4 tổ chức sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Tổ chức hoạt động cho...