Gieo mầm yêu nước cho thế hệ măng non từ cội nguồn dân tộc

Trong không khí thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, những câu chuyện về các Vua Hùng, sự tích bánh chưng, bánh giầy, cùng các hoạt động trải nghiệm đậm sắc màu truyền thống tại các trường mầm non đã góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc trong trẻ nhỏ một cách tự nhiên, gần gũi. Từ đó, những “hạt mầm yêu nước” được gieo từ cội nguồn, âm thầm nuôi dưỡng nhận thức và ý thức trách nhiệm cho thế hệ tương lai.

Đưa truyền thống chạm vào thế giới trẻ thơ

Các hoạt cảnh được tổ chức sinh động, giúp trẻ hứng thú tiếp cận và cảm nhận ý nghĩa truyền thống.

Tại Trường Mầm non 1 Tháng 6 (phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh), với sự tham gia của hai cơ sở và gần 500 học sinh, không khí ngày hội diễn ra rộn ràng, ấm áp. Từ sáng sớm, sân trường đã được trang trí sinh động, tạo nên một không gian đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, nơi trẻ nhỏ háo hức bước vào hành trình khám phá cội nguồn bằng những trải nghiệm trực quan, gần gũi.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt cảnh “Sự tích bánh chưng - bánh giầy” do các cô giáo Trường Cao đẳng Sư phạm mầm non Tây Ninh thể hiện. Từ câu hỏi giản dị “Vì sao trong mâm lễ cúng có bánh chưng, bánh giầy?”, câu chuyện về Lang Liêu được kể lại bằng ngôn ngữ sân khấu nhẹ nhàng, sinh động. Hình ảnh chiếc bánh vuông - tròn tượng trưng cho đất - trời không chỉ giúp trẻ dễ tiếp nhận mà còn khơi gợi trí tò mò, hứng thú khám phá.

Dưới sân khấu, những ánh mắt chăm chú, những nụ cười thích thú, hay những câu hỏi nhỏ xen lẫn tiếng thì thầm cho thấy câu chuyện dân gian đã thực sự “chạm” đến thế giới cảm xúc của trẻ. Không còn là bài học khô cứng, truyền thống được kể lại bằng hình ảnh và trải nghiệm, giúp các em tiếp cận một cách tự nhiên, không gò ép.

Không chỉ dừng lại ở việc “xem”, các em còn được “làm” thông qua hội thi gói bánh chưng với sự tham gia của phụ huynh và các bé khối Nhà trẻ, Mầm, khối Chồi. Trên những chiếc chiếu cói truyền thống, những nguyên liệu quen thuộc như lá dong, nếp, đậu xanh, thịt được chuẩn bị sẵn. Dưới sự hướng dẫn của các cô, các phụ huynh, các bé làm quen với từng công đoạn: xếp lá, đong nếp, buộc lạt.

Hòa trong không khí rộn ràng của các hoạt động trải nghiệm, nhiều phụ huynh không giấu được sự xúc động khi chứng kiến con em mình tiếp cận truyền thống theo cách gần gũi, sinh động. Chị Lưu Thị Thanh Thảo, phụ huynh có con theo học tại trường chia sẻ, đây là hoạt động thật sự ý nghĩa, phù hợp với lứa tuổi, giúp các con hiểu rõ hơn về ý nghĩa lịch sử của ngày lễ truyền thống của dân tộc. Đặc biệt, khi được tham gia các hoạt động như xem biểu diễn văn nghệ, gói bánh chưng, các em không chỉ từng bước “định hình” kiến thức về cội nguồn mà còn phát triển cả thể chất lẫn tinh thần, góp phần tạo nên một môi trường giáo dục toàn diện cho trẻ.

Chứng kiến con của mình chăm chú hòa mình vào các hoạt động trải nghiệm, chị Thái Thị Như Ý không giấu được sự xúc động cho biết: “Những hoạt động ý nghĩa như vậy giúp trẻ được tiếp cận truyền thống một cách gần gũi, không gò bó. Khi được trực tiếp tham gia, các con không chỉ biết mà còn cảm nhận được ý nghĩa của câu chuyện, từ đó hình thành tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc ngay từ nhỏ. Tôi nghĩ đây là nền tảng rất quan trọng để các con phát triển nhận thức và ý thức sau này”.

Giáo viên lồng ghép giáo dục truyền thống về các Vua Hùng cho trẻ nhà trẻ bằng hình thức trực quan, gần gũi.

Song song đó, tại các lớp học, giáo viên cũng tổ chức nhiều trò chơi dân gian gắn với sự tích bánh chưng, bánh giầy. Không khí lớp học trở nên rộn ràng, tạo điều kiện để trẻ vừa vận động, vừa tiếp thu kiến thức.

Cô Hồ Thị Mỷ Loan, Tổ trưởng chuyên môn khối Lá, giáo viên lớp Lá 1 Trường Mầm non 1 Tháng 6 cho biết: “Ở lứa tuổi mầm non, giáo dục truyền thống cần được thực hiện bằng hình thức trực quan, sinh động. Khi trẻ được tham gia hoạt động cụ thể, các em không chỉ hiểu mà còn cảm nhận được ý nghĩa của câu chuyện. Từ đó, những giá trị như lòng biết ơn, tình yêu quê hương được hình thành một cách tự nhiên".

Ở các trường mầm non khác trên địa bàn, những chương trình giáo dục truyền thống cũng được nhà trường khéo léo lồng ghép thông qua các hoạt động trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi, tạo nên không gian học tập sinh động, gần gũi. Từ những trải nghiệm cụ thể như nghe kể chuyện, tham gia trò chơi dân gian hay hoạt động thực hành, các em nhỏ từng bước hình thành nhận thức ban đầu về truyền thống dân tộc. Những bài học vì thế không mang tính áp đặt mà được “gieo” bằng cảm xúc và hành động, âm thầm thấm sâu, để lại dấu ấn bền lâu trong tâm hồn trẻ thơ.

Tạo nền tảng bền vững cho giáo dục thế hệ tương lai

Giáo viên hướng dẫn các học sinh tạo hình chiếc nón Vua Hùng từ lá cây, mang đến trải nghiệm sinh động, giúp trẻ thêm hứng thú với các hoạt động gắn với ngày Giỗ Tổ.

Không chỉ mang tính phong trào, các hoạt động giáo dục truyền thống tại các trường mầm non được xây dựng có định hướng, gắn với mục tiêu phát triển toàn diện cho trẻ.

Cô Đinh Thị Thu Hoài, Hiệu trưởng Trường Mầm non 1 Tháng 6 cho biết, việc tổ chức các hoạt động nhân ngày lễ truyền thống nhằm giáo dục đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp lòng biết ơn đặc biệt đối với các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; đây cũng là dịp hình thành tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc từ sớm cho trẻ.

“Chúng tôi xác định giáo dục truyền thống không thể chỉ dừng ở lời nói mà phải thông qua trải nghiệm. Vì vậy, nhà trường chú trọng tổ chức các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian, hội thi để trẻ được tham gia trực tiếp. Bên cạnh đó, sự phối hợp với phụ huynh đóng vai trò quan trọng, giúp việc giáo dục diễn ra đồng bộ, hiệu quả hơn”, Hiệu trưởng Trường Mầm non 1 Tháng 6 nhấn mạnh.

Trẻ mầm non thích thú theo dõi hoạt cảnh “Sự tích bánh chưng - bánh giầy” do các cô giáo, sinh viên biểu diễn.

Từ góc độ địa phương, chị Nguyễn Thị Kim Phú, Bí thư Đoàn phường Tân Ninh cho rằng, giáo dục truyền thống dân tộc cần được triển khai bài bản, phù hợp với từng lứa tuổi, đặc biệt là bậc mầm non. Theo chị Kim Phú, thông qua các hoạt động trải nghiệm tại trường mầm non, những giá trị về cội nguồn không còn là khái niệm trừu tượng mà được cụ thể hóa bằng hình ảnh, câu chuyện và hành động gần gũi. Từ việc nghe kể chuyện về các Vua Hùng, tham gia gói bánh chưng đến chơi trò chơi dân gian, trẻ dần hình thành nhận thức ban đầu về truyền thống, về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Quan trọng hơn, quá trình này góp phần bồi đắp cảm xúc tích cực, giúp các em biết trân trọng lịch sử, gắn bó với cộng đồng và từng bước hình thành ý thức trách nhiệm. Đây chính là nền tảng bền vững để phát triển nhân cách, hướng tới xây dựng thế hệ công dân có hiểu biết, có bản lĩnh và biết gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong tương lai.

Thực tế triển khai các hoạt động tái hiện truyền thống tại các trường mầm non trên địa bàn Tây Ninh cho thấy, hướng đi này đang phát huy hiệu quả rõ nét. Đó không chỉ là những hoạt động trải nghiệm đơn thuần, mà còn là cách gieo vào tâm hồn trẻ thơ tình yêu quê hương, đất nước từ những điều giản dị nhất. Từ những khởi đầu ấy, hành trình gìn giữ và tiếp nối mạch nguồn văn hóa dân tộc được mở ra, bền bỉ vun đắp qua từng thế hệ.

Theo baotintuc.vn