Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi chống lại kế hoạch kiểm soát Gaza của Israel

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 9/8 đã kêu gọi các quốc gia Hồi giáo phải hành động đồng lòng và tập hợp sự phản đối quốc tế chống lại kế hoạch của Israel nhằm kiểm soát Thành phố Gaza.

Phát biểu của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra sau các cuộc hội đàm tại Ai Cập, với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al-Sisi và Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty. Trước đó, cả Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, cũng như nhiều quốc gia Arab và Hồi giáo tại khu vực đã lên án kế hoạch của Israel.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết, chính sách của Israel nhằm mục đích buộc người Palestine phải rời khỏi vùng đất của họ thông qua nạn đói và xâm lược Gaza vĩnh viễn, đồng thời nói thêm rằng không có lý do chính đáng nào để các quốc gia tiếp tục ủng hộ Israel.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. (Ảnh: Reuters)

Trong khi Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đánh giá, những gì đang xảy ra tại Gaza là một diễn biến rất nguy hiểm, không chỉ đối với người dân Palestine hay các nước láng giềng, cho biết kế hoạch của Israel là “không thể chấp nhận được”.

Israel đã phủ nhận chính sách gây ra nạn đói ở Gaza và cho biết Hamas có thể kết thúc xung đột bằng cách đầu hàng. Cũng trong hôm qua, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Ủy ban Bộ trưởng Liên đoàn Arab (AL) đã ra tuyên bố chung lên án mạnh mẽ kế hoạch chiếm đóng hoàn toàn Gaza của Israel.

Tuyên bố chung coi kế hoạch của Israel là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời mô tả đây là sự leo thang nguy hiểm và kéo dài tình trạng chiếm đóng. Tuyên bố cũng cáo buộc Israel tiếp tục thảm sát, sử dụng nạn đói, cưỡng bức di dời, sáp nhập đất đai và khủng bố người định cư trên khắp Gaza, cũng như các vùng lãnh thổ Palestine khác, cảnh báo rằng những hành động như vậy có thể cấu thành tội ác chống lại loài người.

Tuyên bố chung kêu gọi các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý và nhân đạo của họ về vấn đề này.

